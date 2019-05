Bad Doberan

Sieben neue Wählervereinigungen haben sich in Bad Doberan gegründet. Ihre Mitglieder wollen ins Stadtparlament. Ebenso die Parteien und fast alle Wählergruppen, die bisher vertreten waren. Zwei Einzelkandidaten stehen mit auf der Wahlliste am 26. Mai. Insgesamt bewerben sich 93 Kandidaten für die 25 Sitze. Ein Überblick darüber, warum sie kandidieren und was sie wollen.

Freie Wähler: Potenzial für den Tourismus

Martin Paul Lösche ist Spitzenkandidat für die Freien Wähler Bad Doberan, kandidiert auch für den Kreistag. Der 39-Jährige Marineoffizier war schon in Bremen in der Kommunalpolitik aktiv. Immer nur meckern bringe nichts, man müsse sich engagieren, sagt der Vater von drei Kindern. Mit auf der Liste stehen Dr. Hans-Dieter Kleine und Michael Kall. „Man kann hier viel bewegen, wir haben irres Potenzial für den Tourismus, da muss was geschehen“, sagt Michael Kleine. Er habe in den vergangenen Jahren bemerkt: „Es kam ziemlich wenig von den etablierten Parteien. Ich denke, deshalb gibt es dieses Mal so viele Wählergruppen.“ Zumindest möchte er sich deshalb engagieren.

Michael Kall (v.l.), Martin-Paul Lösche und Dr. Hans-Dieter Kleine treten für die Freien Wähler Bad Doberan an. Quelle: privat

Themen der Freien Wähler Bad Doberan: Leitsystem für Radfahrer, vernünftige Außengastronomie, ausreichend Kitaplätze.

Sie treten an: Martin-Paul Lösche, Dr. Hans-Dieter Kleine, Michael Kall

Aktiv für Mensch und Umwelt: Interessen aller beachten

Carsten Großmann, auf Platz 1 der Liste „Aktiv für Mensch und Umwelt“, sieht den Frust über die alten Parteien als Ursache dafür, dass es so viele neue Wählervereinigungen gibt. „Die Bürgerinteressen sind nicht wahrgenommen worden“, sagt der Bauingenieur. Egal ob es um Barrierefreiheit, Klimaschutz oder Kindergärten gehen – „bestimmte Interessen werden nicht wahrgenommen“. Daher haben drei Männer und zwei Frauen die neue Gruppe gegründet. „Wir treten für den Erhalt unserer demokratischen Grundrechte, für die Bewahrung der Menschenwürde und Gleichbehandlung aller Menschen ein“, schreiben sie in ihrem Programm für die Kommunalwahl 2019.

Katja Lönnies (v.l.), Barbara Fourmont, Carsten Großmann, Torsten Jentzen und Torsten Peine treten für "Aktiv für Mensch und Umwelt" an. Quelle: privat

Themen der Vereinigung „Aktiv für Mensch und Umwelt“:Sanierung der Spielplätze und Schaffung neuer Spielflächen und eines Verkehrsgartens, Aus- und Neubau von Schulen, Horten und Kindertagesstätten, Verkehrsberuhigung und eine Entschleunigung des Verkehrs in der Innenstadt.

Sie treten an: Carsten Großmann, Torsten Jentzen, Barbara Fourmont, Katja Lönnies, Torsten Peine.

Bürger für Bürger: Begrünung der Innenstadt

Sauberkeit, eine grüne Innenstadt und Bürgernähe liegen der Wählervereinigung „Bürger für Bürger“ am Herzen. Mit Karin Schwede tritt hier eine Stadtvertreterin der vergangenen Legislatur an. „Alle reden vom Tourismus, was auch schön ist, aber die Doberaner bleiben hinten an“, sagt die 65-Jährige. „Bürger für Bürger“ wolle den Münsterstädtern mehr Gehör geben, daher treten die sechs Kandidaten zur Wahl an. Schwerpunkt sei die Begrünung der Innenstadt. „Der Alex ist eine Betonfläche“, sagt Schwede. Das sei auf den Planungen nicht erkennbar gewesen. „Die waren immer mit Grün, sonst hätte ich nie mit abgestimmt.“

Themen der Gruppe „Bürger für Bürger“:Sauberkeit, grüne Innenstadt, Barrierefreiheit, Bürgernähe.

