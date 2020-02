Die Nächste bitte: Wenn die Kühe in Dummerstorf zur Pediküre müssen

Dummerstorf

Begeisterung sieht anders aus, doch Pediküre muss sein. Und so lässt sich die Milchkuh im Gut Dummerstorf sanft ins mobile Nagelstudio schubsen. „Alle vier Monate sollte das Horn schon geschnitten werden“, sagt Heiko Timm und greift zur Klauenschere. Der Fuß der Kuh ist hochgebunden. Mit geübtem Blick kürzt Timm die Klauen. Dann kehlt er mit einem scharfen Messer die sogenannte Rusterholzstelle zwischen Innen- und Außenklaue aus. Die Höhen der Klauen werden angeglichen. „Die Winkelung muss stimmen für einen guten Auftritt“, erklärt der Klauenpfleger.

Die Kuh lässt die Behandlung geduldig über sich ergehen. „Sie hat keine Schmerzen“, beruhigt Timm. Und nach der anfänglichen Skepsis beim Hineintreiben, verlässt sie nach einigen Minuten lockeren Fußes wieder den Klauenpflegestand. Die Nächste bitte!

Vater war Meister auf dem Gebiet der Klauenpflege

Zehn bis zwölf Milchkühe fertigt der Klauenpfleger pro Stunde ab. Im Kuhstall des Gutes Dummerstorf mit 360 Rindern hat er seinen Bruder und Kollegen Olaf Timm an seiner Seite, zu zweit bearbeiten sie doppelt so viele Patienten.

Den harten und schmutzigen Job des Klauenpflegers kennen die Brüder von Kindheit an. Ihr Vater war zu DDR-Zeiten ein Meister auf diesem Gebiet und hat die Jungs oft mitgenommen in die Ställe. Olaf Timm (57) ist dann in seine Fußstapfen getreten und hat eine Ausbildung zum staatlich geprüften Klauenpfleger absolviert. Heiko Timm (48) hat sich zunächst anders orientiert, den Beruf des Tischlers erlernt und war auf vielen Baustellen unterwegs.

Klauenpfleger betreut rund 9000 Vierbeiner pro Jahr

2001 ist er dann als Quereinsteiger in die Branche gewechselt. „Klauenpfleger ist ja kein Lehrberuf mehr“, erklärt er. Mit mehreren Qualifizierungen und „Learning by Doing“ unter Aufsicht von Vater und Bruder hat Heiko Timm den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Der Senior hat sich längst zur Ruhe gesetzt, und seine Söhne als Einzelunternehmer alle Hände voll zu tun.

Milchviehbetriebe in Dummerstorf und Kronskamp, in Scharstorf, Broderstorf und anderswo im Landkreis Rostock zählen zu den Stammkunden der Bützower Klauenpfleger. So um die 9000 Vierbeiner hat jeder jährlich zu betreuen. „Wir sind an der Kapazitätsgrenze“, räumen die Timms ein.

In den Ställen sind die Männer mit ihrem Geschirr gern gesehen. Denn nur mit gesunden Klauen geben die Kühe auch viel Milch. „Lahmt das Tier, schmerzen die Füße, steht die Kuh nicht auf zum Fressen und bringt keine Milchleistung“, erklärt Timm. Klauenerkrankungen lassen die Futteraufnahme schnell absinken, Folgeerkrankungen sind nicht selten und die können den Landwirt teuer zu stehen kommen.

Lahme Tiere fressen schlecht und geben weniger Milch

Ziel der Klauenpflege ist eine korrekte Stellung der Gliedmaßen und ausgewogene Belastung von Innen- und Außenklaue. Kühe mit ungepflegten Füßen laufen häufig breit- oder x-beinig. Wie bei Finger- und Zehnägeln wächst das Horn stetig. „Je besser das Futter ist, umso mehr“, sagt der Fachmann. Auch der Stallboden sei entscheidend. Bewegen sich die Tiere auf Gummimatten, müssten die Klauen öfter geschnitten werden, „weil der Abrieb des Horns geringer ist“, erläutert Timm.

Abrieb hängt vom Untergrund ab Zwei Hufklauen (wie Zehennägel) haben Rinder an jedem Fuß, deshalb nennt man diese Tiergruppe Paarhufer. Wie die Klauen wachsen, hängt vom Futter und vom Untergrund ab, auf dem sie laufen – auf Spalten, Beton, Stroh, Gummimatten. Bei Stroh und auf Gummi ist der Abrieb des Horns geringer, die Klauen wachsen schneller. In Mecklenburg-Vorpommern soll es ungefähr 70 Klauenpfleger geben, die sich um gesunde Füße der Tiere kümmern.

In seinem „Nagelstudio“ herrscht Andrang. Die nächste Kuh wird eingelassen. Das Tier schaut skeptisch, wirkt aufgeregt. Doch der Klauenpfleger versteht sein Handwerk und bringt die „Kundin“ routiniert in Position. Gelegentlich bekäme er auch mal „ein paar gelatscht“, und sei die Kuh zu unruhig, ginge auch mal ein Schnitt daneben, „in den eigenen Finger“, erzählt Timm. Doch das gehöre zum Job, der ihm nach wie vor großen Spaß bereite. „Ich bin jeden Tag unterwegs, kenne die Landwirte und ihre Tiere.“

Sparte hat große Nachwuchssorgen

Doch die Sparte hat Nachwuchssorgen. „Die Arbeit will keiner mehr so richtig machen“, bemerkt Klauenexperte Timm. Seine eigenen Kinder seien noch zu klein und eigentlich möchte er sie auch nicht im Kuhstall sehen. Die Milchviehbetriebe schickten Mitarbeiter zu Kursen, um im Notfall lahme Tiere besohlen zu können. Doch auch die beste Klauenpflege hält nicht ewig, regelmäßige Behandlung tut Not. Und so werden die Timms auch in Zukunft gut zu tun haben. Die Nächste bitte!

Von Doris Deutsch