Die Ramadans in Neubukow: „Wir kennen hier mehr Leute als in Syrien“

Neubukow

Die Ramadans reden nicht nur von ihren Träumen, offensichtlich arbeiten sie auch hart daran, denn sie konnten sich schon manchen Wunsch erfüllen: „Meine Brüder und ich haben jetzt alle einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Wir haben die Ausbildung in Deutschland geschafft. Das war unser Traum! Als ich das auf Facebook postete, haben sich alle gefreut“, erzählt stolz der 25-jährige Mohammad, der aus Damaskus stammt.

Ihm wurde Ende Januar von der IHK zu Rostock bescheinigt, dass er die Abschlussprüfung als Industriemechaniker bestanden habe. „Das hat er sehr gut gemacht“, sagt dazu der Geschäftsführer von Dethloff & Lange, Karsten Dethloff, über Mohammad, der in Syrien Metallgießer lernte und seit dreieinhalb Jahren bei den Neubukower Maschinenbauern arbeitet.

Jobs in Hannover, Berghausen und Neubukow

Und der Gelobte verweist auf die Berufe seiner drei Brüder: Mahmoud (31) arbeitet in Hannover bei der Deutschen Post und Mohammad Omar (28) als gelernter Elektriker in Berghausen bei der HSE GmbH. In der Schliemannstadt ist Mouamen (23) seit drei Jahren bei der Dethloff & Lange GmbH unter anderem als Schweißer tätig.

„Mein Vater hat sich richtig gefreut, meine Mutter auch“, sagt Mohammad glücklich und seine Eltern bestätigen das: „Alle Jungen sind sehr gut. Sie haben auch mir und meinem Mann immer geholfen“, betont Shamselnour Kasas (46) und ihr Gatte Bassam nickt zustimmend.

Der heute 59-Jährige ist der einzige in der Familie, der 2016 den Deutschkurs für Flüchtlinge in Rostock nicht besuchen konnte, weil ihm ein Bein fehlt. Daran war er nach einem Verkehrsunfall in Syrien bereits 1992 in der Bundesrepublik operiert worden und sprach seitdem vom Traumland Deutschland. Trotzdem kümmerte sich der Mann dann in der arabischen Heimat weiter um die wachsende Familie und seine Einnahmequelle – einen Imbiss.

Die vier Brüder wollen nicht auf Landsleute schießen

Im Jahr 2011 begannen jedoch Bombardements, und die Ramadans verloren bei mehreren Umzügen ihr Hab und Gut. Die Bilder der letzten zerstörten syrischen Bleibe sind wohl auf dem Handy der Mutter „eingebrannt“. Ihre Jungs zeigen sie traurig her.

Doch erst als der autoritäre Assad-Staat 2015 die vier Brüder in den tobenden Bürgerkrieg abkommandieren wollte, hatte diese Familie die Notbremse gezogen und war in die Türkei geflüchtet: „Wir wollten nicht unser Volk töten!“, sagt Mohammad Omar aufgewühlt.

„Schwierige Wege führen oft an schöne Orte“

Schließlich sah Vater Bassam nur in Deutschland noch eine Zukunft für die Ramadans und Ehefrau Shamselnour. Dort könne man sein Leben von null an wiederaufbauen, soll er seinen Kindern gesagt haben.

„Schwierige Wege führen oft an schöne Orte“, heißt es im ersten deutschen Facebook-Post von Mohammad. Dabei muss die Familie im Dezember 2015 zunächst einen Höllentrip erlebt haben: „Die hatten auch mit der Mafia zu tun. Sie boten uns für 600 Dollar pro Kopf eine Überfahrt nach Lesbos, angeblich auf einem Boot mit zehn bis fünfzehn Passagieren.“

Daraus wurde eine vierstündige, lebensgefährliche Schlauchboot-Odyssee mit 60 Erwachsenen und mehreren Kindern an Bord. Ein „Auschecken“ am türkischen Ufer war tabu, wie die Brüder berichten: „Wir wollten nicht mehr auf das Boot. Sie sagten: ‚Willst du nicht rein, stirb!‘ Sie hatten Kalaschnikow in der Hand.“ Ein paar Kilometer vor der griechischen Küste wurde zudem ein Leck am Boot entdeckt und die jungen Leute sprangen ins Wasser. Das Gepäck war schon vor dem Start in der Türkei verbrannt worden.

