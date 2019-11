Debatte um Neugestaltung des Doberaner Kamps

Bad Doberan

Wasserspiel, kleines Karussell, eine begrünte Spitze im Süden, möglichst viele Fahrradständer in der Nähe der Eingangsbereiche, fest installierte und flexible Bänke, neue Spielgeräte: So könnte der umgestaltete Kamp im Herzen Bad Doberans künftig aussehen. Auf einen entsprechenden Beschlussvorschlag zur Gestaltungs- und Entwurfsplanung einigten sich die Stadtvertreter auf ihrer Sitzung am Montagabend mit großer Mehrheit.

„Ich hätte mir für die Stadtvertretung eine verständliche Visualisierung gewünscht – so kann ich der Vorlage heute nicht zustimmen.“ Monika Schneider, Stadtvertreterin Quelle: privat

Dem finalen Votum war allerdings eine lebhafte Debatte vorausgegangen. Größter Kritikpunkt: die Art des Verfahrens. „So ein Vorlage ist mir in meiner langen Zeit als Stadtvertreter noch nicht untergekommen“, sagte etwa Gebhard Zeug ( SPD). „Wir sollen hier aus einer Protokoll-Mitschrift einen Beschluss fassen – das geht eigentlich nicht.“

Einigung nach dreistündiger Sondersitzung

Hintergrund: In einer gemeinsamen, dreistündigen Sondersitzung hatten sich die Ausschüsse für Stadtentwicklung und Umwelt sowie Wirtschaft und Tourismus Ende Oktober über mögliche Gestaltungen des zentralen Platzes verständigt. Neben neuen Wegebeziehungen und moderner Beleuchtung sollen zumindest drei Standorte für mögliche Spielgeräte geprüft werden. Aktuell favorisiert der Planer eine Fläche hinter dem Weißen Pavillon – das sieht eine Mehrheit der Ausschussmitglieder aber kritisch.

„Es ist ja gerade der Sinn von Fachausschüssen, die Mitglieder der Fraktion über die Arbeit und Ergebnisse innerhalb dieses Gremiums zu informieren.“ Jochen Arenz, Bürgermeister Quelle: Anja Levien

Darüber hinaus werde auch der „Melker“ grundsätzlich an seinem bisherigen Standort verbleiben und in der Mitte eines Weges verortet, um das Denkmal „erlebbarer zu machen“, erklärte Marcus Fourmont (JA), Vorsitzender im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt. Weitere Punkte: Der vorhandene „Trampelpfad“ Richtung Palaisgarten bleibt erhalten, soll aber möglichst weit vom Stamm der „Blitzeiche“ angeordnet werden. Zudem wird künftig Großfahrzeugen die Zufahrt auf den Kamp bei Veranstaltungen untersagt – Lkw und große Fahrgeschäfte könnten ihren Platz dann auf der August-Bebel-Straße finden.

Kritik am Verfahren zum Beschlussvorschlag

Eine Vorgehensweise, die bei Monika Schneider (Linke) nicht gut ankam. „Ich war bei der Ausschuss-Sitzung nicht dabei“, sagte die Stadtvertreterin. „Deshalb kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen, wie der Kamp in Zukunft aussehen soll.“ Für die Stadtvertretung hätte sie sich zumindest eine verständliche Visualisierung gewünscht, erklärte Schneider: „Denn so kann ich der Vorlage heute nicht zustimmen.“ Die Entscheidung über die Gestaltung des Kamps sei ein weiter Weg: „Und es ist noch lange kein Endpunkt erreicht.“

„Ich kann sagen, dass nicht mehr wirklich viele Fragen offen sind – nach meiner persönlichen Meinung haben wir das Optimum erreicht.“ Marcus Fourmont, Stadtvertreter Quelle: Anja Levien

Überrascht von dieser Argumentation zeigte sich Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos): „Dann muss ich sagen, dass die Fraktion nicht gut gearbeitet hat – denn es ist ja gerade der Sinn von Fachausschüssen, die Mitglieder der Fraktion über die Arbeit und Ergebnisse innerhalb dieses Gremiums zu informieren.“ Im Übrigen habe jeder Einwohner oder Gast die Möglichkeit, die Sitzungen der Ausschüsse zu besuchen, machte Arenz deutlich.

Ausschüsse wollten „wirtschaftlichen Schaden“ verhindern

So einfach sei es nicht, meinte Hartmut Polzin ( SPD): „Die Ausschüsse müssen der Stadtvertretung klare Empfehlungen geben – denn das letzte Wort wird hier gesprochen.“ Er verstehe nicht, warum man sich nicht die Zeit genommen habe, den Beschlussvorschlag in Ruhe vorzubereiten und in der nächsten oder übernächsten Sitzung vorzulegen, so Polzin. „Es bestand Handlungsdruck“, erklärte Marcus Fourmont. „Denn wir wollten nicht Gefahr laufen, mögliche Fördermittel zu verlieren – es galt, einen wirtschaftlichen Schaden für die Stadt zu verhindern.“

Er könne nachvollziehen, dass es für einige Stadtvertreter unbefriedigend sei, „jetzt so darüber zu entscheiden“, sagte Fourmont. „Ich kann aber sagen, dass nicht mehr wirklich viele Fragen offen sind – nach meiner persönlichen Meinung haben wir schon das Optimum erreicht.“

1794/95 entstand ein Logierhaus am Kamp, das Johann Christoph Henrich von Seydewitz zur Gästeunterbringung bauen ließ. Der Kamp wurde zu einer Grünanlage. Der Park war gesellschaftlicher Mittelpunkt, um die Anlage herum befanden sich die repräsentativsten Gebäude – darunter Theater, Logierhaus und das großherzogliche Palais, der Sommersitz des Landesfürsten. 1808/09 wurde der Rote Pavillon gebaut, von 1810 bis 1813 folgte der Weiße Pavillon. Bereits seit 2017 wird die Neugestaltung des Kamps unter Einbeziehung von Ausschüssen und Bürgern geplant.

