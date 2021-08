Demonstration in Güstrow - Lautstarker Protest: So lief die Kita-Demo vor der Kreisverwaltung in Güstrow

Gut 50 Erzieherinnen und Erzieher aus dem DRK-Kreisverband Bad Doberan demonstrierten am Mittwoch in Güstrow für bessere Arbeitsbedingungen. In neun Kitas gab es eine Notbetreuung. Was der Landkreis dazu sagt und wie die Reaktion der Eltern ausfiel.