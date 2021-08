Bad Doberan

Seit Donnerstag weiß David Wickborn vom Sharks Club, dass bei der Party in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August eine mit dem Coronavirus infizierte Person dabei war. Seitdem stehe er in Kontakt mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Rostock. Der Landkreis hatte am Montag über die Schwierigkeiten bei der Kontaktverfolgung der 300 Gäste informiert.

„Die Daten aus der Luca-App, die zum Einchecken auf der Veranstaltung benutzt wurde, sind derzeit unbrauchbar, da der Veranstalter den Datenschlüssel verlegt hat. Das Gesundheitsamt hat den Veranstalter aufgefordert, mit dem App-Anbieter zu kooperieren, um eine Lösung zu finden“, heißt es in der Mitteilung am Montagnachmittag. Mit dem Datenschlüssel werden die Nutzerdaten lesbar.

Digitaler Schlüssel für Luca-App-Daten wurde neu generiert

David Wickborn, dessen Frau Nadine Wickborn der Club gehört, bestätigt, dass er anfangs den Schlüssel nicht gehabt habe. „Es wurde damals nicht suggeriert, dass es so wichtig ist, den zu speichern“, sagt er. „Wir haben den Schlüssel aber neu generiert und ich habe ihn am Montagmittag dem Landkreis übermittelt.“ Er könne es nicht verstehen, warum dieser dann am Nachmittag per Pressemitteilung andere Informationen rausgebe. Zudem habe das Gesundheitsamt den Zeitraum 2. und 3. August bei ihm abgefragt. Als ihm der Fehler aufgefallen sei, habe er sich beim Amt gemeldet, aber keinen erreicht, der sich zuständig fühlte. „Jetzt geben sie mir die Schuld, dass ich nicht zuarbeite.“

Schwierigkeiten bei der Kontaktverfolgung gebe es auch, weil von den 104 handschriftlich ausgefüllten Daten nur 20 brauchbar gewesen seien. Der Rest sei mit Fantasienamen und falschen Telefonnummern nutzlos gewesen. Die Telefonnummern würden nicht kontrolliert, wenn die Gäste sie aufschreiben, so Wickborn. „Wie soll ich das kontrollieren, ob sie die richtige Nummer angeben, wenn sie kein Handy dabei haben?“

Wer sich mit falschem Namen und Telefonnummer eintrage, gefährde nicht nur sich selbst, sondern auch andere, so Landkreissprecher Michael Fengler. Der Landkreis hat am Montag erneut darum gebeten, dass alle Gäste, einen Corona-Schnelltest machen sollten. David Wickborn ist überzeugt: „Das haben alle gemacht.“ Wenn der Test negativ ist, muss sich nicht beim Gesundheitsamt gemeldet werden.

Sieben Infizierte bisher bekannt

Bislang konnten sieben Infizierte im Zusammenhang mit der Veranstaltung festgestellt werden, informiert Michael Fengler am Montag. Bei der Kontaktverfolgung wurden weitere Besucher der Tanzveranstaltung mit Krankheitssymptomen gefunden und zu einem sofortigen Abstrich geschickt. Die sieben Infizierten kommen aus dem Landkreis Rostock und der Hansestadt Rostock, ebenso die symptomatischen Personen.

Von Anja Levien