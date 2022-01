Kühlungsborn

Demokratie oder nicht, das ist hier die Frage. So zumindest sehen es einige Besucher auf den Corona-Spaziergängen, die in vielen Städten in MV inzwischen regelmäßig stattfinden. Während die einen froh sind, auf diese Weise ihre Meinung kundtun zu dürfen, fühlen die anderen sich in ihren Grundrechten beschnitten. Doch Demonstrationen sind nur eine Möglichkeit, seine Meinung einzubringen. Welche es noch gibt, zeigt das Beispiel Kühlungsborn.

1. Bürgerentscheide klären konkrete Fragen

Dort hat es gerade erst einen Bürgerentscheid gegeben. Es ging darum, ob die Stadt das Grundstück neben der Villa Baltic veräußern soll oder nicht. Den Stein ins Rollen gebracht hatte eine Bürgerinitiative, die den Baltic Park retten wollte und sich gegen den Verkauf an einen Investor aussprach. Die verwaltungstechnischen Hürden für ein Bürgerbegehren sind hoch. Die Frage muss unmissverständlich und eindeutig mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten sein. Zunächst ist eine Anzahl von Unterschriften nötig, damit das Bürgerbegehren zugelassen wird. Anschließend müssen dann 25 Prozent aller Wahlberechtigten dafür stimmen, damit es erfolgreich ist. In Kühlungsborn gelang das nicht: Die Entscheidung fiel am Ende zurück an die gewählten Stadtvertreter.

2. Selbst in die Politik einsteigen

„Wer mit der Politik nicht einverstanden ist, kann natürlich auch eine eigene Gruppierung bilden und selbst antreten“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Das haben in Kühlungsborn die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG), die Kühlungsborner Liste und die Initiative Zukunft bereits getan. „Die UWG holte 1994 20 Prozent der Stimmen.“ Bürger haben aber auch die Möglichkeit, sich als sachkundige Einwohner in Fachausschüssen einzubringen. „Die gewählten Parteien können sie nach der Wahl benennen“, sagt Rüdiger Kozian. Die sachkundigen Einwohner werden dann durch die Stadtvertretung bestätigt. Wer eine solche Aufgabe übernehmen möchte, muss allerdings zuvor Interesse bei einer Partei seiner Wahl anmelden und über 18 Jahre alt sein. Erforderlich seien nach Angaben des Bürgermeisters außerdem ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis und „eine gewisse Sachkunde“.

3. Sich in einem Beirat oder Verein engagieren

Zudem gibt es die Möglichkeit, sich in einem der Beiräte für besondere Belange zu engagieren. In Kühlungsborn gibt es einen Seniorenbeirat, einen Jugendbeirat und einen Beirat für Menschen mit Behinderung. Sie halten den Kontakt zur Verwaltung und dem Bürgeramt und stimmen sich ab, wenn sie etwas benötigen oder planen. Auch, wer in einem Verein ist, hat gewisse politische Einflussmöglichkeiten. „Die Fußballer, Handballer, Segler, der Faschings- und der Tennisklub bringen Vorhaben und Vorschläge ein“, sagt Rüdiger Kozian. „Das könnten alle anderen auch tun.“

4. Workshops oder Bürgerkonferenzen besuchen

Darüber hinaus gibt es für bestimmte Projekte besondere Möglichkeiten, sich zu beteiligen. So etwa für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept und das städtebauliche Konzept für den Stadtteil Kühlungsborn West. Zu beiden gab es Workshops und Bürgerkonferenzen, auf denen die Kühlungsborner aufgefordert waren, ihre Meinung einzubringen. „Das tut nur nicht jeder“, sagt der Bürgermeister.

5. Fragen und Zuhören bei öffentlichen Sitzungen

Die Möglichkeit, sich zu informieren, Fragen zu stellen und den gewählten Volksvertretern Anregungen mit auf den Weg zu geben, gibt es auch in den Sitzungen der Stadtvertretung. Auch die Zusammenkünfte der Ausschüsse für Bau, Soziales, Finanzen, Tourismus- und Kultur sind in der Regel öffentlich. In der Stadtvertretersitzung gibt es stets eine Einwohnerfragezeit. Bürgermeister Rüdiger Kozian hat jedoch festgestellt, dass sich nicht viele Menschen dort einbringen. „Es ist ein bestimmter Kreis von Interessenten. Man trifft die Leute immer wieder“, sagt er. „Viele andere sind zufrieden, wenn sie vertreten werden und sich wiederfinden.“ Schließlich sei eine Tätigkeit in der Kommunalpolitik mit Arbeit verbunden. „Das ist viel persönliches Engagement“, sagt er, die den Beteiligten einiges an Zeit abverlange. „Da muss man ein gerüttelt Maß an Idealismus mitbringen.“

Bürger glauben an die Demokratie

Angela Hanff engagiert sich ehrenamtlich in der katholischen Kirche. „Wenn wir hier nicht in einer Demokratie leben, wo denn dann“, fragt sie. „Man kann alles sagen, was man will.“

„Ich glaube an die Demokratie“, sagt auch Birgit Hellrung. Sie hilft in einem Impfzentrum aus. „Es gibt genug Möglichkeiten, sich einzubringen.“ Natürlich sei das für den Einzelnen aber auch mit Pflichten verbunden. „Und wir leben in einer Pandemie, da ist alles schwieriger.“

Seine Meinung zu äußern, sei ein Grundrecht, sagt auch ein anderer Passant, der seinen Namen jedoch nicht in der Zeitung lesen will. „Jeder kann zum Ausdruck bringen, was er möchte.“ Mit Blick auf die Corona-Demonstrationen sagt er jedoch: „Es kommt auf die Art und Weise an.“

6. Wählengehen ist wichtig

An den demokratischen Prozess glaubt auch Michael Streck – allerdings nicht an das politische Personal. „Uns fehlen die Führungskräfte“, sagt er. Für jede Entscheidung eine Volksabstimmung durchzuführen, sei keine Option. „Das dauert zu lange.“ Um so wichtiger sei es deshalb aber, zur Wahl zu gehen. Das sehen anscheinend auch viele andere Menschen in der Region so. Bei der Landtagswahl lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 11, zu dem Bad Doberan und Kühlungsborn gehören, bei 74,6 Prozent.

Von Cora Meyer