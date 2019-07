Kamin

Ein Hauch Mittelalter weht am Wochenende durch Kamin. Kinder können mit Pfeil und Bogen schießen, Erwachsene dürfen die Axt werfen. Das Dorf feiert am Samstag und Sonntag sein 800-jähriges Bestehen. Auf der Wiese vor dem ehemaligen Jugendclub sind Schaukämpfe an beiden Tagen Schaukämpfe zu sehen. Unter anderem treten um 15 Uhr Gaukler auf, dazwischen gibt es Musik. Auf dem Festgelände gibt es Met und Wildschwein am Spieß. Auch ein Drachenbootrennen ist geplant. Zum Auftakt ziehen die Einwohner mittelalterlich gekleidet durch den Ort. Start ist am Samstag um 12 Uhr am Gemeindezentrum in Moitin. Zum Abschluss gibt es am Samstag um 21.30 Uhr eine Feuershow.

Führung durch die Mühle

Bereits am Samstag, dem 13. Juli, allerdings auch um 13 Uhr, lädt der Verein der Freunde und Förderer des Klosters Doberan zur Führung durch die Backhausmühle ein. Treffpunkt ist die Südseite des Wirtschaftsgebäudes. Um eine Spende für die Initiative „Ein neues Dach für ein neues Leben“ des Klostervereins wird gebeten.

Grillparty in Kühlungsborn

Um das leibliche Wohl geht es am Samstag in Kühlungsborn. Ab 15 Uhr erhalten die Besucher des Sommer-BBQ (kurz für Barbeque) im Park des Hotels Upstalsboom in der Ostseeallee 21 einen Vorgeschmack auf die Gourmettage im Herbst. Die daran beteiligten Köche von Restaurants aus der Umgebung des Ostseebades bieten bereits am Samstag, dem 13. Juli, Grillspezialitäten an, dazu spielt eine Countryband. Beginn ist um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 29 Euro. Kinder zwischen 5 und 14 Jahren zahlen 7,50 Euro.

Kaninchen in der Sporthalle

Die Kreistierjungschau der Rassekaninchen findet von Donnerstag bis Sonntag in der Sporthalle am Buchenberg in Bad Doberan statt. Sie ist am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr, Freitag und Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 14.30 Uhr geöffnet. Am Freitag wird zudem verschiedene Handwerkskunst verkauft. Am Sonnabend ist von 13 bis 17 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Bad Doberan mit Angeboten an der Sporthalle.

Countryfest in Nienhagen

Am Samstag, dem 13. Juli, feiert das Ostseebad Nienhagen das 8. Countryfest. Beginn ist um 15 Uhr auf der Festwiese Strandstraße (hinter der Kita) mit DJ Ralf Schönemann. Es gibt ein Kinderprogramm und ab 19 Uhr Live Musik mit dem Duo Two Countrymen. Zahlreiche Line Dance-Gruppen haben ihr Kommen zugesagt. Der Eintritt ist frei.

Cora Meyer