Freitag, 19. Juli

10 bis 14 Uhr: Zappanale #30 Exhibition (Am Markt 3), 15 Uhr: Jazzprojekt Hundehagen ( DE), 16 Uhr: Zement ( DE), 20.30 Uhr: Ali N. Askin ( DE), 18 Uhr: Treacherous Cretins (UK), 22.30 Uhr: Percussion Under Construction ( DE), 0.30 Uhr: Long Distance Calling ( DE)

Samstag, 20. Juli

10 bis 14 Uhr: Zappanale #30 Exhibition (Am Markt 3), 13 Uhr: Jim Cohen (US), 15 Uhr: 30 for 30, 20 Uhr: The Loomings (FR), 18 Uhr: The HeadShakers (FR), 16.30 Uhr: AMM All-Stars (UK), 22 Uhr: Ed Palermo Big Band feat. Napoleon Murphy Brock (US), 0.30 Uhr: Det Skandaløse Orkester (NO)

Sonntag, 21. Juli

10 bis 14 Uhr: Zappanale #30 Exhibition (Am Markt 3), 11 bis 12 Uhr: Fried Dähn & Ali N. Askin, 12 bis 13 Uhr: Frank Wonneberg Lectures, 15 Uhr: Ensemble Musikfabrik ( DE) feat. Napoleon Murphy Brock (US), 17 Uhr: Percussion Under Construction, 19 Uhr: The Grandmothers of Invention (US), 20.45 Uhr: Good Bye Session, 21.45 Uhr: SЮR Band (UKR)