In Rostocks Umgebung lädt nicht nur die Ostsee mit ihrem Sandstrand zum Schwimmen, Planschen und Sonnen ein. Auch zahlreiche Seen in der Nähe locken und sind oft weniger überlaufen, günstiger und familienfreundlicher als ein Tag an der Ostsee. Die OZ stellt sechs dieser schönen Badestellen rundum Rostock genauer vor.

Flussbad Rostock

Rostocks einziges Freibad ist das Flussbad direkt an der Oberwarnow. Es ist mit den Buslinien 22 und 23, aber auch mit dem Fahrrad gut zu erreichen. Es hat vom 1. Mai bis 30. September geöffnet und lockt mit zwei 50-Meter-Schwimmbecken, einem 3-Meter-Sprungturm sowie einem Nichtschwimmerbereich inklusive Rutsche. Eine Badeaufsicht sorgt für die Sicherheit der Gäste. Zwei Liegewiesen laden zum Sonnenbaden und Entspannen ein. Es gibt einen Matschspielplatz für die Kleinen. Für die Größeren stehen Tischtennisplatten, Volleyball und Beach Soccer bereit. Der Imbiss bietet Pommes, Eis und Limo. Eintrittspreise liegen für Kinder zwischen einem und vierzehn Jahren bei drei Euro und für Erwachsene bei vier Euro für eine Tageskarte. Corona-Tests und Masken sind hier aktuell nicht nötig.

Hohen Sprenzer See

Eine gute halbe Autostunde von Rostock entfernt liegt – in hügeliger Landschaft direkt an der A 19 – der Hohen Sprenzer See. Mit Bus und Bahn dauert die Anfahrt eine knappe Stunde. Das Seeufer erreicht man vom Dorf Hohen Sprenz aus am besten zu Fuß oder mit dem Rad. Die Badestelle ist mit einem großen Badesteg, einer Liegewiese und einer Toilette ausgestattet. Mitten im Landschaftsschutzgebiet Dolgener und Hohen Sprenzer See lässt es sich hier ganz naturnah und fernab des Trubels an den Ostseestränden baden. Eine Badeaufsicht gibt es nicht.

Naturbad Teterower See

Das Naturbad am Teterower See lädt die Badegäste mit Sandstrand, Liegewiese und Wasserrutsche ein. Von Mai bis September ist ein Rettungsschwimmer vor Ort. Die Strandgaststätte „Bootsmann“ bietet Kleinigkeiten und Getränke. Zusätzlich gibt es eine Tischtennisplatte, ein Volleyballfeld und weitere Spiel- und Klettermöglichkeiten für Kinder. Für alle Ausflugslustigen lohnt sich eine Fahrt mit der Barkasse „Regulus“ zur nahe gelegenen Burgwallinsel im Teterower See. Das Naturbad ist am besten mit dem eigenen Auto zu erreichen. Über die A 19 bis zur Abfahrt Güstrow und weiter über die B 104 bis nach Teterow dauert es eine knappe Stunde von Rostock aus.

Sildemower See

Der Sildemower See ist bei Rostockern beliebt: Er liegt so nah an der Stadtgrenze, dass er sich mit dem Auto in gut 15 Minuten erreichen lässt. Im Dorf kann kostenlos geparkt werden, die Anzahl an Parkplätzen ist jedoch stark begrenzt. Vor der unbewachten Badestelle gibt es eine Liegewiese, Toiletten oder Verpflegung aber nicht. Mit dem Rad dauert die Anfahrt genauso lang wie mit dem Auto. Allerdings wird man hier zusätzlich mit einer schönen Tour durch die umliegende hügelige Landschaft belohnt. Am schönsten fährt es sich von der Innenstadt aus, vorbei am Rostocker Wasserturm und durch das Dorf Gragetopshof bis nach Sildemow.

Naturfreibad „Tessiner Südsee“

Mit dem Auto ist es von Rostock bis zur Tessiner Südsee eine halbe Stunde. Vor Ort gibt es kostenlose Parkplätze. Mit der Regionalbahn 11 ist man in 50 Minuten dort. Das Naturfreibad „Tessiner Südsee“ ist mit einem Schwimm- und Nichtschwimmerbereich sowie zusätzlichem Kinderbecken ausgestattet. Daneben gibt es auch eine Wasserrutsche, eine Sprunginsel und eine große Liegewiese. Das Freibad wird natürlich – also ohne chemische Desinfektion – gereinigt. Neben Beachvolleyball- und Fußballfeld hält es im Bistro auch kühle Getränke, Eis und andere Kleinigkeiten bereit. Die Tessiner Südsee hat zwischen 4. Juni und 5. September täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 20 Uhr. Eine Tageskarte kostet für Kinder und Jugendliche zwischen vier und 16 Jahren 2,50 Euro. Erwachsene zahlen pro Tag 3,50 Euro. Maske und Tests sind nicht nötig.

