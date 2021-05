Deutlich mehr Sex-Straftaten und Betrug im Kreis Rostock

Güstrow

„In Mecklenburg-Vorpommern leben, heißt sicher leben!“ – diese Worte von Innenminister Torsten Renz (CDU), gewählt bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik des Landes für das Jahr 2020, schickt die Sprecherin der Polizeiinspektion Güstrow, Kristin Hartfil, jetzt bei ihrer Vorstellung der „Polizeilichen Kriminalstatistik für den Landkreis Rostock 2020“ voraus. Weil die Kreis-Angaben „grundsätzlich mit den Daten auf Landesebene einher“ gehen würden. Zudem stellt die Polizeihauptkommissarin einen Zusammenhang mit der seit März 2020 in Deutschland grassierenden Corona-Pandemie und den Tendenzen bei den Gesamtfallzahlen des Kreises sowie in vielen einzelnen Kriminalitätsbereichen her: Die Pandemie hat hier auch die Kriminalitätslage des Vorjahres beeinflusst.

Im Vorjahr wurden insgesamt 10 110 Straftaten gemeldet

So sei im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Güstrow die Gesamtzahl der Straftaten im Jahr 2020 auf insgesamt 10 110 erfasste Fälle gestiegen, gegenüber 9976 im Jahr 2019. Das ist eine Erhöhung um 1,3 Prozent. Trotzdem verweist Kirstin Hartfil darauf, dass die „Kriminalitätsbelastung für die Bevölkerung im Landkreis Rostock“ nahezu gleich geblieben sei, bei 4685 Straftaten pro 100 000 Einwohner.

Auch wenn im Bilanzzeitraum die Diebstahlsdelikte um 8,7 Prozent zurückgegangen sein sollen und die Aufklärungsquote insgesamt auf 66,6 Prozent stieg – immerhin 1,9 Prozent höher als im Jahr 2019 – mussten erhebliche Zuwächse bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (plus 51,7 Prozent), bei Betrügereien (plus 45 Prozent) und bei Rauschgiftdelikten (plus 22,9 Prozent) registriert werden.

Mehr Ermittlungserfolge bei Internetkriminalität

Unter die landläufig auch Sex-Straftaten genannten Delikte fallen sowohl Vergewaltigungen, als auch der sexuelle Missbrauch Schutzbefohlener und das Verbreiten von pornografischen Inhalten nach den 184er-Paragrafen des Strafgesetzbuchs. Eine prozentuale Verteilung der jeweiligen Fallzahlen konnte die Polizeisprecherin auf Nachfrage nicht bereitstellen, aber sie betont: „Vermehrt wird es sich hier um die Internetkriminalität handeln, zumal sich die Technik beim LKA und auch in den Inspektionen verändert hat, es mehr Mitarbeiter dafür gibt und unterm Strich mehr aufgedeckt wird.“

Bei den Betrügereien, insbesondere zum Nachteil älterer Menschen, ist den Güstrower Angaben zufolgen ein Anstieg von 45 Prozent zu verzeichnen – im Jahr 2020 waren 232 Fälle gemeldet worden (2019: 160 Fälle). Beim sogenannten „Enkeltrick“ würden sich die Täter als Verwandte, Notar oder Polizeibeamte ausgeben. „Unter dem Vorwand, einen Unfall gehabt zu haben oder auf einer Liste von Dieben zu stehen, versuchen sie an das Geld der angerufenen Personen zu kommen. So ähnlich verlaufen die Gewinnspielbetrügereien: Es kommt zur angeblichen Auszahlung des Gewinns, wenn zuvor der Code von Guthabenkarten übermittelt wurde“, berichtet Kristin Hartfil und betont, dass die Polizei im Kreis immer wieder gegen die Enkeltricks und andere Betrügereien versuche, die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren.

Mit dem deutlichen Anstieg bei Rauschgiftdelikten setze sich ein Trend fort, dem konsequente Kontrollen und gezielte Einsätze zu Schwerpunktzeiten entgegengestellt würden: „Außerdem führten die Auswertungen von sichergestellten Mobilfunkdaten zur Einleitung weiterer Ermittlungsverfahren in diesem Bereich.“

91 Wohnungseinbrüche im Landkreis

Unter den 4441 Tatverdächtigen ab 14 Jahre, die 2020 ermittelt worden waren, sollen 630 nichtdeutsche Tatverdächtige gewesen sein. Die Täter sollen hier „überwiegend aus Syrien, Polen, Rumänien und Afghanistan“ gekommen sein.

Auf Vorjahresniveau blieb den Angaben zufolge mit insgesamt 1684 Fällen die Zahl der Rohheitsdelikte, dazu zählen Raub, Körperverletzung und Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt wurden mit 79 Strafanzeigen sogar 11,2 Prozent weniger derartiger Delikte registriert.

Im Jahr 2020 wurden fünf Fälle von Straftaten gegen das Leben (Mord, Totschlag, Tötung auf Verlangen, Schwangerschaftsabbruch nach Paragraf 218 oder Fahrlässige Tötung) erfasst und aufgeklärt. Im Vergleich zum Jahr 2019 waren das zwei Fälle weniger.

Von den 91 angezeigten Wohnungseinbrüchen im Landkreis Rostock wurden 35 aufgeklärt. Bei den Eigentumsdelikten, insbesondere im Bereich der Fahrraddiebstähle, musste die Polizei im Kreis bei insgesamt 370 Anzeigen 29 Fälle mehr registrieren, als 2019. Grund für Kirstin Hartfil, auch in diesem Bereich für gute Diebstahlsicherungen zu plädieren: Mit Blick auf die erhoffte Urlaubssaison besonders an den Strandaufgängen der Region.

Von Thomas Hoppe