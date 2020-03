Radwege, Abstellmöglichkeiten, Verbindungen: Am Donnerstag steht im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt in Bad Doberan der Radverkehr im Fokus. Für das Verkehrskonzept werden Ideen und Hinweise gesammelt. Zudem geht es in einem weiteren Beschluss um den Kleinen Kamp.