Kühlungsborn

Unruhe wegen Gasgeruchs: In der Nacht zu Freitag war die Feuerwehr in der Kühlungsborner Friedrich-Borgwardt-Straße im Einsatz, weil eine Gastherme in einer Wohnung leckte. Alle Bewohner mussten darum das Haus verlassen.

Ein Mitarbeiter des Gasversorgers führte Messungen im Haus und in den Wohnungen durch. Da nicht alle Wohnungsinhaber anwesend waren, wurde auch die Polizei hinzugezogen. Die defekte Gastherme wurde außer Betrieb genommen. Gegen 1.45 Uhr war der Einsatz beendet. Alle Bewohner konnten unversehrt wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

OZ