Das sind die schönsten Laufwege in Kühlungsborn

Kühlungsborn

Die beliebtesten Laufstrecken, die von Einheimischen wie von Urlaubern im Ostseebad gleichermaßen gern unter die Sohlen genommen werden, hat Peter Zettl, Inhaber der Laufschule Ostseezeit in Kühlungsborn, schon längst in einer Karte erfasst, die auf den Flyern seiner Laufschule zu finden ist. Alle drei Strecken haben eines gemeinsam: Sie beginnen am Sportplatz West. Dazu gehören zwei Waldrunden durch den 133 Hektar großen Stadtforst von zurzeit jeweils 3,5 Kilometer Länge und eine doppelt so lange Strandrunde, die zunächst entlang der Strandpromenade bis zum Bootshafen nach Ost verläuft und von da zurück direkt am Strand bis zum Anglersteig nach West und von dort wieder zurück zum Sportplatz führt. Die beiden Waldstrecken unterscheiden sich dadurch, das eine etwas nördlicher verläuft und bis zum Stadtteil Ost führt, die andere verläuft etwas südlicher.

Streckenkarte wird überarbeitet

Die Strandstrecke, so erklärt Peter Zettl, wird überwiegend außerhalb der Saison gelaufen, wenn die Promenade nicht voller Spaziergänger ist und auch das hindernisfreie Laufen ohne Badegäste am Wasser ohne Weiteres möglich ist. Im Sommer aber sei für Läufer weder der Strand noch die Promenade ideal. Zettl kündigt zudem an, dass die drei Laufstrecken zurzeit überarbeitet werden und künftig noch besser gekennzeichnet werden sollen.

In Zusammenarbeit mit der Tourismus-, Freizeit und Kultur GmbH (TFK) und der Stadt Kühlungsborn werden die Touren jetzt etwas verändert. So sollen sich die Waldstrecken künftig auch in der Länge unterscheiden, eine wird zwei, die andere vier Kilometer lang. Außerdem werden entlang der Rundkurse markante Punkte geschaffen, die für jeden sichtbar sind. So sollen Findlinge an Weggabelungen mit wetterbeständigen Hinweisen versehen werden. Diese Stellen sollen vor allem ortsfremden Läufern die Orientierung erleichtern. Und der Strandkurs soll acht Kilometer lang werden.

Anspruchsvolle Tour nach Bastorf

Für Athleten, die gern längere Touren laufen wollen, hat Zettl weitere Streckentipps parat. So empfiehlt er einen etwa 15 Kilometer langen Weg bis zum Bastorfer Leuchtturm, der es vor allem durch seine Steigungen in sich hat. Denn Bastorf liegt immerhin 35 Meter höher als Kühlungsborn. Auch der wird dann in die neue Karte aufgenommen. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, eine Tour in westliche Richtung, entweder auf dem Küstenweg über Wittenbeck-Steilküste nach Heiligendamm oder über den neu ausgebauten Radweg nach Wittenbeck zu nehmen. Allerdings werden diese Routen von Radfahrern fast ganzjährig und häufig genutzt.

Von Rolf Barkhorn