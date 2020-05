Dauercamper zurück in MV: Endlich wieder Zeltplatz und Frühstück mit Vogelgezwitscher

Graal-Müritz

Endlich! Manuela und Steffen Schmidt konnten es kaum erwarten, ihren Wohnwagen im Ostseecamp „Rostocker Heide“ wieder zu beziehen. Früh um 5 Uhr ist das Ehepaar aus Parchim zu Hause aufgestanden. „Damit wir um 8 Uhr schön gemütlich auf dem Campingplatz frühstücken und die Natur genießen können“, sagt die Hortleiterin.

Auch Hündin Enny sei ganz aufgeregt. „Wenn wir die Reisetasche packen, holt sie ihr Kuscheltier und rennt zum Auto“, erzählt Steffen Schmidt, der als Autoteile-Verkäufer ständig unterwegs ist und auf dem Stellplatz in Graal-Müritz vor allem die Ruhe schätzt.

Anzeige

Seit 1. Mai sind Zeltplätze für Dauercamper aus MV geöffnet

Seit 1. Mai dürfen Dauercamper mit Hauptwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern wieder auf die Campingplätze des Landes. „Von einem großen Ansturm kann man aber nicht sprechen“, sagte Gerd Scharmberg, Sprecher des Landesverbands der Campingwirtschaft MV. Er schätze, dass am Maifeiertag etwa ein Fünftel der Dauercamper aus dem Bundesland auf die rund 200 Campingplätze in MV zurückgekehrt seien.

Weitere OZ+ Artikel

Es gebe auf den Plätzen einen regen Austausch per Telefon und viele Nachfragen etwa zu Hygienevorschriften in den Sanitäranlagen. Die meisten der Stellplätze würden ohnehin an Camper aus dem ganzen Bundesgebiet vermietet.

Zehn Prozent der Dauercamper sind schon da

Auch im Ostseecamp in Graal-Müritz sind auf den meisten der 500 Dauerstellplätze noch die Jalousien der Vorzelte runter. „Etwa zehn Prozent der Dauercamper sind auf dem Platz“, meint Martin Tillmann, technischer Betriebsleiter im Camp. Mit dem Golfcaddy ist er in der Anlage unterwegs, um überall nach dem Rechten zu sehen. „Wir nutzen gerade die Zeit, um den ehemaligen Jugendbereich umzustrukturieren“, berichtet Tillmann, dort entstehe jetzt ein Zeltbereich für Familien. „Aber Jugendliche sind weiterhin willkommen“, fügt er an.

Bildergalerie: Die Dauercamper sind zurück in MV

Zur Galerie Am 1. Mai sind erste Dauercamper aus MV angereist. Der Ansturm blieb aus. Im Ostseecamp Graal-Müritz waren etwa zehn Prozent der 500 Dauerstellplätze am Wochenende belegt.

Die Camper aus Parchim haben die erste Nacht im Wohnwagen geschlafen. „Herrlich, der Regen tröpfelt aufs Dach, da schläft es sich am besten“, findet Manuela Schmidt. Nach dem ausgiebigen Frühstück steht ein Spaziergang mit Hund auf dem Programm. „Enny liebt das Wasser und hat schon angebadet.“

Campen bei jedem Wetter und in toller Gemeinschaft

Seit 1997 haben die Parchimer ihren Dauerstellplatz in Graal-Müritz. „Die Kinder sind hier groß geworden, mit den Nachbarn sind wir eine tolle Gemeinschaft“, verrät die 50-Jährige. Während die Rostocker Camper von nebenan am Sonnabend noch anreisen wollen, dürfen die Berliner Nachbarn nicht auf den Platz. Am Abend wird auf jeden Fall der Grill angeschmissen. „Es ist hier jedes Mal wie Urlaub“, betonen die Schmidts, „und das bei jedem Wetter.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Einige Wohnwagen weiter schaut Wolfgang Ebel aus Rostock über den Gartenzaun. Schuppen aufräumen und Fahrräder fit machen, das sei sein Tagesprogramm nach der langen Ruhepause auf dem Campingplatz. Zwei Mäuse habe er auch schon im Vorzelt gefangen. Die hatten es sich mancherorts in der langen menschenleeren Zeit in Zelten und Wohnwagen gut gehen lassen. „Ist eben Natur hier“, bleibt der Rentner gelassen, der seit über 20 Jahren seinen Dauerstellplatz in Graal-Müritz hat.

