Neu Karin/ Kirch Mulsow

Das hebele die demokratische Beteiligung der Bürger aus, ärgert sich OZ-Leserin Susanne Wahle. Die Neu-Karinerin reagiert so in einem Brief an die Redaktion auf die Spitzenmeldung der vergangenen Woche: „ Bürgermeisterwahl in der Großgemeinde Carinerland abgesagt“. Weil die einzige Bewerberin für das Bürgermeisteramt, Heike Chrzan-Schmidt, in Absprache mit dem Kommunalaufsichts- und Rechtsamt des Landkreises Rostock ihre Kandidatur zurückgezogen hatte, soll sie nun im September lediglich von den dann zehn Mitgliedern der hiesigen Volksvertretung als erste gemeinsame Bürgermeisterin der Großgemeinde zwischen Alt Karin und Steinhagen gewählt werden.

Susanne Wahle: „Das karikiert die Suche nach neuen Instrumenten der Bürgerbeteiligung in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche.“ Quelle: Thomas Hoppe

Dabei sei doch die Direktwahl der Bürgermeister in der ganzen Republik in den 1990er Jahren eingeführt worden, „um vor allem die Bürgernähe und den Wähler vor Ort in seinen demokratischen Handlungsmöglichkeiten zu stärken“, betont Susanne Wahle weiter und ergänzt, dass der Bürgermeister „mit einer Direktwahl durch den Bürger, von den jeweiligen Interessen der Gemeinde- oder Ratsvertreter unabhängiger und somit gestärkt wird, den Blick der Mehrheit – vor Einzelinteressen (bzw. Ortsteil-Interessen) – zu behalten. Eine Direktwahl durch den Bürger macht frei!“

Aber jetzt solle Geld ein Grund sein, auf Bürgerbeteiligung zu verzichten, fragt die Leserin besorgt. Denn „eine solche Handlungsweise karikiert die Suche nach neuen Instrumenten der Bürgerbeteiligung in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche“.

Der Paragraf 67 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes von MV, der jetzt „herhalten“ müsse, um die Bürgermeisterwahl platzen zu lassen, sei „nicht für den Zweck geschaffen worden, die demokratischen Beteiligungsstrukturen des Bürgers auszuhebeln“, ist Susanne Wahle sicher und erinnert daran, dass die Mobilisierung der Bürger, zur Wahlurne zu gehen, zum politischen Tagesgeschäft dazugehöre.

„Unsere Bürgermeisterin sollte auch von uns gewählt werden“

Ihr Fazit: „ Heike Chrzan-Schmidt bekam meines Wissens von der Wählergemeinschaft Karin, bei nur einer Gegenstimme, das Vertrauen ausgesprochen und damit den deutlichen Auftrag und die Bitte bei der Bürgermeisterwahl zu kandidieren und sich dem Wählervotum aller Bürger des Carinerlandes zu stellen. Das ist Demokratie auf der kleinsten aber auch direktesten Ebene mit dem Leitbild einer ,Demokratie von unten’. Ganz persönlich gesagt: Unsere Bürgermeisterin sollte auch von uns gewählt werden.“

Dirk Hülsmann, Kandidat für die Gemeinderats-Komplettierungswahl in Kirch Mulsow am 8. September, meint dazu, dass „demokratischer Wille“ nur erzeugt werde, wenn man auf breiter Basis wähle: „Weil es ein neuer Zusammenschluss ist, wäre es vielleicht auch hilfreicher gewesen, die Bürgermeisterin in der ganzen Gemeinde zu wählen.“

Ines Koloska: „Das macht man einfach nicht, mit diesem Spar-Argument. Das finde ich nicht in Ordnung.“ Quelle: Thomas Hoppe

„Das Argument dagegen war ja, wir würden so Wahllokale und Geld sparen“, sagt Ines Koloska aus Clausdorf, die davon in der OZ gelesen hat: „Das macht man einfach nicht, mit diesem Argument. Das finde ich nicht in Ordnung“, erklärt die gebürtige Ravensbergerin bestimmt.

