Das sind die Pläne für die Halbinsel Wustrow

Rerik

1998 hat Anno August Jagdfeld die Halbinsel Wustrow bei Rerik von der Treuhand für 12,5 Millionen Mark gekauft. Die Entwicklungs-Compagnie Wustrow (ECW) soll die Halbinsel entwickeln, mit der Stadt waren vor 20 Jahren Aufstellungsbeschlüsse für eine Bebauung beschlossen worden. Diese hat die jetzige Stadtvertretung auf ihrer jüngsten Sitzung wieder zurückgenommen. Alles auf Anfang. Eine Annäherung zwischen Stadt und Investor ist jedoch nicht in Sicht.

Die ECW hält an ihren Plänen fest, habe sich aber mittlerweile von der Errichtung einer Marina und eines Golfplatzes verabschiedet. Die 900 Hektar Landschafts- und Naturschutzgebiet blieben erhalten, auf 100 Hektar soll die Halbinsel entwickelt werden.

Der Plan: „Die ECW möchte auf der Grundlage des von der Stadt gebilligten städtebaulichen Rahmenplanes die alte und die neue Gartenstadt bebauen“, informiert ECW-Sprecher Birger Birkholz. Die alte Gartenstadt, das sind die Ruinen, die gleich vornan auf der Halbinsel stehen. Die neue Gartenstadt würde entwickelt. Hier soll das errichtet werden, „das die Stadt Rerik 1996 der Treuhand für den möglichen Käufer zugesichert hat“.

Grundlage der heutigen Pläne ist nach wie vor die Planung der Duany Plater-Zyberk Company (DPZ) für eine städtebauliche Entwicklung. 550 Wohneinheiten aufgeteilt in Erst-, Zweitwohnsitze und Ferienwohnungen sowie 500 Betten in einer Beherbergung, wie einem Hotel oder einem Internat, für eine Schule für Tourismus, oder eine Naturschutzakademie sollen umgesetzt werden. „Geplant ist eine anmutende kleinteilige Bebauung mit maximal zweigeschossigen Gebäuden, angelehnt an den Gartenstadtstil des berühmten Architekten des Landes, des Mecklenburgers Heinrich Tessenow“, so Birkholz.

Er weist darauf hin, dass alte und neue Gartenstadt zehn Prozent der Gesamtfläche der Halbinsel ausmachen. „Da davon circa die Hälfte gärtnerisch gestaltet wird, wird nur auf etwa fünf Prozent der Gesamtfläche gebaut werden.“ In der alten Gartenstadt würde dies durch Recycling geschehen, in der neuen Gartenstadt würden große Betonflächen entsiegelt und entschuttet. Letztere umfasst das Areal, in dem früher militärische Anlagen standen, die gesprengt wurden.

Die Stadtvertreter stehen dem Projekt seit Jahren kritisch gegenüber. Hauptargument war der befürchtete Verkehr durch Rerik und über den Wustrower Hals auf die Insel. Die ECW hatte zwei Verkehrskonzepte vorgelegt, die beide von der Stadtvertretung abgelehnt wurden. Stadtvertreter Kai Kloss (parteilos) wünscht sich für die Insel nachhaltigen Tourismus, Christian Bläsing (fWR) würde es bedauern, wenn sie für die Öffentlichkeit verschlossen bliebe, Maria Pinkis (SPD) ist gegen eine Großbebauung, setzt sich für einen Natur- und Umweltpark ein. Für sie wäre auch ein Museum denkbar.

Von Anja Levien