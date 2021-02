Bad Doberan

„Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen“, sagte einst Johann Wolfgang von Goethe. Mit diesem Gedanken hat Torsten Dunkelmann aus Bad Doberan auch seine Firma Ostseewege gegründet. Da der geplante Ostseewinterwanderweg, bei dem 50 Kilometer rund um Bad Doberan gewandert werden, in diesem Jahr am 13. Februar wegen Corona nicht stattfinden kann, hat sich der Organisator etwas anderes überlegt. „Dein Ostseeweg virtuell“ heißt das Ganze.

Das Ziel ist es sich auch in den Wintermonaten an der frischen Luft zu bewegen. Vom 1. Januar bis zum 1. März sollen die Teilnehmer in 60 Tagen 300 Wanderkilometer zurücklegen. Wie und wo die Strecke gegangen wird, das könne jeder für sich entscheiden, teilt der Initiator mit. Zwar heißt das Ganze Ostseeweg, aber auch Menschen aus ganz Deutschland sind willkommen. Insgesamt 412 Teilnehmer machen derzeit bei dem virtuellen Wandern mit. Von der großen Resonanz war Torsten Dunkelmann überrascht. „Ich habe mit maximal 200 Teilnehmern gerechnet“, gibt er zu, freut sich aber über die Zahl.

Gelaufene Strecke kann online eingetragen werden

Wer dabei sein will, muss, wie bei den anderen Veranstaltungen auch, eine Teilnahmegebühr von 39 Euro, Kinder bis 18 Jahre 19 Euro, zahlen. In dem Preis enthalten sind dann Goodies von den Sponsoren, wie zum Beispiel eine Waschtasche oder Duschprodukte sowie eine Urkunde und eine Medaille. Mit verschiedenen Apps können die Teilnehmer ihre gelaufene Strecke aufzeichnen, sich auf der Website einloggen und im Anschluss in ihrem persönlichen Tagebuch dort eintragen. Am Ende gibt es dann Finisherpakete von Dunkelmann, die er derzeit vorbereitet.

Organisator Ostseeweg Torsten Dunkelmann. Quelle: privat

Trixi Rogge aus Satow und ihre „Wandermädels“

Eine begeisterte Teilnehmerin ist Trixi Rogge. Sie und ihre beiden „Wandermädels“, wie sie sagt, nehmen schon seit einigen Jahren bei den Ostseewegen teil und lieben die Gemeinschaft, die dabei entsteht. Sie freue sich auch immer wieder darauf, neue und alte Gesichter wiederzusehen, da die Menschen dort von überall kommen.

Zwar wohnt die 44-Jährige in Satow, aber dennoch entdecke sie bei den Wanderungen in der Region immer wieder neue Orte, die sie sonst nie besucht hätte. „Man lernt sich auch selbst besser kennen und merkt, dass die selbst gesteckten Grenzen gar keine Grenzen sind“, sagt sie begeistert über die Sportveranstaltungen.

350 Kilometer bereits gewandert

Auch bei der virtuellen Variante des Ostseeweges ist sie dabei. Ihr Ziel sei es gewesen, jeden Tag fünf Kilometer zu gehen. „Wenn man das aber erst mal geschafft hat, kommt schnell der Gedanke, dass da auch mehr geht“, erzählt Rogge. So hat sie bereits 350 Kilometer zurückgelegt, wie sie uns verrät. Aber ans Aufhören denkt sie deswegen nicht. Denn der Spaß dabei bleibe.

Besonders viel Freude bereiten ihr und ihren beiden Freundinnen, mit denen sie wandern geht, die Aufgaben, die bei der Online-Challenge gestellt werden. Da bald Karneval ist, hieß es am Wochenende: Geht im Kostüm wandern! Gesagt, getan. „Ohne den Ostseeweg wäre ich im Januar und Februar nicht so viel draußen gewesen“, gibt die Hobbywanderin zu.

Trixi Rogge aus Satow hat sich für die Aufgabe vom Ostseeweg virtuell in ihr Karnevalskostüm geworfen. Quelle: ostseeweg

Dein Ostseeweg Usedom startet im April

Im vergangenen Jahr 2020 haben trotz Corona insgesamt um die 3500 Personen an den Veranstaltungen von Torsten Dunkelmann teilgenommen, wie er resümiert. Davon seien 60 Prozent Frauen gewesen. Er freut sich darauf, bald wieder große Wandertouren planen zu können. Die nächste Wanderung soll am 24. April auf Usedom stattfinden. Interessierte können sich auf der Internetwebsite des Ostseeweges anmelden.

Von Gina Henning