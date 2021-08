Das sind die nächsten Impf-Termine im Landkreis Rostock

Bad Doberan

Im Landkreis Rostock haben sich 227 von 3585 Schülerinnen und Schülern über 16 Jahren für eine Impfung gegen Covid19 entschieden. „Der Impfstützpunkt wird ein mobiles Impfteam an die Schulen schicken, an denen sich mehr als zehn Jugendliche zur Impfung bereiterklärt haben“, kündigt Kreissprecher Michael Fengler an. „Für die anderen Schulen werden Impftermine in den nächstgelegenen Orten koordiniert, an denen mobile Impfungen ohne Anmeldung geplant sind.“

Unter anderem macht das hybride Impfteam am 18. August von 9 bis 17 Uhr in Neubukow in der Sporthalle am Panzower Weg halt, am 19. August im Karls Erlebnisdorf in Rövershagen, am 20. August in Bad Doberan in der Sporthalle an der Verbindungsstraße sowie am 27. und 28. August am Globus-Markt in Roggentin.

Bereits am kommenden Wochenende biete ein mobiles Impfteam Impfungen ohne Anmeldung bei den Oldtimertagen Mühlengeez an, so Fengler: „Am Sonnabend und Sonntag stehen jeweils 200 Impfdosen zur Verfügung, das Impfzelt wird direkt am Eingang neben der Teststation aufgebaut.“ Geimpft werde jede Person ab 16 Jahren: „16- und 17-Jährige benötigen eine Impferlaubnis.“

Infos: www.landkreis-rostock.de/corona

Von Lennart Plottke