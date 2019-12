Bad Doberan

Über den Zustand der Buchenbergschule, die Notwendigkeit von Hundewiesen und die Auslastung des Bauhofs Bad Doberan haben die Mitglieder des Finanzausschusses diskutiert. Grund war die vorliegende Haushaltsplanung für die Jahre 2020/21, über die die Stadtvertretung am Montag, 16. Dezember, beschließen soll. Der Finanzausschuss gab seine Empfehlung dafür.

„Wir haben beim Bauhof noch eine Stelle dazugenommen“, informiert Bürgermeister Jochen Arenz über eine Änderung im vorläufigen Doppelhaushalt. Der neue Angestellte soll insbesondere für die Pflege der Grünanlagen und der Elektrik im Einsatz sein. „Die Stadt ist gewachsen, über 1000 Bürger sind hinzugekommen, doch die Verwaltung ist nicht mitgewachsen. Das korrigieren wir jetzt.“

Für Doberan: Eine zusätzliche Stelle im Bauhof ist zu wenig

Detlef Wegner (Für Doberan) ist eine zusätzliche Stelle beim Bauhof zu wenig. „Wenn wir überlegen, was wir für Baugebiete dazubekommen“, sagt er. Die Stadt plant und schafft Wohnbauflächen an der Nienhäger Chaussee und hinter dem Gewerbegebiet Eikboom. Bastian Strahlmann (Für Doberan), der als Gast Rederecht im Ausschuss erhielt, wies darauf hin, dass die Wege auf dem Kamp und im Palaisgarten neu gestaltet werden. Diese müssten auch mit entsprechendem Personal und Technik instand gehalten werden. „Es ist eine Entscheidung der Stadtvertreter, ob wir noch eine Stelle reinnehmen“, sagt Jochen Arenz.

Mehr Geld für Buchenbergschule ?

Detlef Wegner merkte außerdem an, dass ihm das eingestellte Geld für die Buchenbergschule mit 35 000 Euro pro Jahr zu wenig sei, vor allem wenn man bedenke, dass es sich hier um zwei Schulen handle: Grundschule und Regionale Schule. „Das ist das, was die Schulen uns zugearbeitet haben“, sagte Jochen Arenz. So wird auf dem Buchenberg beispielsweise das Haus, in dem die Kantine untergebracht ist, abgerissen und neu gebaut. Zuletzt hatte sich auch der Ausschuss für Jugend und Soziales, der in der Buchbergschule tagte, mit dem Zustand dieser beschäftigt und Handlungsbedarf festgestellt.

Ausschussvorsitzende Birgit Mersjann ( SPD) fragte nach, ob im Bereich Sanitäranlagen Geld eingeplant sei, bei einer Begehung vor einigen Jahren seien die schon in keinem schönen Zustand gewesen. „Die müssten grundsaniert werden, das ist im Haushalt nicht drin“, informierte der Bürgermeister. Das könne dann auch über einen Nachtragshaushalt geregelt werden.

Sind Hundewiesen erforderlich?

10 000 Euro sind für zwei Hundewiesen 2020 eingeplant. Birgit Mersjann wollte wissen, wo diese entstehen sollen und wofür. „Die brauchen wir. Das ist ein sozialer Treffpunkt, sie sollen auf dem Buchenberg und im Kammerhof entstehen.“ Hundewiesen seien ein Wunsch der Anwohner dort. „Wir versprechen uns davon auch weniger Kot auf den Straßen.“ Für die Ausschussvorsitzende keine Argumentation. „Ein Hund braucht das nicht, der braucht Bewegung. Von dem Geld können wir zwei Toiletten in der Buchenbergschule machen.“ Ausschussmitglied Dr. Angelika Rosenfeld ( CDU) erwiderte: „Ich würde die Hundewiesen positiv sehen, weil es die Hunde von anderen Ecken fernhält.“

Diskutiert wurde auch über den neuen Spielplatz in der Stadt, den Bürgermeister Jochen Arenz auf dem Drümpel bauen möchte. „Wir haben viele neue Kinder in der Stadt und der letzte Spielplatz ist am Kornhaus gebaut worden“, erläutert der Bürgermeister. „Der Drümpel ist als Standort nicht ideal“, sagte Birgit Mersjann und verwies auf Bundesstraße, Bahnhof und Molli-Gleis in unmittelbarer Nähe. Dem widersprach Arenz. Die Fläche sei im Wald, es sei ein großes Gelände, zudem gebe es Toiletten und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Der Standort sei im Haushalt aber nicht festgeschrieben.

