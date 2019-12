Diese Pläne gibt es für die Moorbad-Ruine in Bad Doberan

Bad Doberan

Hotel mit Schwimmhalle – an den Plänen für das ehemalige Stahlbad und spätere Moorbad in Bad Doberan hält Grundstücksbesitzer David Corleis fest. Der 53-Jährige hat nach eigenen Aussagen einen Investor gefunden, der die Bebauung des Grundstückes mit ihm realisieren möchte. Wer, verrät er noch nicht. „Es ist eine bekannte Investorengesellschaft“, sagt er.

Derzeit seien Stadt und Planer in intensiven Gesprächen, um den Bebauungsplan (B-Plan) für das Grundstück festzulegen. Die Stadtvertreter hatten 2017 einem Aufstellungsbeschluss zugestimmt. „Jetzt geht es darum, Bauhöhen, maximale Bebauungsfläche, Geschosshöhen und so weiter festzulegen. Die Vorstellungen des Investors müssen sich im Bebauungsplan wiederfinden.“ Wenn die Stadt den Vorstellungen nicht folgen würde, ginge die Suche nach einem Investor von vorne los, so David Corleis.

Geplantes Wettbüro scheiterte an Stadtvertretung

Ursprünglich hatte David Corleis ein Wettbüro in den Komplex mit integrieren wollen, doch die Stadtvertreter stimmten dagegen. Laut dem Aufstellungsbeschluss ist das Gelände für Hotel, Gastronomie, als Sondergebiet für Sport und Freizeit sowie für Anlagen für gesundheitliche Zwecke vorgesehen.

Das Gebäude an der Bahnhofstraße verfällt seit 1996. Nach einem Brand 2006 war das Dach eingestürzt. Einfach abreißen und neu bauen geht nicht. Moorbad mit Hauptgebäude, Liegehalle, Heizhaus und Schornstein stehen unter Denkmalschutz.

Denkmalschutz auf Gebäudebestand

„Es geht darum, einen Schandfleck zu beseitigen“, sagt David Corleis. Vieles sei verfallen. Die Denkmalschutzbehörde habe schon gesagt, dass der Denkmalschutz aufgehoben werden könne. Wenn möglich, solle die Fassade erhalten bleiben. Ziel sei: „Das, was dort stehen soll, soll historisch das Stahlbad repräsentieren“, so David Corleis. Der B-Plan soll Anfang des kommenden Jahres den Stadtvertretern vorgelegt werden.

In der Denkmalliste des Landkreises Rostock ist das Moorbad als wichtiges städtebauliches und bauhistorisches Denkmal eingetragen, teilt Landkreissprecher Michael Fengler mit. Der Zustand der Fassade und daraus abzuleitende Maßnahmen könnten mithilfe eines Gutachters, der Architekt und Statiker hinzuziehe, geklärt werden. „Grundsätzlich kann der Denkmalschutz entsprechend des Denkmalschutzgesetzes Mecklenburg-Vorpommern aufgehoben werden, wenn die Eintragungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen“, informiert Fengler. Beim Moorbad bestehe der Denkmalwert nicht nur in der Bausubstanz, „sondern auch in seiner städtebaulichen Wirkung.“ Eine Aufhebung des Status’ müsste geprüft werden und das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege müsse sein Einvernehmen erteilen.

Historie des Stahlbades 1822/23 wird das Stahlbad von Baumeister Carl Theodor Severin auf Anordnung des Großherzogs Friedrich Franz I. eingeschossig erbaut. 1902 wurde das Haus erweitert und aufgestockt. Im Anschluss wird am Westende des Hauses ein einstöckiger Flügel mit neun Zellen für Moorbäder errichtet. 1904 Bau eines Schornsteins für den Badeofen, 1930 wird die Liegehalle neu gebaut. Ab 1943 wurde das Gebäude als Lazarett genutzt, von Mai bis Dezember 1945 war es durch die Rote Armee besetzt, bis Ende 1946 wurde es von Flüchtlingen genutzt, 1948 rekonstruiert. 1954 Bau von Abschwitzhallen für Männer und Frauen. Die Regierung der DDR übernimmt das Bad durch den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund ( FDGB). Erweiterung der Kapazität auf 104 Betten. 1996 bauten die Dr.-Ebel-Fachkliniken ein neues Moorbad 800 Meter südlich, das alte Stahlbad stand fortan leer.

Bürgermeister: Investor muss liefern

Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) bestätigt, dass Planer mit ihm und Bauamtsleiter Norbert Sass gesprochen haben. „Wir stehen ganz am Anfang, es gab erste Planungsgespräche für ein Hotel mit Wellnessbereich.“ Die Stadt würde sich an dem Standort einen Hotel- oder Kurbetrieb mit angeschlossenem Wellnessbereich wünschen, erläutert Jochen Arenz. So sehe es auch der Aufstellungsbeschluss der Stadtvertreter vor. Der Bürgermeister sagt deutlich, dass David Corleis und der Investor jetzt liefern müssen. „Es gibt ein Zeitfenster, was sich schließt.“

Vor vier Jahren wurde das Grundstück zwangsversteigert und ging an den jetzigen Eigentümer, der es sicherte und von Müll befreite. Immer wieder wechselten in den Jahren davor die Grundstücksbesitzer, Investoren kamen und gingen, der Schandfleck blieb. Bürgermeister Arenz möchte Veränderung. „Wir als Stadt haben die Planungshoheit. Der Schandfleck soll verschwinden.“