Sie treten für „Bürger für Bürger“ an: Karin Schwede, Dirk Susemihl, Miriam Boelter, Wolfgang Hensel, Rolf Peuker, Ursula Kühl

Bürgermeisterliste Jochen Arenz : Aktiv und sachbezogen einbringen

„Die Vielzahl der Wählergruppen zeigt das große Interesse der Bürger und ihr Engagement für ihre Stadt“, sagt Tim Schwanbeck von der „ Bürgermeisterliste Jochen Arenz“. „Es ist aber auch ein Zeichen dafür, dass sich viele Bürger durch die etablierten Parteien nicht mehr vertreten fühlen.“ Die acht Kandidaten sind fest mit Bad Doberan verwurzelt. „Wir sind unabhängig und betreiben keine Lobbyarbeit. Wir wollen uns aktiv und sachbezogen einbringen“, so der Betriebswirt.

Die Kandidaten der Bürgermeister Liste Jochen Arenz: Marcus Fourmont (v.l.), Torsten Dunkelmann, Andreas Markgraf, Annett Verhorevoort, Carolin Lubetzki, Ralf Warmuth, Tim Schwanbeck, Thomas Milster. Quelle: privat

Themen der „ Bürgermeisterliste Jochen Arenz“:Einen Jugendclub im Zentrum der Stadt, attraktive sowie sichere Spielplätze in allen Stadtteilen, ein lebendiges Bad Doberan voller Kultur und Veranstaltungen, barrierefreie Straßen.

Sie treten an: Tim Schwanbeck, Andreas Markgraf, Carolin Lubetzki, Torsten Dunkelmann, Annett Verhorevoort, Marcus Fourmont, Ralf Warmuth, Thomas Milster

Für Doberan: Bürgerbeteiligung und Miteinander

„Viele sind mit der Arbeit der jetzigen Stadtvertretung nicht zufrieden“, sagt Torsten Schellin, der für die Gruppe „Für Doberan“ antritt. Das ist zumindest der Grund, warum sich die acht Männer und Frauen haben aufstellen lassen. Vor allem das Miteinander müsse sich verbessern, es dürfe nicht stundenlang über Protokolle diskutiert werden. Doch auch mit der Art und Weise, wie Projekte angegangen würden, seien sie nicht einverstanden. „Man wird oft vor vollendete Tatsachen gestellt. Das geht nicht“, sagt Torsten Schellin. So sei beim Kamp ein Planungsbüro beauftragt worden und die Vorschläge würden den Bürgern zu Beteiligung vorgesetzt. „Das ist der falsche Weg. Erst sollten die Bürger befragt werden.“

Die Wählergruppe "Für Doberan" (v.l.): Marko Hader, Claudia Timm, Ingo Krüger, Ralf Binning, Torsten Schellin, Detlef Wegner, Bastian Strahlmann Quelle: privat

Themen der Gruppe „Für Doberan“:in Stadtvertretung konstruktiv miteinander arbeiten, Ehrenamts- und Vereinsarbeit unterstützen, Tourismus fördern, Belebung des Marktplatzes, Mollistraße als attraktive Fußgängerzone.

Sie treten an: Torsten Schellin, Detlef Wegner, Bastian Strahlmann, Ingo Krüger, Marko Harder, Gert Schöll, Ralf Binning, Claudia Timm

Kurort und Seeheilbad Status: Konzepte der Stadt zusammenführen

„ Bad Doberan ist ein Selbstbedienungsladen für Wenige ,die keine Skrupel haben, Gesetze und Regeln zulasten der Mehrheit zu umgehen. Zu viele Stadtvertreter bemerken es nicht, oder gucken weg“, erläutert Harry Klink von der Wählergemeinschaft Kurort und Seeheilbad-Status, warum so viele neue Wählergruppen antreten. Das sei auch der Grund, warum sich die sieben Kandidaten der Wählergruppe haben aufstellen lassen. Ihr Hauptziel: „Alle Studien bescheinigen unserer Stadt: Sie ist laut und schmutzig; das müssen wir ändern“, teilt Harry Klink mit.

Das Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) sehe als oberste Priorität lukratives Wohnen im Kurort und Seeheilbad vor. Alle bisherigen und angedachten Konzepte der Stadt (Einzelhandel, Verkehr, Tourismus) ständen unverbunden nebeneinander, „schließen sich aus. Sie müssen unter dem Aspekt des ISEK endlich zusammengeführt werden.“

Themen der Gruppe „Kurort und Seeheilbad Status“:Straßenbahn nach Rostock, Neubau zweite Zufahrt vom Gewerbegebiet zum Buchenberg, Sanierung der maroden Wege Kammerhof, Buchen-, Fuchs- und Hasenberg, Schaffung öffentlicher Wanderweg in Heiligendamm, Beruhigung der Parkpalette

Sie treten an: Harry Klink, Manfred Wiesner, Karin Westendorf, Adelheid Kunas, Andrea Wosar-Launert, Bob Kamke, Dr. Heidrun Köpke

Jugend-Umwelt-Sport: Zentrum mit mehr Straßencafés

„Es gibt immer mehr Personen in Bad Doberan, die aktiv mitgestalten wollen“, sagt Andreas Jahncke. Für den Stadtvertreter, der in der Wählervereinigung „Jugend-Umwelt-Sport“ wieder kandidiert, ein Grund, warum es so viele Kandidaten gibt. Die sieben auf der JUS-Liste hätten durch Gespräche mit Freunden und Bekannten entschieden, sich aufstellen zu lassen. „Wenn man sich engagiert, kann man auch was erreichen“, sagt Jahncke.