Die Wahlleiterin im Amt Neubukow-Salzhaff, Ilona Zippert, beziffert die angesprochenen Einsparungen mit 960 Euro an Entschädigungsgeldern für die jeweils sechs Wahlhelfer in vier nötigen Wahllokalen und rund 1000 Euro für den Druck der Wahlbenachrichtigungskarten, der Stimmzettel und das ganze Briefwahlprozedere. Auch bleibe nun der Aufwand erspart, für die Einrichtung der Wahllokale, die Aufstellung der Wahlurnen und ihre Abnahme. Anders wäre es gewesen, wenn sich zwei Kandidaten zur Bürgermeisterwahl gestellt hätten, räumt Ilona Zippert ein. Dann wäre natürlich keine Kandidatur zurückgezogen worden.

Direkte Wahlen sind „wesentliches Ereignis“

Auch für den bekannten Verfassungsrechtler Dr. Hans Herbert von Arnim aus Speyer sind direkte Bürgermeisterwahlen „ein wesentliches Ereignis“, trotz gelegentlich geringer Wahlbeteiligung, wie er sagt. Deren Hauptgrund verortet er in der deutlich geringeren Medienresonanz auf diese „Ortsangelegenheiten“: „Das sind ja keine Wahlen des Bundestags oder des Europäischen Parlaments – mit ganz anderen öffentlichen Diskussionen, die die Medien erzeugen.“

Hans Herbert von Arnim: „Wenn es die Frau sowieso werden soll und sich alle einig sind – where is the problem?“ Quelle: Ronald Witteck

Zur Rolle der direkten Bürgermeisterwahlen blickt der ehemalige Lehrstuhlinhaber der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften nach Tübingen: „Dort hat Oberbürgermeister Boris Palmer, der eine sehr gute Figur macht, durch den Vertrauensbeweis seiner Bürger einen ganz anderen Stand, als wenn er nur von der einen oder anderen Partei gewählt worden wäre. Wenn es, so wie in Ihrem Fall, nur eine Kandidatin gab, ist es vielleicht was anderes.“ Wenn sogar im Gesetz stehe, dass bei einem Kandidatenrückzug die Gemeindevertretung die Bürgermeisterin wähle, sehe er gar kein Problem: „Wenn es die Frau sowieso werden soll und sich alle einig sind – where is the problem? Die Leute sind doch anscheinend froh, dass es jemand macht.“

Handwerker Christoph Lasner aus Garvensdorf, der ebenfalls für einen der beiden noch ausstehenden Gemeinderatsplätze am 8. September kandidiert, sagt: „Warum soll diese Wahl für eine Person geführt werden? Zumal im Vorfeld alle Bürger eingeladen worden waren, sich zur Gemeindefusion zu äußern – da hat sich niemand negativ geäußert, dass Frau Chrzan-Schmidt Bürgermeisterin der größeren Gemeinde wird. Deshalb finde ich es nicht problematisch, wenn jetzt gesagt wird, sparen wir noch bisschen Geld – warum sollen wir für eine Wahl, die eigentlich zwecklos ist, Geld rausschmeißen.“

Das steht dazu im Landes- und Kommunalwahlgesetz Paragraf 67, Absatz 4: Treten alle zugelassenen Personen vor der Wahl zurück oder wird kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, wählt die Gemeindevertretung die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister und der Kreistag die Landrätin oder den Landrat. Die Feststellung nach Satz 1 trifft der Wahlausschuss. Für diese Wahl finden § 40 Absatz 1 Satz 2 bis 5 oder § 117 Absatz 1 Satz 2 bis 5 der Kommunalverfassung Anwendung mit der Maßgabe, dass in ehrenamtlich verwalteten Gemeinden ein Mitglied der Vertretung zu wählen ist. Ein Wahlvorschlagsverfahren nach diesem Gesetz findet nicht statt.

Von Thomas Hoppe