Bad Doberan

„Der Traum vom Malen“ nannte Luisa Lieben ihre Exposition. Sie wird am Donnerstag um 16 Uhr im Foyer der Kreisverwaltung mit Musik von Schülern der Kreismusikschule eröffnet. „Ich möchte Schönes zeigen, mit meinen Bildern vorausschauen für andere“, sagt die 20-Jährige. 70 Malereien, ein paar Zeichnungen und anderes verteilte sie über drei Etagen.

„Früher habe ich süßer und lieblicher gemalt – jetzt leidenschaftlicher“, erklärt Luisa Lieben. „Ich bin mutiger geworden.“ Das ist auch an einem Akt, Liebespaaren und anderen Arbeiten in der Ausstellung zu sehen. Dramatisch fast schon wirken einige Bilder mit hoch aufschlagenden Wellen – Dynamik einer jungen Frau, die das Leben und zurzeit besonders das Meer liebt.

Kunststudium in Berlin

Luisa Lieben studiert in Berlin Kunst im dritten Semester. Ihre Interessen sind unbegrenzt – die Studentin malt, was sich ihr in den Blick drängt. So auch die Wohnungssuche in Berlin, aus der eine Collage entstand, der anzusehen ist: Es kann nicht einfach gewesen sein. Bereits im Kleinkindalter probierte sich Luisa Lieben mit Wachsmalkreide und Tusche aus. Mit acht Jahren ging sie ins „Atelier Professor Werner Klemke“ und entdecke dort ihre Begeisterung fürs Malen. Sie lernte Techniken wie Acryl, Gouache, Pastell-, Öl- und Rötelkreide sowie Grafiken.

2012 gewann sie in ihrer Altersgruppe einen bundesweiten Malwettbewerb. Zwei Bücher hat sie bereits illustriert: „Stinktier und Bär – Der Wald ist in Gefahr“ sowie „Der wiehernde Wecker und seine Schlau-Abenteuer: Pferdegeschichten“.

Von Sabine Hügelland