Die Wählergruppe „Jugend-Umwelt-Sport“ (v.l.): Joachim Susa, Stefan Grammann, Klaus Düsing, Annekathrin Sternberg, Andreas Jahncke und Toni Beyer Quelle: privat

Themen der Gruppe „Jugend-Umwelt-Sport“:Radwegeausbau voranbringen, Vereine und Initiativen für Jugendliche unbürokratisch fördern, Zentrum mit mehr Straßencafés und weniger Autoverkehr am Markt einfordern, Transparenz der Stadtverwaltung.

Sie treten an: Andreas Jahncke, Toni Beyer, Stefan Grammann, Annekathrin Sternberg, Joachim Susa, Klaus Düsing, Anne Meyer

SPD : Einsatz für lebens- und liebenswerte Stadt

Die SPD hat bei der Wahl 2013 14,91 Prozent der Stimmen bekommen, war mit vier Sitzen in der Stadtvertreterversammlung vertreten. In den vergangen Monaten hatte Birgit Mersjann die Position des Vorstehers von Stephan Krauleidis übernommen. „ Bad Doberan ist eine besonders lebenswerte Stadt. Es lohnt sich, sich für diesen Ort und seine Einwohner einzusetzen“, sagt Birgit Mersjann. Schwerpunkte der SPD seien unter anderem „dass wir die bedarfsgerechte Betreuung unserer Kinder in den Kitas sichern und moderne Schulen für unsere Schüler wollen“. Vereine und Verbände der Stadt sollen weiterhin unterstützt werden.

Die Kandidaten der SPD für das Stadtparlament Bad Doberan zur Kommunalwahl 2019 (v.l.): Uwe Schenk, Friederike Wolfgramm, Burkhard Scheffler, Birgit Mersjann, Gebhard Zeug, Hartmut Polzin und Dieter Rotscheidt. Quelle: privat

Themen der SPD: Modernisierung und Umsetzung der Wohngebiete auf dem Buchenberg und Kammerhof, Sanierung der Straßen auf den Hasenberg, Fuchsberg und Parkentiner Siedlung, Klosteranlage und Kurwesen ausbauen, Erhalt Citybus.

Sie treten an: Hartmut Polzin, Birgit Mersjann, Gebhard Zeug, Burkhard Scheffler, Dieter Rotscheidt, Uwe Schenk, Friederike Wolfgramm, Henning Becker

CDU-Programm: „Aus Liebe zu Bad Doberan “

Für die Kommunalwahl 2019 hat die CDU das Programm „Aus Liebe zu Bad Doberan“ aufgelegt. „Es wird der Weg aufgezeigt, den wir uns für unsere Stadt in den nächsten Jahren vorstellen“, erklärt Ortsverbandsvorsitzende Magdalene Edner und ergänzt: „Wir präsentieren ein klares Angebot, wie die Stadt zukünftig noch schöner, wirtschaftlich erfolgreicher und sozialer wird.“ Zuletzt hatte die CDU drei Sitze im Stadtparlament.

Stellte sich jetzt zur Wahl auf: der CDU-Ortsverband Bad Doberan. Quelle: privat

Themen der CDU: Ordnung und Sicherheit, Wirtschaft und Tourismus, Kultur, Schulstandort und Kinderbetreuung sowie Jugend und Soziales

Sie treten an: Caroline Brandt, Magdalena Edner, Dr. Angelika Rosenfeld, Hans-Joachim Krüger, Mario Derer, Susann Meyer, Wolfgang Scheil, Sandra Tode, Thomas Brüdgam, Dr. Arnim Beduhn, Adolf Friedrich Wigger, Peter Sähn, Thomas Scheel, Ralf Scheiner, Katy Hoffmeister

Die Linke : Erhalt der Kultureinrichtungen

Mit acht Kandidaten tritt Die Linke in Bad Doberan an. „Das Anliegen der Partei ist, dass jeder Mensch ein Leben in Würde und sozialer Sicherheit führen und seine Rechte auf Arbeit, auf Bildung und Kultur wahrnehmen kann“, schreibt die Fraktion. „Dieses Ansinnen begleitet die Arbeit unserer Fraktion in der Stadtvertreterversammlung in der Vergangenheit und wird es auch in Zukunft tun.“ 14,36 Prozent der Stimmen hat die Linke bei der Wahl 2013 erhalten: drei Sitze.

