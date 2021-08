Debatte um Altpapier-Entsorgung im Landkreis Rostock: Das sagen OZ-Leser

Güstrow

Im Landkreis Rostock wird seit Kurzem Pappe und Kartonage, die neben die blaue Tonne gestellt wird, nicht mehr mitgenommen. Bisher hatte das Entsorgungsunternehmen das aus Kulanz gemacht, wird aber nur pro entleerte Tonne bezahlt, nicht nach Tonnage. Sollte der Landkreis Rostock veranlassen, dass diese künftig wieder mitgenommen wird, müsste die entsprechende Satzung geändert werden und wahrscheinlich würden die Müllgebühren steigen.

Bei einer Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG, an der 192 Menschen teilgenommen haben, sprachen sich 75,5 Prozent dagegen aus, mehr Müllgebühren für die Mitnahme von großen Kartonnagen zu zahlen. 23,4 Prozent würden mehr zahlen, 1,0 Prozent wissen es nicht. Die Umfrage ist nicht repräsentativ.

Tipps: Sammelbehälter und Teppichmesser

Auf der Seite der Lokalredaktion Bad Doberan im sozialen Netzwerk Facebook wurde das Thema diskutiert. „Eventuell sollten wieder große Sammelbehälter wie für Glas aufgestellt werden, dann kann Papier und Pappe unabhängig von irgendwelchen Öffnungszeiten entsorgt werden“, schlägt Etienne Wolfram vor. „Das Zauberwort heißt ‚Teppichmesser‘. Damit bekommt man Kartonagen nämlich richtig platzsparend zerkleinert. Wir machen das schon ein paar Jahre so und hatten noch nie die Tonne überfüllt“, kommentiert Dieter Eschweiler.

„Wer die Kartons nicht passgerecht schneiden will und daneben stellt, kann auch bezahlen. Andere schneiden es doch auch klein damit es nicht irgendwo dann in der Landschaft liegt. Ein bisschen was kann man schon tun“, ist Antje Ahlgrimm der Meinung.

„Besser wäre es, die Diskussionen um Müllentsorgung zu beenden und endlich überall und jeden Müll unabhängig vom Wohnort zu entsorgen. Alle bezahlen Steuern und Müllgebühren, so dass egal ist, ob im Garten, Urlaub usw. Müll anfällt und zu entsorgen ist. Bei der Kleinstaaterei und Engstirnigkeit der Entsorger kein Wunder, dass überall Müll rumliegt. Menschen bekommt man nicht erzogen, man muss es ihnen leichter machen“, kommentiert Matthias Ludwig.

Wenig Einnahmen durch Altpapier

Diskutiert wurde auch die Frage, warum sich die Müllgebühren erhöhen würden, wenn die blaue Tonne kostenlos ist und der Landkreis mit Altpapier auch Geld verdient. Im Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft, Bau, Planung und Umwelt hatte Dezernent Romuald Bittl gesagt: „Wenn es um Einnahmen geht, bringt uns Pappe und Papier am wenigsten.“ Aber wenn mehr eingesammelt werde, müsse dafür auch mehr Geld an das Unternehmen gezahlt werden.

Von Anja Levien