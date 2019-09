Die Geschichte der verbotenen Halbinsel Wustrow von 1932 bis heute

Rerik

Die Geschichte der Halbinsel Wustrow teilt sich im 20. Jahrhundert in drei Phasen. Militärische Nutzung unter den Nazis und unter sowjetischer Herrschaft und Dornröschenschlaf seit der Wende. Verboten für die Öffentlichkeit war Wustrow weitgehend seit 1933.

Das Ehepaar Edelgard Feiler (74) und Klaus Feiler (75) aus Rerik hat im Jahr 2004 beim Ch. Links Verlag in Berlin das äußerst aufschlussreiche Werk „Die verbotene Halbinsel Wustrow. Flakschule – Militärbasis – Spionagevorposten“ veröffentlicht. Mittlerweile ist das Buch, das sich laut Verlag sehr gut verkauft, in der siebten Auflage erschienen. Feilers gehen zwar kurz auf die Geschichte Wustrows vor dem 19. Jahrhundert ein, konzentrieren sich aber in ihrer ausführlichen Darstellung auf das spannende 20. Jahrhundert.

Die Landwirte standen vor der Entscheidung: Enteignung oder Verkauf

Wustrow wurde demnach im Jahr 1237 im Stadtbuch Wismar erstmal unter dem Namen „Wozstruywe“ erwähnt. Der erste urkundliche Besitz geht auf das 15. Jahrhundert zurück – damals besaß die Familie von Oertzen die Halbinsel. Um 1820 fiel die Liegenschaft in den Besitz der Familie von Steven und wurde landwirtschaftlich genutzt.

Die letzten privaten Besitzer waren die Brüder Balduin und Bernhard von Plessen, die Wustrow ebenfalls vielfältig landwirtschaftlich als Gut betrieben. Mit der Machtübernahme der Nazis wurden die Brüder 1933 vor die Wahl Enteignung oder Verkauf gestellt. Am 17. Februar 1933 wurde Wustrow über die Heeresstandortverwaltung Rostock an das Deutsche Reich per Kaufvertrag übertragen. Die Brüder von Plessen sollen dafür 1,4 Millionen Reichsmark erhalten haben.

Bereits im August 1933 übernahm die Heeresverwaltung das Gut und begann mit dem militärischen Umbau zur Flakartillerieschule des Deutschen Reichs. Am 4. April 1934 rückte der erste Übungstrupp des Heeres auf Wustrow an. Im März 1935 wurde auf Wustrow die Flakartillerieschule der Wehrmacht eröffnet.

Die Nazis bauten auf Wustrow umfangreiche militärische Anlagen, aber auch zivile Gebäude für Offiziere und Soldaten mit Deutschlands damals modernstem Schwimmbad, Schule, Kaufhaus, Sporthallen, Kino und einer zivilen Wohnsiedlung. Bis 1945 haben in der Gartenstadt ganze Familien recht idyllisch gelebt. Kurz vor Kriegsende ließen die Nazis die militärischen Anlagen auf Wustrow sprengen, Wohnhäuser und andere zivile Gebäude blieben erhalten.

Seit 1949 Garnison der sowjetischen Militärs

Schon Monate vor Kriegsende 1945 war Wustrow Zufluchtsort für Flüchtlinge geworden. 1949 entschied die sowjetische Militärführung, Wustrow als Garnison zu nutzen. Bis zur Wende blieb die Halbinsel unter sowjetischer Flagge und wurde wiederum militärisch genutzt – zum Teil erneut als Flakschule. 1991 wurde der Abzug der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte beschlossen.

Im Mai 1994 wurde der Standort Wustrow von den Sowjets endgültig geräumt. Die Soldaten nahmen Teile der Infrastruktur vor Ort mit in den Osten – darunter Gehwegplatten und militärisches Gerät. Die Soldaten sollen sogar versucht haben, Straßenlaternen abzumontieren und mit in den Sowjetunion zu nehmen, was misslungen sein soll. Aber sie haben nicht, wie später behauptet, bewusst Zerstörung und Verwüstung angerichtet.

Seit 1993 laut Einigungsvertrag Besitz der Bundesrepublik Deutschland

Im Prozess der Konversion militärischer Liegenschaften zur zivilen Nutzung fiel die Halbinsel Wustrow nach der Wende laut Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR in die Hände der Bundesvermögensverwaltungen – und wurde somit Eigentum des Bundes.

1993 wurde dazu mit der Treuhand Liegenschaftsgesellschaft mbH (TLG) ein sogenannter Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen, der verhindern sollte, dass auf der Halbinsel monopolartige Strukturen entstehen. Nach einigem Hin und Her wurde die Halbinsel an die Kölner Haschtmann-Fundus-Gruppe (heute Fundus-Gruppe) verkauft. Verkaufspreis: 12,5 Millionen D-Mark (rund 6,25 Millionen Euro).

Seit 1998 gehört die Halbinsel der Fundus-Gruppe : 21 Jahre Stillstand

Damals hatten anfangs das Land MV, der Naturschutzbund ( Nabu), die Stadt Rerik, andere Investmentfonds und private Bieter Interessen angemeldet. Es gab auch zahlreiche Bemühungen, das Eiland vollständig unter Naturschutz zu stellen. Die Stadtvertretung in Rerik entschied sich damals für eine mittlere Bebauungsvariante mit 522 Wohnungen und einer maximalen Einwohnerzahl von 2273 Menschen auf Wustrow.

Als Fundus 1998 den Zuschlag bekam, hätte das Verhältnis des Investors zur Kommune und den Menschen vor Ort nicht schlechter beginnen können. Fundus schien die Rahmenplanung vor Ort egal zu sein und wollte auf Wustrow ein Hotel, Ferien- und Eigentumswohnungen und einen Golfplatz mit einem Volumen von rund 90 Millionen Mark bauen. Dieses touristische Format, wie Jagdfeld es vorhatte, ging weit über 2273 Bewohner und eine für die Stadt erträgliche Verkehrsbelastung hinaus.

Es gab zahlreiche Demos, Info-Veranstaltungen und Verfahren gegen Fundus. Letztlich passierte seitdem auf Wustrow nichts mehr viel – außer Sicherungs- und Wachschutzmaßnahmen und einer Beräumung des Geländes. Bis auf wenige Ausnahmen wie den Kutschfahrten Bannows oder den Führungen des Ehepaars Feiler ist Wustrow seit der Übernahme durch Fundus Sperrgebiet.

