Stadtvertreter fordert Straßenbahnlinie zwischen Rostock und Bad Doberan

Eine Straßenbahnverbindung zwischen Rostock und Bad Doberan – für Stadtvertreter Harry Klink (KUSS) ist dieser Traum längst nicht ausgeträumt. „Ich habe dazu bereits Gespräche mit der Rostocker Straßenbahn AG geführt“, sagte Klink auf der jüngsten Sitzung des Doberaner Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt. „Die RSAG zeigte sich aufgeschlossen und freute sich, dass endlich wieder Bewegung in diese Thematik kommt.“

„Die Vorteile sind unübersehbar – viele Rentner, die kein Auto mehr fahren können, wünschen sich leichtere Wege nach Rostock.“ Harry Klink, Stadtvertreter Quelle: Anja Levien

Denn die Vorteile „solch einer ökologisch-nachhaltigen Verbindung“ seien für alle Beteiligten unübersehbar, meinte Klink: „Man würde hier an der B 105 an den Staus vorbeifahren, ebenso Am Strande in Rostock – und die Planungen für eine Erweiterung des Rostocker Schienennetzes gehen doch heute schon bis nach Sievershagen.“

„Das Problem wird sich doch in den kommenden Jahren noch verstärken“, so Klink. „Denn auch die Zahl der Pendler wird weiter zunehmen.“ Zudem wünschten sich viele Rentner, die kein Auto mehr fahren können, leichtere Wege. Deshalb solle die Stadtvertretung Bürgermeister Jochen Arenz beauftragen, entsprechende Gespräche mit dem Kreistag als Auftraggeber und der RSAG als Auftragsnehmer zu führen, forderte Klink in einer Beschlussvorlage.

Rostocker Straßenbahn AG zeigt sich offen für Ideen

In der Tat hatte die Hansestadt im Jahr 2017 den „Mobilitätsplan Zukunft“ aufgestellt, der unter anderem einen Schienenausbau von Reutershagen zum Sievershäger Ostseepark vorsieht. „Die Rostocker Straßenbahn AG erarbeitet gemeinsam mit der Stadt die technische Machbarkeit einer Straßenbahnstrecke in Richtung Schutow und Sievershagen“, bestätigte auch RSAG-Sprecherin Katharina Borck. „Überlegungen, die Gleise der Straßenbahn bis nach Bad Doberan zu führen, steht die RSAG offen gegenüber.“ Konkrete Planungen gebe es aktuell jedoch nicht: „Als Verkehrsunternehmen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock konzentrieren wir uns auf die Durchführung und Entwicklung des ÖPNV auf Stadtgebiet und im direkten Stadtumlandbereich.“

„Die Fahrt mit dem Bus dauert zwischen 45 Minuten und einer Stunde – das würde mit der Straßenbahn auch nicht schneller gehen.“ Marcus Fourmont, Vorsitzender Bauausschuss Quelle: Anja Levien

Beim Landkreis Rostock gebe es sogar eine eigene Arbeitsgruppe zu diesem Thema, machte Harry Klink deutlich: „Die verfällt aber langsam – es braucht offenbar jemanden, der hier wieder aktiv wird.“ Zudem bestehe für die Stadt Bad Doberan gar kein finanzielles Risiko, so Klink: „Die ist da doch gar nicht mit im Boot – der Bürgermeister muss nur an den Landkreis herantreten, um mögliche Förderungen auszuloten.“

Suche nach alternativen Verbindungen zum Autoverkehr

Grundsätzlich unterstütze er das Vorhaben, sagte Ausschussmitglied Stefan Grammann: „Ich halte das für eine gute Idee – es ist in jedem Fall wichtig, alternative Verkehrsanbindungen zu prüfen.“ So sei etwa die derzeitige Taktung der Bahn unglücklich, erklärte Grammann: „Und die Situation des Autoverkehrs ist desaströs – zu Stoßzeiten beginnt auf der B 105 schon an der Abfahrt nach Parkentin der Stau.“

„Es fehlen sämtliche planungsrechtliche Grundlagen – und so schlecht sind die Bus- und Bahnverbindungen nach Rostock auch nicht.“ Reinhard Firzlaff, Mitglied Bauausschuss Quelle: Lennart Plottke

Er stehe dem Anliegen kritisch gegenüber, meinte hingegen der Ausschussvorsitzende Marcus Fourmont: „Zu Hauptzeiten fahren die Busse Richtung Rostock im 20-Minuten-Takt, die Fahrt dauert dann zwischen 45 Minuten und einer Stunde – das würde mit der Straßenbahn auch nicht schneller gehen.“ Wenn man schon über Verkehrsanbindungen rede, brauche es schnellere Lösungen, so Fourmont.

Die Idee einer Straßenbahnlinie von Rostock nach Bad Doberan sei ja nicht neu, sagte Ausschussmitglied Reinhard Firzlaff: „Dennoch ist es aus meiner Sicht zu früh, jetzt schon den Bürgermeister zu konkreten Gesprächen mit dem Landkreis und der RSAG zu schicken.“ Denn aktuell würden noch sämtliche planungsrechtlichen Grundlagen fehlen, so Firzlaff: „Und so schlecht sind die Bus- und Bahnverbindungen nach Rostock auch nicht.“

Zweifel an möglicher Trassenführung

Im Übrigen seien bei diesem Thema die Nachbargemeinden noch gar nicht mit im Boot, sagte Firzlaff. Stimmt nicht, entgegnete Harry Klink: „Der frühere Bürgermeister aus der Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen hatte sich vor einiger Zeit ebenfalls nach einer weiterführenden Straßenbahnstrecke erkundigt – es würde sich also durchaus lohnen.“

„Das geht doch realistischerweise gar nicht – eine Straßenbahn in Bad Doberan wird es auch in 10 oder 15 Jahren noch nicht geben.“ Hans-Joachim Krüger, Mitglied Bauausschuss Quelle: Anja Levien

Es gebe eine Studie aus den 1990er Jahren, wonach die mögliche Trassenführung als schwierig angesehen werde, betonte Ausschussmitglied Hans-Joachim Krüger: „Das geht doch realistischerweise gar nicht – eine Straßenbahn in Bad Doberan wird es auch in 10 oder 15 Jahren noch nicht geben.“

Letztlich zeigte sich auch der Ausschuss für Stadtentwicklung zwiegespalten: Drei Mitglieder votierten für eine positive Empfehlung an die Stadtvertretung, drei dagegen – und ein Mitglied enthielt sich der Stimme.

