Das vergiftete Verhältnis zwischen Wustrow-Investor und den Rerikern

Rerik

Die Stimmungslage wird schon weit vor Rerik deutlich. Gegner der Fundus-Gruppe und einer touristischen Bebauung auf Wustrow haben Protestplakate an der Landesstraße 122 vor Rerik angebracht. „Kein 2. Heiligendamm“ steht da.

Über 6000 Unterschriften haben die Fundus-Gegner gegen die Bebauung gesammelt – auch von Urlaubern. Über das Wustrow-Ticket habe die SPD im Kommunalwahlkampf um die 70 Prozent gesammelt, sagt Ulrike Feine von der Bürgerinitiative „ Wir-für-Rerik“, die auch für die SPD im Stadtrat sitzt. Das gelte auch für den Bürgermeister Wolfgang Gulbis. Wie sehr das Gelände um eine Wustrow-Bebauung in Rerik vermint ist, zeigt sich daran, dass Gulbis trotz mehrfacher Nachfrage noch nicht mal zu einem Gespräch über die Zukunft von Wustrow bereit gewesen ist.

Halbinsel Wustrow Quelle: arno

Sämtliche Zahlen des Investors werden angezweifelt

Die Bürgerinitiative ist das. Sie fordert die Rückabwicklung des Kaufvertrags. Ulrike Feine sagt: „Im Wahlprogramm der SPD steht, dass Stadt oder Land die Halbinsel zurückkaufen und ein Naturpark mit Museum und begehbaren Wegen entwickeln sollte. Am hinteren Ende soll das Naturschutzgebiet bleiben.“ Sämtliche Zahlen und Fakten, die Fundus-Investor Anno August Jagdfeld vorlegt, werden angezweifelt. „Wir glauben, dass Jagdfelds Zahlen später wieder nach oben korrigiert werden. Das sind alles immer sehr widersprüchliche Sachen, die sich Jagdfeld in Hinterzimmern ausdenkt“, sagen Feine und ihrer Mitstreiterinnen.

Bildergalerie: Die verbotene Halbinsel Wustrow in historischen Fotos:

Zur Galerie Seit 1933 ist die Halbinsel Wustrow am Salzhaff bei Rerik Sperrgebiet. Bis 1945 regierten dort die Nazis und betrieben die Flakartillerieschule des Heeres. Von 1945 bis 1949 lebten auf Wustrow Kriegsflüchtlinge. Von 1949 bis 1993 waren Soldaten der Roten Armee der Sowjets dort stationiert, die ebenfalls eine Flakschule betrieben. Seit 1998 ist die Halbinsel im Besitz der Kölner Fundus-Gruppe. Seitdem verfallen die Gebäude und die Natur holt sich ihr Reich zurück. Eine Halbinsel in Bildern!

Die Gerüchte in und um Rerik kochen seit Jahren hoch: Der Kauf 1998 von der TLG sei von allerhöchster Stelle gelenkt worden, heißt es. Helmut Kohl persönlich soll interveniert haben, dass nicht die Stadt Rerik, sondern sein Intimus Jagdfeld den Zuschlag erhalte. Von Anfang an hat es Proteste gegen Fundus, die Kommunikationspolitik des Investors und eine großflächige Massenbebauung gegeben, obwohl Jagdfeld betont, dass es niemals Pläne gegeben habe, Massentourismus zu etablieren. Die Bürgerinitiative behauptet, dass Jagdfeld die Halbinsel schon vor Jahren beliehen hätte, um sein Heiligendamm-Projekt zu finanzieren. Glatte Lüge, sagt der Investor.

Investor Jagdfeld widerspricht Gerüchten, er habe noch größere Pläne

Auch hält sich weiterhin hartnäckig das Gerücht, Fundus wolle die gesamte Insel bebauen, habe das Naturschutzgebiet via Gutachten angezweifelt und wolle die dort lebenden 88 Brutvogelarten samt Seeadler, Grasmücke, Seeschwalbe vergrämen. Will er nicht, sagt Jagdfeld. Darf er gar nicht. Eine Bebauung sei von Anfang an nur für die 100 Hektar vorn vorgesehen gewesen.

Hauptproblem der Fundus-Gegner: Die Verkehrsbelastung. Heike Harnisch ( SPD) sagt: "Allein der Bau wird Jahre dauern. Die Verkehrsbelastung durch die Baufahrzeuge wird Rerik den Todesstoß geben.“ Nun will der Investor auf die Menschen in Rerik zugehen, um mit ihnen sein Projekt zu entwickeln.

Jagdfeld versus Rerik, Gong zur nächsten Runde.

Über den Autor

OZ-Serie „Wem gehört das Land?“ Die OZ stellt in der Serie „Wem gehört das Land?“ Eigentümer in wichtigen Orten und Lagen vor. Denn sie bestimmen durch ihre Aktivitäten maßgeblich die Entwicklung mit. Wustrow ist der 3. Teil der Reihe, zuvor erschienen sind Binz auf Rügen und ein Überblick zu Eigentümern in der Landwirtschaft. Lesen Sie mehr Teile der OZ-Serie:

„Wem gehört das Land?“

Von Michael Meyer