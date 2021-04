Seit dem Jahr 2007 wurden dank der bundesweiten Initiative „Spielen macht Schule“ bislang insgesamt 2611 Grundschulen in Deutschland kostenlos mit Spielzimmern ausgestattet. Im Herbst 2020 gehörte auch die Neubukower Grundschule am Hellbach zu den Gewinnern. Was hilft das nun in Coronazeiten?