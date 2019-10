Das wird neu am Strand von Heiligendamm

Heiligendamm

Für die Strandsaison in Heiligendamm ziehen Tourismuschefin Danielle Zimmermann und Bürgermeister Jochen Arenz ein positives Fazit. Dennoch soll sich für kommendes Jahr einiges ändern. Hintergrund: Im Verlauf der Saison haben sich drei Schwerpunkte bei den Beschwerden von Bürgern und Gästen an die Stadt herauskristallisiert, die jetzt angegangen werden sollen: Treppe, FKK-Bereich, Saisonparkplatz.

2016 wurden die neuen Strandübergänge in Heiligendamm gebaut. „An einer Treppe wird der Sand immer wieder weggespült. Der Bauhof musste regelmäßig Sand aufschütten“, schildert Jochen Arenz. Das Gefälle von Treppenende zum Sand war zu groß. „Wir werden die Treppe jetzt verlängern. Das soll bis zur neuen Saison fertig sein.“

Zudem habe es Probleme im FKK-Bereich gegeben, so Jochen Arenz. Die Beschwerden hätten sich gehäuft, dass Strandbesucher sich bekleidet zwischen die Nackten gelegt hätten und dass Fotos und Filme gemacht würden. Deshalb sollen im nächsten Jahr auch Schilder aufgestellt werden, die verdeutlichen, dass Foto- und Videoaufnahmen untersagt sind, informiert der Bürgermeister. Auch die Nummer der Polizei soll angegeben werden. „Wir wollen, dass der FKK-Bereich deutlich mehr geschützt wird.“

Strandvogt soll mehr auf Einhaltung der Satzung achten

Deshalb soll auch der Strandvogt im kommenden Jahr noch mehr als bisher den Schwerpunkt auf Einhaltung der Strandsatzung legen. Denn die Stadt hätten ebenso Beschwerden erreicht, dass im rauchfreien Bereich geraucht wurde und Hunde auch außerhalb des Hundestrandes unterwegs waren. In dieser Saison war ein Strandvogt auf 450-Euro-Basis beschäftigt. „Wir überlegen auch, zwei Strandvogte einzusetzen“, sagt Arenz.

Damit die Besucher sich besser am Strand orientieren können und wissen, wo Sport- oder FKK-Bereich enden, sollen an allen Aufgängen zu beiden Seiten Schilder für die jeweiligen Bereiche angebracht werden. Das habe auch die Begehung des Strandes Anfang Oktober deutlich gemacht, an der neben Arenz und Zimmermann auch Bauhofchef Andreas Molkentin und Stadtvertreter Harry Klink (Kuss) teilnahmen.

Alle Strandzugänge erhalten Schild

Bisher stehen drei solcher Schilder in Heiligendamm. 2020 sollen alle sieben Strandzugänge eines erhalten. Quelle: Anja Levien

Auf der Promenade erhalten alle sieben Strandzugänge ein Schild, im Format der drei zwischen Seebrücke und Rettungsturm vorhandenen, die ersetzt werden. Neben einer historischen Persönlichkeit, die dort abgebildet ist, und vielen Piktogrammen, die auf die nächste Toilette oder den behindertengerechten Strandzugang verweisen, erhalte jedes Schild ein kindgerechtes Motiv wie einen Fisch oder Seestern, sagt Zimmermann.

Zudem ist für die kommende Saison geplant, fünf Ostsee-Ascher anzuschaffen. Raucher können darin nicht nur umweltgerecht ihre Zigarettenreste entsorgen, sondern zugleich an Abstimmungen teilnehmen oder Fragen beantworten – durch Auswahl eines der beiden durchsichtigen Kippenfächer. Danielle Zimmermann hat dafür schon Kontakt mit dem Verein Küstenunion Deutschland aufgenommen, der das Projekt, das so auf die Müllprobleme hinweist, in Warnemünde realisiert hat.

Apropos Müll: Neben drei Hundetoiletten soll zudem in Mülleimer mit Deckel investiert werden, berichtet Jochen Arenz weiter. „Da kommen jetzt noch die Möwen ran und verteilen den ganzen Müll.“

Soll Höhenbeschränkung bekommen: der Saisonparkplatz in Heiligendamm. Quelle: Anja Levien

Beschwerden habe es auch über den Saisonparkplatz gegeben. „Dort stehen viele Wohnmobile. Da bleibt Unrat liegen, die Toiletten werden einfach ausgekippt.“ Eine Höhenbeschränkung für den Parkplatz, so wie Börgerende eine hat, soll Abhilfe schaffen. Für Wohnmobile gibt es Stellplätze auf dem Waldparkplatz. „Wir wollen auf den Parkplätzen auch gerne Lagepläne bereithalten, dass die Besucher wissen, wo was ist“, fügt Zimmermann hinzu.

In den Haushalt 2020/2021 der Stadt, dem die Stadtvertretung noch zustimmen muss, seien laut dem Bürgermeister auch 8000 Euro für Geräte am Strand eingestellt. „Wir wollen zum Beispiel ein zweites Volleyballfeld“, sagt Arenz. „Wir wollen den Strand aufwerten.“

Von Anja Levien