Alt Bukow

Mit dem Gedanken, die heruntergekommene Straße von Teschow nach Alt Bukow zu erneuern, trägt man sich hier in der Gemeinde ja schon sehr lange, doch bislang bremsten immer die Verschuldung der Kommune das anspruchsvolle Projekt, was nach Meinung des Bürgermeisters bestimmt um eine Million herum kosten werde. Doch in dieser Woche stimmten nun die Gemeindevertreter einhellig dafür, Fördermittel für die Erneuerung der wichtigen Zufahrt von der B 105 in die Gemeinde und in die Salzhaff-Region zu beantragen. Für eine Baumaßnahme, die ja trotzdem Eigenmittel aus der noch klammen Kommunenkasse erfordern wird.

Realistisch geworden ist dieser zukunftsgerichtete Antrag auf eine Straßenbauförderung nun wohl vor allem deswegen, weil die Gemeinde in ihrer Haushaltsentwicklung „seit zwei Jahren eine absolute Trendwende hingelegt“ habe, wie es der Kämmerer des Amts Neubukow-Salzhaff, Mario Werner, in seinen Erläuterungen zum Gemeindehaushalt 2021 formulierte: „Sie haben in den Vorjahren stringent alle Maßnahmen ihrer Haushaltssicherungskonzepte umgesetzt: Stromkosten durch die Anschaffung von LED-Leuchten gespart, Hebesätze angepasst, eine Zweitwohnungssteuer eingeführt – sie haben nachhaltig etwas auf der Einnahmenseite geschaffen, sich von Grundstücken getrennt.“

Erster Antrag im Land auf Zuschuss zur Altschuldentilgung

So sei Alt Bukow „auf dem besten Weg seine Handlungsfähigkeit wiederzugewinnen, möglicherweise in zwölf Monaten einen Haushaltsausgleich zu erreichen und sich damit vom Damoklesschwert Haushaltssperre schrittweise zu befreien.“ Zumal die Volksvertreter jetzt auch der Fortschreibung ihres Haushaltssicherungskonzeptes zustimmten und begrüßten, dass der 92 700 Euro-Kredit für Wohnungsbaualtschulden noch in diesem Jahr abgelöst werden soll. Als der Kämmerer dazu verkündete, dass der entsprechende Zuschuss-Antrag Alt Bukows nach der Registrierungsnummer der allererste in MV gewesen sei, der die Landesregierung erreicht habe, gab es kurze spontane Beifallsbekundungen in der Alt Bukower Mehrzweckhalle.

Die Alt Bukower Mehrzweckhalle am Spiel- und Sportplatz hat sich mittlerweile auch als Sitzungsort der Gemeindevertretung bewährt. Quelle: Thomas Hoppe

Allein im Bereich des Brandschutzes sollen im neuen Haushaltsjahr 8400 Euro investiert werden. Um 12 000 Euro würden die Straßenbaumittel, die im Etat 2020 veranschlagt waren, aber noch nicht verbraucht wurden, aufgestockt, hieß es weiter. Diese Gelder sollen dann noch „in das größte aktuelle Vorhaben der Gemeinde“, die Vollendung der Straßenerneuerung von Bantow nach Klein Strömkendorf fließen.

„Stärker unterstützt“ werden sollen mit Haushaltsmitteln aus dem laufenden Aufwandsbereich neben dem Brandschutz und der Straßenunterhaltung aber auch die Dorfgemeinschaftseinrichtungen und die Baumpflegearbeiten, unterstrich der Kämmerer und sicherte zu, dass auch für die im September geplanten Feierlichkeiten zum 850. Jahrestag der urkundlichen Ersterwähnung von Questin (Quazutino) Gelder bereitgestellt werden könnten: „Das Fest kann die Gemeinde nicht allein stemmen, aber einen Beitrag dazu leisten.“ Zuvor hatte Bürgermeister Manfred Wodars in seinem Bericht an die Volksvertreter erklärt: „Für den Fall, dass es dann wieder erlaubt ist, wollen wir zum Jubiläum des ältesten Ortsteils unserer Gemeinde ein kleines Fest organisieren.“

Zum Umgang mit dem Kapitalvermögen der Gemeinde, das derzeit durch Negativzinsen gemindert werde, verwies der Kämmerer unter anderem auf eine für März vorgesehene nichtöffentliche Beratung des Amtsausschusses, in der der Entwurf einer sogenannten Anlagenrichtlinie diskutiert werden solle: „Was dabei herauskommt, speisen wir dann in die Gemeinden ein. Der Amtsvorsteher hat aber ganz klar gesagt, nur wenn die Gemeinden das einstimmig wollen, setzen wir es um.“

Grundstücke der Gemeinde werden verkauft

Im Rahmen des aktuellen Haushaltssicherungskonzeptes soll sich die Gemeinde derweil weiter um die Beschaffung von Drittmitteln kümmern, ein Flurstück in Questin und ein paar „Handtuchgrundstücke“ veräußern sowie weiter prüfen, inwieweit die Kommune das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) im Rahmen des Ausbaus der Stromversorgung mit Wind, Sonne & Co. für sich nutzen könne. Dazu erklärte Amtsvertreter Werner schließlich: „Ich kann Sie nur darum bitten, dieses Konzept zu bestätigen, damit wir dann nächstes Jahr hier sitzen und sagen können, die Gemeinde Alt Bukow kann heute beschließen und übermorgen hat sie einen rechtskräftigen Haushalt. Denn jetzt müssen Sie noch warten, dass sich die Kommunalaufsicht zurückmeldet und sagt, ob alles in Ordnung ist.“

Von Thomas Hoppe