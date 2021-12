Das sind die Stationen des Lebendigen Adventskalenders in Bad Doberan

Bad Doberan

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde in Bad Doberan hält auch in diesem Jahr an ihrem „Lebendigen Adventskalender“ fest. Wenn auch in stark abgeschwächter Form. „Die Menschen sollen den Eindruck haben, dass die Vorweihnachtszeit zumindest ein wenig gewürdigt wird“, sagt Pastor Albrecht Jax. „Und wenn nur ein paar Bläser zu hören sind oder es das eine oder andere Gespräch auf Abstand gibt.“

„Die Menschen sollen den Eindruck haben, dass die Vorweihnachtszeit zumindest ein wenig gewürdigt wird.“ Albrecht Jax, Münster-Pastor Quelle: Lennart Plottke

Dabei richte sich die Münstergemeinde nach den aktuellen Corona-Maßgaben des Landes, macht Jax deutlich: „Natürlich sind keine größeren Treffen vor den Wohnungen und Häusern möglich – wie schon im vergangenen Jahr denken wir vielmehr an einen Spaziergang zu den teilnehmenden Adressen.“ Gerade hier habe im Vorfeld eines der größten Probleme gelegen, erklärt der Münster-Pastor: „Viele Leute sind total verunsichert und ziehen sich immer mehr zurück – deshalb hatten wir mit Blick auf mögliche Gastgeber noch einige Lücken.“

Diese Lücken konnten jetzt aber gefüllt werden. So empfängt am Mittwoch Petra Wallmann die Spaziergänger ab 18 Uhr am Pfarrkoppelweg 4, am Donnerstag und Freitag lädt das Doberaner Münster jeweils um 18 Uhr zum gemeinsamen Verweilen ein. Hier erwarten die Besucher etwas Orgelmusik, ein Choral und eine kurze Abendandacht. Am 11. Dezember präsentieren die Konfirmanden der Kirchengemeinde am Gemeindezentrum (Klosterstraße 1b) ein kleines Programm, am Sonntag ist die Familie Fiedler-Römhild am Klosterhof 4 Gastgeber.

Am 13. Dezember ist das Haus in der Straße Am Wallbach 8a Teil des Lebendigen Adventskalenders – dann laden Pastor Albrecht Jax und seine Familie selbst zu einem kleinen Beisammensein ein.

Alle Gastgeber: www.muenstergemeinde-doberan.de/veranstaltungen.html

Von Lennart Plottke