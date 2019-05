Hoch zu Ross ging es für 25 Männer und Frauen am Sonnabend von Schmadebeck nach Kröpelin. Viele Teilnehmer des Ritts in den Mai folgten in Kutschen. In Kröpelin fand dann der Reitergottesdienst statt. Ausritt und Gottesdienst werden von der Land-Projekt-Gemeinschaft „Hügelland“ e.V. Schmadebeck initiiert.