Sie kandidieren für Die Linke: Rainhard Firzlaff (v.o.l.), Holm Dietz und Ronny Schimmler, Nico Arndt (v.u.l.), Monika Schneider, Marcel Scholtz. Nicht im Bild sind Gerlinde Heimann und Marion Loch. Quelle: privat

Themen der Linken:Schaffung neuer Kita-Plätze, Stärkung Kinder- und Jugendbeirat, Ausbau und Erweiterung touristischer Infrastruktur, Erhalt der Kultureinrichtungen, Unterstützung Trainings- und Wettkampfbetrieb der Doberaner Sportvereine.

Sie treten an: Monika Schneider, Nico Arndt, Reinhard Firzlaff, Gerlinde Heimann, Marcel Scholtz, Marion Loch, Ronny Schimmler, Holm Dietz

Bürgerbund : Ausbau einer barrierefreien Innenstadt

Der Bürgerbund startet einen Neuanfang in der Stadtvertreterversammlung. Nach der vergangenen Wahl 2013 waren Ulrich Ludwig und Karin Schwede ausgetreten und hatten als Einzelvertreter im Parlament weitergemacht. Jetzt sind sieben Mitglieder des Bürgerbundes bereit, ehrenamtlich aktiv an der Gestaltung Bad Doberans mitzuarbeiten. „Der Bürgerbund wird sich mit Sachkunde und Bürgernähe der Stadtentwicklung Bad Doberans widmen und sich besonders in den Bereichen Umwelt, Kultur, Jugend, Familie und Senioren engagieren“, teilt Bürgerbundvorsitzende Heike Ode mit.

Die Kandidaten des Bürgerbundes für die Kommunalwahl 2019 in Bad Doberan Quelle: privat

Themen des Bürgerbundes:Ausgewogene Entwicklung Heiligendamms, Transparenz der Stadtverwaltung, Ausbau einer barrierefreien Innenstadt und des Fahrradwegenetzes, sensibler Umgang mit Bäumen und Alleen

Sie treten an:Heinz Keuer, Beatrice Ehrler, Hannes Meyer, Heike Ohde, Heinz Hoinkis, Helge Rehwaldt, Gerda von Hof

UDI: Bürgerwerkstätten für soziales Miteinander

Drei Sitze hatte die Unabhängige Doberaner Initiative bisher inne, erhielt bei der vergangenen Wahl 12,98 Prozent der Stimmen. Sieben Kandidaten stellen sich zur Wahl am 26. Mai. Sie setzen sich ein für eine „gründliche Pflege des äußeren Stadtbildes, für einen einladenden Gesundheitstourismus und die dafür nötige Infrastruktur“. Doberan müsse endlich als Bad von innen und außen zu erkennen sein.

Die Kandidaten der UDI (v.l.): Thomas Römhild, Dr. Alexandra Lex, Ann-Marlen Steller, Niklas Stübe, Hannes Roggelin, Guido Lex und Franz Berndt. Quelle: privat

Themen der „Unabhängigen Doberaner Initiative“: Bürgerwerkstätten, Entwicklung Doberans zu einer Kulturmetropole, Stärkung der städtischen Wohnungsgesellschaft zur Absicherung der Bezahlbarkeit von Wohnraum, Verbesserung der CO2-Bilanz der Stadt

Sie treten an: Hannes Roggelin, Prof. Thomas Römhild, Dr. Alexandra Lex, Niklas Stübe, Guido Lex, Ann-Marlen Steller, Franz Berndt

Tourismusbund: Schwerpunkt ist wirtschaftliche Entwicklung

Die kleinste Wählergruppe ist mit zwei Kandidaten der Tourismusbund. Er geht mit den Stadtvertretern Tillmann Hahn und Dr. Heinz Beuter ins Rennen. Schwerpunkt wird die wirtschaftliche Entwicklung Bad Doberans sein, so Hahn. Der Tourismus als Hauptwirtschaftsfaktor schaffe Arbeitsplätze und generiere Einnahmen, die auch kulturelles und Vereinsleben in der Stadt ermöglichten.

Zwei Einzelkandidaten

Zudem gibt es zwei Einzelbewerber für die Stadtvertreterversammlung. Mit Thomas Gipp stellt sich ein Stadtvertreter zur Wahl. Sein Hauptanliegen: Die Verkehrssituation in der Innenstadt verändern. Zweiter Einzelbewerber ist Nikolaos Theodorou.

Mehr zum Thema

Von Umgehung bis Wohnungsbau: Diese Beschlüsse brachten die Stadtvertreter ein

Sieben neue Wählergruppen: Unzufriedenheit lässt viele kandidieren

Anja Levien