Das schenken Bad Doberaner ihren Liebsten zum Valentinstag

Bad Doberan

Schmuck und Blumen sind zum Valtentinstag am 14. Februar beliebte Geschenke. Auch in den Geschäften in Bad Doberan steigt dann die Nachfrage. „Das ist in der Tat so. Zu uns kommen Kunden ins Geschäft, um Geschenke für ihre Liebsten aus Anlass des Valentinstages zu kaufen“, bestätigt Ina Nemitz im Juweliergeschäft Thüne am Markt. Es seien nicht massenhaft Kunden, die diesen Anlass nutzen und dann auch eher kleinere Artikel der unteren Preisklasse, die gekauft würden. „Aber in diese Kategorie fällt ja auch Schmuck aus echtem Silber. Der ist da sehr beliebt“, weiß die Verkäuferin und fügt an, dass sowohl Männer als auch Frauen, meistens so um die 30, Präsente aus diesem Anlass kaufen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rosen für die Liebste

Auch im Blumengeschäft von Ingrid Bade, das ebenfalls am Markt in Bad Doberan liegt, ist der Valentinstag ein Thema. „Besonders beliebt sind dazu Rosen. Und die werden dann fast ausschließlich von Männern gekauft“, berichtet Inhaberin Ingrid Bade und erklärt, dass sich aber auch andere Blumen für diesen Anlass eignen. Den Valentinstag nennt die Inhaberin einen „schönen Brauch“ und fügt hinzu: „Ich hoffe doch, dass es in Bad Doberan immer noch viele Menschen gibt, die verliebt sind.“ Vorbestellen müssen Kunden ihren Blumenstrauß nicht. Ingrid Bade und ihre Tochter Christina Bade-Markgraf halten eine große Auswahl vielfältiger Blütenpracht bereit. Täglich werden frische Blumen angeliefert.

Armband-Clips für kleines Geld

Auch im Juweliergeschäft von Jens Rauch am Doberaner Kamp sind es überwiegend Männer, die den 14. Februar nutzen, um ihre Partnerin mit kleinen Präsenten zu erfreuen. Besonders gut geeignet seien dafür aus Silber gefertigte Armband-Clips.

Jens Rauch, Inhaber eines Juweliergeschäftes am Kamp in Bad Doberan, zeigt eine Auswahl an Charm-Clips der Pandora-Serie. Diese werden gern zum Valentinstag gekauft. Quelle: Rolf Barkhorn

„Solch ein als Charm bezeichneter Clip aus der Pandora-Serie wird sehr gern zum Valentinstag gekauft und ist auch schon für kleines Geld zu haben“, erklärt Inhaber Jens Rauch. Er hat um diesen besonderen Tag herum auch noch eine andere Beobachtung gemacht: „Paare, die im Lauf des Jahres ihre Hochzeit planen, nutzen auch gern den Valentinstag, um sich dann die Trauringe auszusuchen.“ Dass dann als zusätzliche Gabe zum Tag der Verliebten ein Silber-Clip oder eine Kette erworben wird, ist dabei keineswegs ausgeschlossen.

Valentinstag – Valentinswoche Der Valentinstag wird am 14. Februar begangen und geht auf den Märtyrer Valentin von Terni zurück. Dieser war im 3. Jahrhundert im Römischen Reich Bischof der römisch-katholischen Kirche. Trotz eines zu der Zeit im Römischen Reich geltenden Heiratsverbotes traute er Liebespaare. Wegen dieses Vergehens soll er am 14. Februar 269 hingerichtet worden sein. Der von der katholischen Kirche später zum Heiligen erklärte Valentin gilt unter Gläubigen als Schutzpatron der Jugendlichen, Reisenden und Imker. In einigen Ländern, zum Beispiel in Indien, gilt der Valentinstag auch als Abschluss einer ganzen Valentinswoche. Dazu gehören ab dem 7. Februar: Tag der Rose, Tag des Heiratsantrags, Schokoladentag, Tag des Teddybären, Tag des Versprechens, Tag der Umarmung, Kuss-Tag und zum Abschluss der Valentinstag.

Von Rolf Barkhorn