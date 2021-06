Die Christos unter den Insekten verhüllen Sträucher

Detershagen

Wer dieser Tage auf der B 105 nahe des Abzweigs nach Detershagen unterwegs ist, wird den scheinbar silbern verhüllten Busch am Straßenrand schon gesehen haben. Hier haben Raupen von Gespinnstmotten ganze Arbeit geleistet. Auf einer regionalen Internetseite des Naturschutzbundes werden sie gar, in Anlehnung an den weltbekannten Künstler Christo (1935 bis 2020) der im Jahr 1995 gemeinsam mit seiner Frau Jeanne-Claude (1935 bis 2009) das Berliner Reichstagsgebäudes im Jahre 1995 mit silberglänzenden Stoffen verhüllte, die Christos unter den Insekten genannt.

Bis Mitte Juni sind befallene Pflanzen kahl gefressen

Die Raupen sondern jedoch Gespinstfäden ab, um sich vor Feinden und ungünstiger Witterung zu schützen. Bis Mitte Juni würden die befallenen Pflanzen kahl gefressen. Dann verpuppen sich die Raupen und Anfang Juli sollen nach Expertenauskunft bereits die weißen, schwarz gepunkteten Gespinstmotten schlüpfen.

Eingesponnener Strauch an der B 105 bei Detershagen. Quelle: Thomas Hoppe

Betroffene Sträucher und Bäume würden mit dem sogenannten Johannistrieb um den 26. Juni herum wieder austreiben und schon bald nicht mehr erkennen lassen, dass sie befressen worden waren. Eine Gefahr für den Menschen soll von den Raupen der Gespinstmotten nicht ausgehen. Als biologische Gegenspieler der Motten gelten vor allem Meisen. Denn ein einziges Meisenpaar soll laut Nabu während der Aufzucht seines Nachwuchses knapp 10 000 Raupen aller Art an seine Jungen verfüttern.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Hoppe