Das sind die Veranstaltungen 2020 in Bad Doberan

Zusammen mit Veranstaltern, Vereinen, Gewerbetreibenden und sozialen Trägern werden dieses Jahr verschiedene Veranstaltungen in Bad Doberan organisiert. „Wir werden viel von Vereinen unterstützt, sonst wären viele Veranstaltungen gar nicht möglich“, sagt Tourismus-Chefin Danielle Zimmermann.

Die Frauen- und Familienwoche mit verschiedenen Angeboten findet vom 6. bis 15. März statt. Daran schließt sich die Umweltwoche vom 15. bis 21. März mit Filmvorführung, Podiumsdiskussion und Baumpflanzaktion an.

Am 30. April soll es ein Maibaumfest geben, am 1. Mai findet traditionell der DRK-Volkslauf an der Mollispur statt. Am ersten Maiwochenende vom 2. bis 3. Mai werden beim zweiten Flohmarkt in der Mollistraße Trödel und Raritäten verkauft. Am 2. Mai ist zudem der Handwerkermarkt in Althof geplant.

Ein Wochenende später werden Hunderte Biker in Bad Doberan zum Gottesdienst am 10. Mai erwartet. Am Sonnabend, 9. Mai, ist bereits ein Familienfest geplant und findet die Kneipennacht statt.

Der Mai schließt mit der landesweiten Aktion „Kunst offen“ ab. Vom 30. Mai bis 1. Juni öffnen Ateliers und Galerien ihre Türen.

Das Fest zum Kindertag wird dieses Jahr am 3. Juni gefeiert. Am 6. und 7. Juni findet der Klostermarkt statt, bei dem regionale Kunsthandwerker, Gärtner und Gastronomen zum Markttreiben einladen.

Allen Ehrenamtlern der Stadt wird am 13. Juni beim Dankeschöntag auf der Sommerrodelbahn für ihren Einsatz gedankt. An dem Tag beginnt auch das Wasserfest Aquanostra, für das bis 21. Juni mehrere Veranstaltungen geplant sind. In die Zeit fällt auch das traditionelle Anbaden am 20. Juni in Heiligendamm.

Vom 26. bis 28. Juni wird das Stadtfest gefeiert mit Schaustellern, Programm und Tanz. Musikalisch wird es auch vom 17. bis 19. Juli auf der Zappanale.

Neu in diesem Jahr ist der Bad Doberaner Musiksommer. Neben den Kurkonzerten umfasst dieser auch das Jazzpicknick am ersten Augustwochenende und zwei Konzerte mit dem Doberaner Blasorchester, das 50 Jahre alt wird. Und: „Wir haben Max Zeug gewinnen können, um auch ein jüngeres Publikum anzuziehen“, sagt Danielle Zimmermann.

Angekündigt hat sich auch die Open-Air-Oper „Nabucco“ von Giuseppe Verdi für den 9. August im Bachgarten des Münstergeländes. Ein Tag vorher, am 8. August, findet erstmals ein Stadtlauf statt. Ein weiterer Flohmarkt in der Mollistraße ist für den 15. und 16. August vorgesehen.

Die Doberaner Klostertage mit Vorträgen und Besichtigungen sind vom 18. bis 20. September. Am 10. Oktober findet die 14. Bad Doberaner Kulturnacht statt. Althof lädt am 24. Oktober zum Hof- und Garagenflohmarkt.

Der Weihnachtsmarkt mit Bühne, Händlern und Weihnachtsmann ist vom 4. bis 6. Dezember. Der Weihnachtsabend in der Klostervogtei soll am 19. Dezember stattfinden.

