Kühlungsborn/Nienhagen

Ob eisiger Wind, Nieselregen oder größte Hitze: Spielplätze mögen Kinder bei jedem Wetter. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt ein paar der schönsten Fleckchen fürs Klettern, Buddeln und Toben vor.

Auch für die Eltern ist ein Gang zum Spielplatz mittlerweile zu einer Mini-Erholungszeit geworden. So auch für Anja Mewes. „Bei uns sind die Spielplätze zurzeit sehr voll“, erklärt die junge Mutter aus Rostock. „Deshalb sind wir nach Kühlungsborn ausgewichen.“ Ihre beiden Jungs Leo und Timo probieren auf dem Abenteuerspielplatz Molli in Kühlungsborn Ost direkt hinter der Promenade jedes Spielgerät aus. „Die große Rutsche gefällt mir aber am besten“, sagte Timo. Die Nähe zum Meer – „das ist doch auch besonders schön für uns“, sagt Anja Mewes. „Dieser Platz bietet sehr vielfältige Spielmöglichkeiten für die Kinder. Das gefällt mir und den Jungs.“

Vor allem für die Kleineren in Kühlungsborn Ost

Viele verschiedene Geräte zum Hangeln, Klettern und Rutschen gibt es hier. Ein großes und ein kleines Schiff mit zahlreichen Kletter- und Spielmöglichkeiten, ein Labyrinth aus Holzpfählen, Kletterwände, ein Drehkarussell und eine Holzeisenbahn. Auch gastronomische Einrichtungen sind vorhanden.

„Dieser Platz eignet sich vor allem für kleinere Kinder“, meint Anja Mewes. „Der am Balticplatz gefällt mir sogar noch besser. Da waren wir vorher. Wir ziehen von Spielplatz zu Spielplatz.“ Ihre Jungs scheinen nicht müde zu werden, alles genau zu untersuchen.

Auf dem Balticplatz in Kühlungsborn West lockt für die Kinder eine riesige Burg. Quelle: Sabine Hügelland

Spielspaß für die etwas größeren Kinder

Am Balticplatz wartet eine Burg auf kleine Piraten. Auf zwei Türmen, die miteinander verbunden sind, darf alles erforscht und erklettert werden. Es locken eine Wackelbrücke und Rutschen. Dahinter befinden Badekarren und verschiedene Schaukelelemente. Auch dieser Spielplatz, er wurde erst 2019 eröffnet, liegt nahe an der Ostsee an der Villa Baltic in Kühlungsborn West. Wer in die Höhe klettert, erhält einen tollen Blick übers Wasser. Die Eltern können derweil auf einer der weißen Bänke Platz nehmen und den Ausblick zur Ostsee genießen.

Das Spiel- und Kletterschiff mit mehreren Etagen und Rutsche in Reddelich ist ein echter Hingucker. Kinder und auch erwachsene lieben es. Quelle: Sabine Hügelland

Piratenabenteuer und Obstwanderweg in Reddelich

Ein weiterer schöner und noch recht junger Spielplatz befindet sich in Reddelich. Seine Besonderheit ist das sehr große Spiel- und Kletterschiff mit mehreren Etagen und Rutsche, in dessen Bauch eingetaucht werden kann. Bis in den Ausguck klettern die Kinder, wenn sie sich einmal wie ein Kapitän fühlen wollen.

Auf dem 1500 Quadratmeter großen Platz befinden sich noch Federwippen, Bogenschaukel, Drehkarussell, eine Seilbahn, ein Erdtrampolin und eine Hängemattenschaukel. An viele Stellen stehen Bänke, auch eine Rasthütte steht auf dem Spielplatz. Ein umfriedender Zaun schützt die Kinder zum vorhandenen Graben.

Timo hatte nach dem langen Toben so richtig Lust auf eine Hängematte in Reddelich. Sein Bruder sauste derweil mit der Seilbahn. Quelle: Sabine Hügelland

Die Bocciaanlage ist für die reifere Jugend gedacht. Das Areal bietet aber noch weitaus mehr. Der Platz liegt entlang des Obstwanderweges der Obstarche Reddelich. Auf dem Weg zum Spielplatz können Elemente wie ein Xylophon, Klanghölzer, Memory- und Vogelerkennungsspiele ausprobiert werden.

„Die Kinder wollen doch mal raus und etwas erleben“, sagt Karin Wiese. Sie kam mit Mann und Enkelin. „Meine Tochter möchte hier bauen – deshalb kennen wir den Platz schon.“ Eigentlich kommen die Wieses aus Rostock. „Unsere Enkelin geht in die erste Klasse und durfte wegen Corona nicht in die Schule“, erklärt die Oma. „Es ist wichtig für sie, sich zu beschäftigen und Bewegung zu haben – deshalb sind wir öfter hier, weil das ein schöner Spielplatz mit vielen Möglichkeiten ist.“

In Bargeshagen entsteht die „Erlebniswelt Wasser und Sand“. Quelle: Sabine Hügelland

Noch ganz neu ist die „Erlebniswelt Wasser und Sand“ Am Rapsacker in Bargeshagen. Auf einer rund 4000 Quadratmeter großen Fläche sind Wasserwege mit Pumpe und Wassertischen sowie Spielhaus und Rutsche entstanden. Drumherum wird es eine kleine Parkanlage mit Picknickbänken geben.

Neuer Bewegungsparcours in Börgerende mit Spielhaus

In Börgerende wurde eine Grünfläche im Gebiet An der Waterkant zu einem öffentlichen generationsübergreifenden Erholungsraum umgestaltet. Quelle: Lennart Plottke

In Börgerende gibt es zwar keine große Spiellandschaft. Dafür aber neben einem Spielplatz einen Bewegungsparcours. Die Anlage ist neu und wurde gerade erst eröffnet. Das Ostseebad Nienhagen punktet schon seit einiger Zeit mit solch einem Bewegungsparcours, der von Jung und Alt rege genutzt wird.

Darüber hinaus gibt es für Nienhäger und deren Gäste eine gut gepflegte Spiellandschaft in der Kliffstraße mit einem Kinderspielturm, einer Schaukelkombination und einer große Abenteuer-Spiellandschaft.

Von Sabine Hügelland