Schulvorbereitungen dank WLAN auf dem Platz

Familie Rehberg aus Neubrandenburg macht gerade Kaffeepause. Auch sie ist gleich am ersten Tag angereist. Warum? „Schließen Sie die Augen und hören“, antwortet Katrin Rehberg. „Natur, Ruhe, Wasser und Wald machen den Charme dieses Platzes aus“, sagt die Krankenschwester, „und natürlich die Mitcamper, die wir nun Monate lang nicht gesehen und vermisst haben.“

Tochter Chiara hat ihre Schulsachen mitgebracht. Ab Montag muss die Elftklässlerin wieder in die Schule und da will sie noch einiges vorbereiten. Zum Glück gebe es WLAN auf dem Platz. „Ich kann hier ins Netz gehen, meine Aufgaben abrufen“, bemerkt die 17-Jährige.

„Wir versuchen jedes Wochenende hier zu sein“

Katrin Rehberg ist froh und dankbar, dass Platzbetreiber Oliver Behrens die Digitalisierung im Ostseecamp so forciert hat. 2018 hatte Behrens für 60 000 Euro einen eigenen Richtfunkturm auf dem Campingplatz errichtet und ein Netz von rund 100 Hotspots. 2019 hat er am Strand fünf WLAN-Points aufgestellt für kostenfreien digitalen Netzzugang. „Dadurch kommen auch junge Leute hierher, die Jugend fühlt sich total wohl“, ist die Erfahrung der Rehbergs.

Im Sonnenhof direkt hinter der Düne wirbelt Maren Hellmann im Vorgarten des Wohnwagens. Die Enkelinnen Lotte (8) und Marta (4) spielen im Freien. „Wir versuchen jedes Wochenende hier zu sein, und natürlich den Sommerurlaub über“, erklärt die 52-Jährige, die in der Stadtverwaltung Stralsund arbeitet und in der Rostocker Südstadt wohnt. „Wir sind eben hier zu Hause, wo andere Urlaub machen“, sagt sie lachend. Noch seien die Nächte allerdings zu kalt, um im Wohnwagen zu bleiben. „Aber endlich raus auf den Campingplatz, das ist schon schön“, findet die Rostockerin.

Lono-Surfschule schlägt ihre Zelte am Strand auf

In den nächsten zwei Wochen wollen Sophia Wolf und ihr Mann ihre Surfschule am Strand von Graal-Müritz aufbauen. „Schuppen abbauen, in Einzelteile zerlegen und am Strand alles wieder aufstellen“, sagt die 31-Jährige, die an ihrem Wohnwagen gerade viele Kräuter gepflanzt hat. Für die Versorgung der drei Surfcamps für Kinder und Jugendliche im Sommer. „Wir haben schon etliche Buchungen“, berichtet die junge Frau, guter Hoffnung, dass diese auch stattfinden können.

Sie will die Besucher am Strand vor allem für das Stand-up-Paddeln begeistern, das Surfen übernehme ihr Mann. Erst seit 2019 gibt es Lono-Surf im Ostseecamp. „Unsere erste eigene Saison war gut“, blickt Sophia Wolf zurück und hofft nun, dass der Campingplatz schon bald für mehr Touristen öffnen kann.

Ostseecamp Graal-Müritz auf weitere Öffnung vorbereitet

„Wir sind auf alles vorbereitet“, informiert Martin Tillmann vom Ostseecamp. Trennwände für den Waschbereich stünden bereit, jedes zweite Waschbecken könnte stillgelegt werden. „Wir arbeiten gerade an einem Kamerasystem, um die Personenanzahl in den Sanitärräumen zu regulieren.“ Vor dem Haus würde dann ein Ampelsystem den Gästen grünes Licht zum Betreten der Waschräume geben.

Vorerst sind noch alle Sanitärräume, Spielplätze und alle gastronomischen Angebote auf den Campingplätzen des Landes geschlossen. Eine Platzgenehmigung haben nur Dauercamper mit eigenen Sanitäranlagen im Wohnwagen. Die Polizei fährt Streife auf den Zeltplätzen und kontrolliert die Herkunft der Campingfreunde. „Wir sind seit acht Jahren auf dem Platz in Graal-Müritz, zum ersten Mal wurde ich hier von der Polizei angesprochen und musste mein Kennzeichen NB erklären“, sagt Katrin Rehberg.

Am Sonntagabend reisen viele Dauercamper wieder nach Hause, aber spätestens am kommenden Wochenende sind sie wieder da. „Zum Frühstück mit Vogelgezwitscher“, wie die Schmidts aus Parchim es lieben.

Lesen Sie auch:

Von Doris Deutsch