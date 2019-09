Bad Doberan

In Bad Doberan haben sich in der vergangenen Woche vier Fachausschüsse konstituiert und ihre Vorsitzenden gewählt. Birgit Mersjann ist als Vorsitzende des Finanzausschusses Bad Doberan wiedergewählt worden. Die Mitglieder votierten einstimmig für die SPD-Frau, die das Gremium bereits in der vergangenen Legislatur leitete. „Ich wünsche mir eine gute Zusammenarbeit. Wir waren in den letzten Jahren immer einer der effektivsten Ausschüsse.“ Erster Stellvertreter ist Detlef Wegner, zweite Stellvertreterin Dr. Angelika Rosenfeld.

Marcus Fourmont leitet ab sofort den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt. Er erhielt sechs Stimmen, hatte mit Prof. Thomas Römhild einen Gegenkandidaten, der zwei Stimmen bekam. Er wurde dann zum ersten Stellvertreter gewählt, Reinhard Firzlaff ist zweiter stellvertretender Vorsitzender. „Ich freue mich auf die Diskussionen, die wir führen werden“, sagte Fourmont.

Der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus wählte Mario Derer zum Vorsitzenden, er wird von Monika Schneider und Gebhard Zeug vertreten. Dem Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Jugend und ­Senioren sitzt Torsten Schellin ab sofort vor. Er war gegen Hannes Roggelin angetreten, hatte sechs Stimmen erhalten, Roggelin zwei. Erste Stellvertreterin ist Annett Verhorevoort, zweite Carolin Lubetzki.

Von Anja Levien