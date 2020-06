Westenbrügge

Gut 60 Tierschützer und Tierrechtler folgten am Sonnabend dem Aufruf des Kühlungsborner Katzenschutzvereins zur Demonstration im Buchenweg in Westenbrügge. Der Protest richtete sich dabei vorrangig gegen das zuständige Veterinäramt des Landkreises Rostock. Dies sieht bislang keinen Grund dafür, um gegen Regina H., Besitzerin von Burma-Katzen, ein dauerhaftes Halteverbot wegen extremer Tierhortung (Animal Hoarding) auszusprechen.

Auf Schildern und Spruchbändern wurde deshalb nachdrücklich der Rücktritt von Veterinäramtschef Elisabeth Dey gefordert. Gezeigt wurden auch erschreckende Fotos vernachlässigter und verendeter Katzen, die im Haus von Regina H. aufgenommen worden sein sollen. „Stoppt den Katzenhorror Westenbrügge“, steht auf einem großen Plakat. Karin Stüver, Vorsitzende des Kühlungsborner Katzenschutzvereins, war ihr Zorn anzumerken, als sie als erste das Wort ergriff.

Protest richtet sich auch gegen Umweltminister

„Wir sind heute hier, um gegenüber Veterinäramt, Staatsanwaltschaft und Umweltminister unseren Unwillen und Protest zum Ausdruck zu bringen und unsere Forderungen zu erneuern!“ Sie betonte, dass sich viele Tierfreunde um das Wohl der Burma-Katzen und die Gesundheit deren Halterin sorgen.

Bereits 2014 hätten Anwohner bei Frau H. eine ständig wachsende Zahl kranker und mangelernährter Katzen registriert. Obwohl das Veterinäramt umgehend informiert worden sei und Medien berichtet hätten, habe das Amt erst 2018 etwa 20 Katzen aus dem Haus geholt und eine Auflage zur Bestandsreduzierung erteilt, sagte die Tierschützerin. Doch die Kontrolle der Festlegungen sei längst nicht in erforderlichem Maße geschehen. Dafür spreche auch, dass auf dem Gehöft von Frau H. jüngst erneut Katzen-Nachwuchs festgestellt worden sei, unterstrich die Rednerin.

Anwohner hatten Anzeige erstattet

Die Lage der Tiere sei seit Jahren katastrophal, schrieb Anwohnerin Kerstin Wagner jüngst an die OSTSEE-ZEITUNG, nachdem die Redaktion im März erneut über das Katzenproblem berichtet hatte. Es werde nichts unternommen, um dies grundlegend zu ändern. Betroffene Nachbarn hätten Anzeige beim Veterinäramt erstattet.

Rund 60 Demonstranten protestierten am Sonnabend in Westenbrügge gegen Tierhortung. Quelle: Werner Geske

„Laut Veterinäramt und Halterin geht es den Tieren gut“, sagte Karin Stüver kopfschüttelnd. Den Tierärzten des Veterinäramtes warf sie vor, empathielos und ohne Gespür für Tiere zu sein. „Wir wollen ein Tierhaltungsverbot für Frau H. erreichen“, betonte sie. Nur so könnten die Tiere und auch ihre Halterin geschützt werden.

Enttäuscht zeigte sich Karin Stüver darüber, dass sich Minister Till Backhaus in dieser Angelegenheit nicht engagiere. Sie verwies darauf, dass sie ihn im Vorfeld der Demonstration um ein Statement in dieser Sache gebeten habe. „Leider vergeblich“, ließ sie wissen und löste damit Unmut bei den Demonstranten aus.

Emotionale Ansprache von Rostocker Tierschützerin

Besonders emotional war die kurze Ansprache der Rostocker Tierschützerin Brigitte Ostrowski. Den Tränen nahe, wandte sie sich an die Demonstranten. Zu gegenwärtig sei ihr immer noch das Schicksal von zwölf völlig verwahrlosten Kätzchen, die sie aus den „unvorstellbaren Verhältnissen im Hause von Frau H.“ im Westenbrügger Buchenweg befreit habe, berichtete sie. Mit Liebe und Fürsorge päppelte die Katzenfreundin die Jungtiere auf und rettete ihnen so das Leben. Da sie, wie sie betonte, die Katzen „unberechtigter Weise entnommen habe“, erstattete sie umgehend Selbstanzeige.

Brigitte Ostrowski erzählt während der Demonstration in Westenbrügge, wie sie verwahrloste Katzenbabys aus dem Haus der Tierhalterin holte. Quelle: Werner Geske

Veterinäramtsleiterin Dey und Frau H. seien wenig später bei ihr erschienen und hätten die Herausgabe der Tiere erwirkt. „Welches Schicksal sie danach erlitten haben, wurde mir bis heute nicht mitgeteilt“, sagte Brigitte Ostrowski.

Kampf seit sechs Jahren um das Wohl der Katzen

Tierrechtler Thomas Oberwalder stellte fest: „Unfassbare sechs Jahre kämpfen wir für das Wohl der Katzen in Westenbrügge und wir haben die Schnauze gestrichen voll. Wir sind hier, um Menschen anzuklagen, die für massenhaftes Tierleiden mitverantwortlich sind.“ In diesem Zusammenhang nannte er die Namen von CDU-Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, MV-Minister Till Backhaus und Landrat Sebastian Constien (alle SPD).

Thomas Oberwalder: „Unfassbare sechs Jahre kämpfen wir für das Wohl der Katzen in Westenbrügge und wir haben die Schnauze gestrichen voll.“ Quelle: Werner Geske

Auf den Fall der Tierhalterin H. eingehend, charakterisierte er ihn bezeichnend für die Situation in Deutschland: „Bestehende Tierschutzgesetze werden nicht eingehalten. Für die Kontrolle zuständige Behörden sind chronisch unterbesetzt und zu Kompromissen angehalten.“

Zustand seit Jahren bekannt

Wilfried Klein sagt, es bliebe keine andere Wahl, als auf die Straße zu gehen. Quelle: Werner Geske

Unter dem Klang von Trillerpfeifen und Sprüche skandierend, zogen die 60 Demonstranten mit viel Wut im Bauch abschließend durch den Buchenweg. Unter ihnen Wilfried Klein aus Kühlungsborn. Auch er stimmte in Rufe wie „Herr Backhaus, wo sind Sie?“, „Frau Dey muss weg!“ und „Tierhaltungsverbot für Frau H.!“ mit ein. Seinen Unmut begründete er damit, dass der Zustand schon seit Jahren bekannt sei und sich nicht geändert habe: „Da bleibt uns doch gar keine andere Wahl, als auf die Straße zu gehen!“

Regina H. hatte sich im März gegenüber der OZ gegen die Vorwürfe gewehrt: „Meinen Tieren geht es gut“, sagte sie. Der Landkreis Rostock hatte bei einer Kontrolle im Januar 15 Katzen und Kater festgestellt und eine nochmalige Bestandsreduzierung angekündigt.

Sollte die Demonstration in Westenbrügge ohne den erhofften Widerhall bleiben, so kündigten die Organisatoren an, würden sie demnächst vor das Güstrower Landratsamt ziehen.

Von Werner Geske