Demonstration in Bad Doberan: „Es ist wichtig zu tanzen“

Bad Doberan

„Sing Halleluja“, „Cotton Eye Joe“ und Elektrobeats schallen am Sonntagnachmittag durch Dammchaussee, Goethestraße und Severinstraße. Der Sharks Club zieht mit DJs auf einem Anhänger durch Bad Doberan. „Augen zu und tanzen“, „Tanz aus der Reihe“ oder „Aus dem Weg, ich muss tanzen“ stehen auf den Schildern, die die etwa 50 Demonstranten hochhalten. Sie wollen damit auf das Tanzverbot in Clubs aufmerksam machen.

Seit mehr als 450 Tagen darf nicht mehr getanzt werden. Das letzte Mal als im Sharks Club richtig Betrieb war, war der Frauentag 2020. „Am Wochenende weggehen und feiern dürfen wir seit letztem Jahr nicht mehr“, sagt Thomas Schröder, der als DJ Thomas Heat regelmäßig in Clubs auflegt und am Sonntag auf dem Anhänger steht. „Wir haben das Tanzen verloren, das Umarmen der Freunde“, sagt er. Abschalten vom Wochenende durch Feiern und Tanzen sei leider nicht mehr möglich. „Dabei wissen wir alle, dass Tanzen befreit.“

Was er, David Wickborn vom Sharks Club, und die Mitlaufenden nicht verstehen: Wenn das Sharks privat vermietet wird, darf getanzt werden, sonst aber nicht. „Das ist doch idiotisch“, so Thomas Schröder.

„Tanzen muss wieder möglich sein“

Das sieht auch Steve Domscke so. „Ich bin dafür, dass endlich wieder getanzt wird. Es ist unverständlich, dass private Veranstaltungen gehen, in der Öffentlichkeit aber nicht. Wir wollen wieder Spaß haben. Wir haben eine Inzidenz von unter fünf“, sagt der 19-Jährige. Er wolle mit seiner Teilnahme am Umzug ein Statement setzen.

Kornelia Potlitz (56) und Steve Domschke (19) wollen mit ihrer Teilnahme an der Demonstration ein Statement gegen das öffentliche Tanzverbot setzen. Quelle: Anja Levien

Kornelia Potlitz ist öfter Gast im Sharks. „Das öffentliche Tanzen muss wieder möglich sein. Nicht nur die Jugend möchten tanzen, auch die älteren“, sagt die 56-Jährige.

Seit 15 Jahren gibt es den Sharks Club, erst in Kühlungsborn, dann in Bad Doberan. „Ich hoffe, wir können und dürfen bald wieder mit vielen Leuten feiern“, sagt David Wickborn. Es gehe darum, eine Lösung zu finden, sagt er in Richtung Regierung. Denn nicht nur er sei betroffen, auch die vielen anderen Clubs. Sie bräuchten eine Perspektive. „Ich glaube, dass es wichtig ist zu tanzen.“

Das findet auch Bürgermeister Jochen Arenz. „Es gibt keine Perspektive. Alle feiern draußen ohne Hygiene. Macht die Hütte auf“, ruft er ins Mikro. Wenig später zieht der Zug weiter über Severinstraße, Alexandrinenplatz, Clara-Zetkin-Straße über den Buchenberg zurück zum Sharks.

Von Anja Levien