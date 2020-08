Deshalb verkauft die Fleischmanufaktur Groß Stove nur Produkte aus der Region

Groß Stove

Sie ist Landwirtstochter. Stammt von einem Hof am Rande Rostocks. Studiert hat Laura Gertenbach (36) in Barcelona – Betriebswirtschaftslehre. Ihr Erweckungserlebnis hatte sie in Aschaffenburg. In einem Großschlachthof. Industrielles Tönnies-Feeling bei der Tiertötung und -zerlegung. Heute sagt die Unternehmerin: „Ich wollte meinen Schlachtschein machen. Ganz ehrlich, ich kann keinen Unterschied erkennen zwischen Biosiegel- und herkömmlicher Schlachtung. Da wird kurz das Band angehalten und dann kommen die Bioschweine.“

„Fleisch ist mein Gemüse. Ja, aber in Maßen!“

Laura Gertenbach hat einen anderen Weg gewählt. Sie isst gern Fleisch. Aber eben nicht oft. Maximal zwei Mal pro Woche. Wurst kommt bei ihr nicht auf den Tisch. 2017 gründete sie in Groß Stove ihren Direktvertrieb „Oberlecker“. Die Jungunternehmerin sagt: „Ja, Fleisch ist mein Gemüse. Aber wir schauen in unserer Fleischmanufaktur genau, wo das herkommt.“ Sie verkauft nur Fleisch aus der Region und Freilandhaltung – Rind, Schwein, Geflügel. Und sie arbeitet nur mit Landwirten aus dem Umkreis. Kurze Wege, alles überschaubar. Schweinefleisch bekommt sie vom Bauern aus Wolfshagen bei Woldegk, der Duroc-Schweine züchtet. Rinder kommen aus Betrieben in der Nähe der Schlachterei in Rebelow bei Anklam und von den Warnowwiesen. Der Schlachter, der auch Jäger ist, schlachte maximal zwei Tiere pro Tag.

Anzeige

„Tönnies-Skandal? Wer da jetzt überrascht ist, hat sehr lange gepennt.“

Laura Gertenbach muss schmunzeln über den Tönnies-Skandal. Das sei alles lange bekannt. „Wenn aber jetzt alle auf Ökofleisch umsteigen, würde das auch nicht funktionieren.“ Aus ihrer Sicht gibt es zu viele Menschen, die viel zu viel Fleisch essen. Da fehlen alternative Ernährungsangebote. Wer trotz des Tönnies-Skandals nicht auf Fleisch verzichten, sich aber bewusst ernähren möchte, sollte beim Landwirt oder regionalen Direktvertrieb kaufen und sich zeigen lassen, wie die Tiere leben.

Weitere OZ+ Artikel

„Es macht glücklich, wenn man weiß, was man isst.“

Sie sagt: „Es macht glücklich, wenn man weiß, was man isst.“ Die Rostockerin kritisiert bei Tönnies neben der industriellen Form mit 20 000 Tieren täglich, die aus ganz Europa angekarrt werden, die Vergasung mit einem Kohlenstoffmonoxidgemisch: „Die Tönnies-Methode ist ekelhaft und erzeugt bei den Tieren massiven Stress.“ Aus ihrer Sicht sei die Weidetötung am humansten, aber auch am kompliziertesten. Ihr Fazit zur Fleischindustrie: „Die Werbung arbeitet mit der Sehnsucht nach Geborgenheit, Heimat und Entschleunigung und produziert die idyllischen Bilder von der so natürlichen Landwirtschaft – die es ja nie gegeben hat. Während die Ernährungsindustrie immer mehr unter der Ägide von Controlling und Effizienz steht. Das funktioniert so nicht.“

Von Michael Meyer