Mutter hat heute noch Angst vor dem Meer

Nichtschwimmerin Shamselnour Kasa soll selbst heute noch vor der Ostsee Angst haben und hier nicht gern am Strand entlangspazieren, wie ihre Söhne berichten.

Das Rote Kreuz kümmerte sich damals gegen 1 Uhr nachts um die unterkühlten und durchnässten Ankömmlinge. Über Athen, Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien, Österreich und Bayern, mit einem Schiff, zu Fuß, mit Bussen und Bahnen kamen die Ramadans schließlich im Flüchtlingsaufnahmelager bei Horst nahe Boizenburg an. Doch der Vater, den die Söhne immer wieder getragen hatten, war plötzlich verschwunden – nur das Handy der Mutter war noch intakt und half bei den nötigen Übersetzungen: Bassam Ramadan war für 15 Tage in eine Klinik gekommen.

Familie im Dezember 2015 wieder vereint

Am 21. Dezember 2015 war die Familie wieder vereint – in einer, in ihrer Wohnung an der Reriker Straße von Neubukow mit einem Sofa und fünf Betten. „Wir haben ganz viel Weihnachten gefeiert!“, erinnert sich Muslim Mohammad mit leuchtenden Augen. Zwei Wochen später wurde das orientalische Weihnachtsfest von ihnen begangen.

„Es ist unsere zweite Heimat hier“, betont der 25-Jährige jetzt und Mouamen stimmt ihm ausdrücklich zu: „Das ist so!“ Alle erinnern dankbar an den Integrationskurs in Rostock, an die Hilfe von Frau Schulz vom Kreis bei der Suche nach Ausbildung und Arbeit, an den ehrenamtlichen Einsatz von Doreen Prüter, die als Gleichstellungsbeauftragte auch die Unterstützung aller Flüchtlinge in Neubukow koordinierte sowie an die Hilfe durch ihre Nachfolgerin Ulrike Kramp. Sie lobt heute insbesondere die Offenheit und den Tatendrang der Ramadans.

„Frau Kasielke“ habe ihnen in ihrer Wohnung die Grundlagen der deutschen Sprache beigebracht betonen die jungen Männer außerdem und sind sich einig, dass „die Fachwörter“ dann auf Arbeit und durch „viele Kumpels“ dazugekommen seien. Sie sind zudem ihren Firmen dankbar, die sie „die ganze Zeit auch betreut“ hätten.

„Wir kennen hier mehr Leute als in Syrien und man findet bei ihnen Freundlichkeit und Großzügigkeit. Uns haben ganz echt hier viele geholfen. Selbst spezielle medizinische Hilfe für meinen Vater kommt die ganze Zeit kostenlos von Dr. Andreas Pawletta“, erzählt Mohammad und Omar nennt den 69-jährigen Neubukower Arzt im Ruhestand einen guten Freund, sein Bruder Mouamen wirft dazu ein, dass sie mit dem Katholiken auch gemeinsam Weihnachten feiern würden.

„Man muss gegen uns keinen Hass haben“

„Es gibt auch Leute, die mich nicht wollen. Aber wenn sie sehen, was ich gemacht habe, wenn sie sehen, was wir hier als Familie in fünf Jahren erreicht haben, dann müssen sie keinen Hass gegen uns haben“, erklärt Mohammad und Omar ergänzt: „Die meisten, die uns hassen, sagen immer, wir hätten hier nichts gemacht. Dabei war ich immer auf Arbeit, habe in sechs Monaten Deutsch gelernt, habe eine Ausbildung.“ Jemand hätte geschimpft, dass Mouamen von seinen Steuern leben würde, er zahle immerhin monatlich fast 300 Euro. „Da habe ich geantwortet, ich bezahle mehr Steuern als du – ich zahle mehr als vierhundert. Ich habe nämlich zwei Jobs“, berichtet der 23-Jährige, der vor der Pandemie auch jahrelang im Ostsee-Hotel am Neubukower Marktplatz gekocht hat.

Die Familie ist sich einig, dass sie 2015 eine gute Entscheidung getroffen hätten, ihnen gefalle es in Neubukow sehr. Selbst dass es wie hier 24 Stunden am Tag Strom und Trinkwasser gebe, sei in Syrien auch vor dem Krieg keine Selbstverständlichkeit gewesen.

Jetzt redeten zwar viele weltweit über Corona, aber „bei uns in Syrien kein Corona, bei uns Bombe“, sagt Mouamen Ramadan nachdenklich und Mohammad erklärt, „wenn es ums Sterben geht, redet man bei uns nicht von Corona.“

Von Thomas Hoppe