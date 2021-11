Diese Schätze zeigt die Modellbahnausstellung in Kühlungsborn

Kühlungsborn

Im vergangenen Jahr kam noch der Corona-Lockdown dazwischen – dieses Mal kann sie unter Beachtung der 2G-Regel für Aussteller und mit Maskenpflicht für Besucher stattfinden – die Modellbahnausstellung im Hotel „Aquamarin“ in Kühlungsborn-West.

14 Aussteller von Spur Z bis Gartenbahn

Insgesamt 14 Aussteller beteiligen sich bei der nunmehr dritten Auflage des beliebten November-Events. Gezeigt werden im Restaurant des Hotels und einem daran anschließenden Seminarraum bis zum Sonntag (Ende 17 Uhr) Modelle von der Komplettanlage in der Minispur Z bis zur Gartenbahn.

Schon eine Stunde vor der Eröffnung am Freitag ist von Hektik oder Anspannung bei den Ausstellern nicht viel zu erkennen. Die meisten Anlagen, gefertigt in Modulbauweise, sind startbereit, an anderen rücken Aussteller noch ein paar Figuren zurecht, bringen die Fahrzeuge in Position oder testen die Fahrtüchtigkeit. „Ein echter Modelleisenbahner wird sowieso nie ganz fertig“, sagt Thorsten Berg, der mit seiner Anlage in der Spurgröße H0 m einen Provinzbahnhof aus Pommern aus dem Vorkriegsjahr 1938 präsentiert.

Während es für den Modellbauer aus Krakow am See besonders darauf ankommt, Gebäude, Fahrzeuge und Umgebung so originalgetreu wie möglich aussehen zu lassen, ist es für Renato Buttig aus Guben (Brandenburg) wichtig, mit wenig Platz auszukommen. Deshalb hat er sich schon frühzeitig für die Minispur Z entschieden. Diese erlaubt viel Gleis auf wenig Platz, dafür muss man Kompromisse bei der Originalität eingehen. Miniatur hat da ihre Grenzen.

Dafür passt Buttigs Modelleisenbahn, auf der er gut sieben Meter Gleise der schmalen Spur verbaut hat, komplett in einen etwas größeren Koffer – gerade praktisch für den schnellen Auf- und Abbau bei Ausstellungen. „Ich habe nach meiner Jugendweihe angefangen, an dieser Anlage zu bauen, das ist nun schon vier Jahrzehnte her. Ein konkretes Vorbild gibt es dafür aber nicht. Das ist in diesem Fall ein Fantasieprodukt“, erzählt der 54-jährige Modellbauer, der in Kühlungsborn auch schon mal ein Modell der Spurbreite N präsentiert hat.

Helmut Heinert aus der Region Ostfriesland wiederum kommt es bei seinem Ausstellungsstück auf Originalität an. Er zeigt einen Grenzbahnhof der Cloppenburger Kreisbahn in der Größe H0 e aus der Vorkriegszeit. „Die Spuren der Feldbahnen in den damaligen Ländern Oldenburg und Preußen waren unterschiedlich. Da war dann an der Grenze Endstation“, erklärt der Niedersachse.

Abschnitte der Schweizer Furka-Dampfbahn auf 4 x 6 Meter

Den größten Platz im Restaurant nehmen die Hobbyeisenbahner vom Verein Furka-Bergstrecke (VFB) Norddeutschland ein. Auf einer Fläche von knapp vier mal sechs Metern zeigen sie in der H0-Spur (Maßstab 1:87) Abschnitte der beliebten Schweizer Schmalspurstrecke. Vereinspräsident Michael Appelt erzählt, dass das Original der Furka-Dampfbahn in der Schweiz ehrenamtlich in Betrieb gehalten wird und auch er als Lokführer daran mitwirkt. Informationen zur Bahnstrecke halten Appelt und sein Team am Stand bereit.

Modelleisenbahn – ein aussterbendes Männer-Hobby?

Auch ein paar wenige Frauen finden sich an den Ständen, aber die Modelleisenbahn, so zeigt es sich auch hier, ist und bleibt hauptsächlich ein Hobby für Männer. Aber die Zeiten, in denen die elektrische Eisenbahn bei Jungen ganz oben auf dem Wunschzettel für Weihnachten stand, sind längst vorbei. „Es ist nicht so einfach, Nachwuchs für dieses Hobby zu finden – die Jugend von heute interessiert sich nicht mehr so sehr dafür“, sagt Robert Dröse, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Mecklenburgische Eisenbahn (IGME). „Das liegt aber auch daran, dass die Eisenbahn im Alltagsleben der Menschen heute nicht mehr solch eine wichtige Rolle spielt wie früher. Es ist fast zu befürchten, dass die Modelleisenbahn ein aussterbendes Hobby ist.“ Dröse selbst investiert einen großen Teil seiner Freizeit in dieses Hobby.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Robert Dröse, Vorsitzender IGME: „Es ist fast zu befürchten, dass die Modelleisenbahn ein aussterbendes Hobby ist.“ Quelle: Rolf Barkhorn

Organisiert wurde die Präsentation der IGME im Hotel „Aquamarin“ von Dr. Michael Giersberg, selbst passionierter Modelleisenbahner und Mitglied der IGME. „Wir sind froh, dass wir unsere Ausstellung in diesem Jahr wieder durchführen können“, sagt Giersberg und verweist dabei auch auf die Unterstützung durch Sponsoren aus der Region. Giersberg hebt hervor, dass die Kühlungsborner Ausstellung von der Vielfalt lebt: „Für große Vereinsanlagen hätten wir hier auch gar keinen Platz.“

Das Konzept „Modell im Hotel“ hat für ihn auch noch einen anderen wichtigen Aspekt. Die Aussteller sind alle auf Einladung im Hotel „Aquamarin“ untergebracht. Da sind die Wege zwischen Stand und Quartier kurz, und abends trifft man sich im hauseigenen Pub zum Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten.

Von Rolf Barkhorn