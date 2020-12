Bad Doberan

Der Schießplatz in Heiligendamm ist am Montag Thema in der Stadtvertretersitzung von Bad Doberan. Harry Klink (Freie Wähler/KuSS) möchte mit einer Mehrheit der Stimmen den Bürgermeister beauftragen, dass dieser prüft, ob die Schießzeiten des Schießplatzes in Heiligendamm geändert und angepasst werden können.

„Wir sollten überlegen, ob es im Sommer den Gästen in Heiligendamm zumutbar ist“, führte Harry Klink in Bezug auf die Lautstärke des Schießens aus. „Die Leute zahlen Kurtaxe, liegen am Strand. Wir sollten überlegen, ob man das Schießen in der Saison zurücknimmt und im Winter mehr zulässt“, sagte er im Hauptausschuss. „Tausende Einwohner, Urlauber, Patienten und Touristen seien erbost über den Dauerlärm am Strand, besonders bei südlichen Winden, welcher durch wenige Skeetschützen über Stunden mehrmals die Woche erzeugt wird. Im Kammerhof ist bei nordwestlichen Winden Dauerbeschallung“, schreibt er in der Begründung der Beschlussvorlage.

Anliegen findet keine Zustimmung

Mit seinen Anliegen fand er im Hauptausschuss keine Zustimmung. „Im letzten Jahr gab es eine Beschwerde“, sagte Bürgermeister Jochen Arenz und verwies zudem darauf, dass sich bereits ein Gericht mit der Thematik auseinandergesetzt hatte. Damals wurden die Schießzeiten im Sommer verringert. Hannes Roggelin (UDI) hatte sich über die jetzt geltenden informiert. Diese seien Mittwoch bis Freitag von 15 bis 18 Uhr und Sonnabend von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr. Hartmut Polzin, der fast täglich in Heiligendamm sei, sagte: „Weil sie so wenig schießen, fällt es jetzt auf, wenn sie schießen.“ Er könne eine Lärmbelästigung nicht bestätigen.

Hans-Jürgen Lißon ist seit 2016 Vorsitzender der Heiligendammer Schützengilde, die den Platz nutzt. „Seitdem hatte ich eine Beschwerde“, sagt er. Der Verein arbeite mit der Bevölkerung zusammen, mache Veranstaltungen. „Urlauber kommen sehr gerne zu uns, um zu schießen“, sagt er. Das sei mal was anderes.

Der Hauptausschuss lehnte die Beschlussvorlage ab, ebenso der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, sowie der für Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Jugend und Senioren. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt nahm die Vorlage zur Kenntnis.

Die Stadtvertreter entscheiden am Montag, 7. Dezember. Die Sitzung findet ab 18.15 Uhr im Festsaal des Landkreises Rostock, August-Bebel-Straße 3, statt.

Von Anja Levien