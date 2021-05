Heiligendamm/Kühlungsborn

Kino am Pool, Jazz in der Kunsthalle, Konzerte unter freiem Himmel: Kulturveranstaltungen in Rerik, Kühlungsborn, Heiligendamm und Bad Doberan kehren in den Alltag zurück. Die Veranstalter sind dankbar, dass es nach dem Kulturgipfel mit Kultusministerin Bettina Martin am Dienstag endlich eine Perspektive für die Branche gibt. Die haben im Hintergrund bereits Events geplant und warten jetzt auf die Landesverordnung.

Bei der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn (TFK) stehen die Telefone nicht mehr still, seit klar ist, dass es ab 1. Juni wieder mit Veranstaltungen losgehen kann. „Wir können ab dem 4. Juni Veranstaltungen anbieten“, informiert Katja Seppelt, für Marketing und PR bei der TFK zuständig, vorausgesetzt die Landesverordnung liegt bis dahin vor. Eventmanager Karsten Jurk habe stets in Kontakt mit Dienstleistern gestanden, sodass jetzt flexibel reagiert werden könne.

Und so ist geplant, dass am 4. Juni die Band Zickzack im Konzertgarten West den Startschuss für den Kultursommer geben wird. Sobald die Landesverordnung schriftlich vorliege, werden weitere Veranstaltungen auf www.kuehlungsborn.de veröffentlicht. „Die Veranstaltungen sind überwiegend so, wie die Gäste es aus dem letzten Jahr kennen: mit Sitzplätzen, Hygienekonzept und neu in diesem Jahr natürlich die digitale Kontaktnachverfolgung zur Registrierung. Hier halten wir QR-Codes für die Luca-App und MyVisitPass bereit“, informiert Katja Seppelt.

Im Konzertgarten Ost soll eine temporäre Bühne mit LED-Leinwand aufgebaut werden, auf der unter anderem die Übertragung der Spiele der Fußball-Europameisterschaft stattfinden soll. Zudem soll es eine Überdachung geben.

Kunsthalle öffnet ab 19. Juni mit neuer Schau

„Jetzt herrscht Klarheit“, sagt Kunsthallenchef Franz Norbert Kröger zu den Ergebnissen des Kulturgipfels. „Wir haben uns immer eine langfristige Perspektive gewünscht und wussten nie, wann und wie etwas möglich sein wird. Jetzt ist es klar.“ Die Kunsthalle an der Ostseeallee werde zum 19. Juni öffnen. Dann startet die neue Ausstellung mit Werken von Rayk Götze.

Franz N. Kröger, Kunsthallenchef Kühlungsborn: „Wir haben uns immer eine langfristige Perspektive gewünscht und wussten nie, wann und wie etwas möglich sein wird. Jetzt ist es klar.“ Quelle: Thorsten Czarkowski

„Mit den Veranstaltungen werden wir erst Mitte Juli beginnen“, sagt Kröger. Damit sich diese rentierten, müssten sie von mindestens 80 Gästen besucht werden. Maximal 120 Leute passen in die Kunsthalle. Zwar sind Veranstaltungen im Innenbereich mit Genehmigung für bis zu 100 Teilnehmern möglich, doch Franz Kröger geht es ruhig an. „Wir starten mit den Jazztagen um den 15. Juli rum. Wir werden Jazzmusiker aus der Region hier haben. Da bin ich momentan am Planen.“

„Ich freue mich, dass ich auch meine Galerie jetzt aufmachen kann“, sagt Kröger. Mit dieser ist er von Heiligendamm nach Kühlungsborn gezogen. Dass die Kulturbranche so lange nicht beachtet wurde, dafür habe er kein Verständnis. „Kunsthallen und Galerien sind keine Orte, die überlaufen sind.“ Hier gelten ebenso Abstandsregeln und Maskenpflicht, registrieren sich Nutzer mit der Luca-App. „Aber die Kultur hat keine ausreichende Lobby in der Politik.“

Saison in Rerik durchgeplant

Im Ostseebad Rerik ist die Saison bereits durchgeplant. Matthias Druse, Leiter der Kurverwaltung, wartet jetzt auf die Landesverordnung, um zu sehen, was davon umgesetzt werden kann. Zwei Großveranstaltungen stehen neben Kunsthandwerkermärkten, Kabarett und kleinen Konzerten im Terminkalender: Die Haff-Festtage im Juli und das Lichterfest im September. „Wir gehen davon aus, dass wir die Haff-Festtage mit mehr als 1000 Besuchern nicht durchführen können“, sagt Matthias Druse. Für das Lichterfest hoffe er, dass es dann mit den Impfungen vorangegangen ist.

Auch Susan Franke, Kulturdirektorin des Grand Hotels Heiligendamm, freut sich über die Lockerungen. Dort plant man schon die ersten Veranstaltungen. „Ich bin vorsichtig optimistisch“, sagt Susan Franke. Losgehen soll es mit einem Konzert von Daniel Hope am 20. Juni auf der Burgwiese.

„Vor zwei Jahren haben wir die Open-Air-Konzerte zum ersten Mal gemacht“, sagt die Kulturdirektorin. „Sie waren sehr erfolgreich.“ Deshalb habe man auch für dieses Jahr welche eingeplant – und die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie stattfinden können. „Wir haben mit dem Vorverkauf nie aufgehört“, sagt Susan Franke. „Das hat vielen auch ein bisschen Zuversicht gegeben.“ Karten für das Konzert gibt es im Pressezentrum in Rostock, über MV-Ticket und im Grand Hotel.

Grand Hotel Heiligendamm mit Testzentrum

Besucher können sich dann direkt vor der Veranstaltung vor Ort auf Corona testen lassen. „Mit Hotelstart werden wir ein Testzentrum haben“, sagt die Kulturdirektorin. „Wir haben einen Anbieter gefunden, der die Tests bei uns macht.“ Auch die Weitläufigkeit des Areals bringe eine gewisse Sicherheit für die Gäste mit sich.

„Ab Juli werden wir dann unser Sommerkino wieder starten. Das kann man gut mit Abstand machen.“ Eine Filmauswahl gebe es aber noch nicht. Geplant sind fünf Termine. Anfang August soll es eine Lesung mit Martin Sutter und Benjamin von Stuckrad-Barre aus ihrem gemeinsamen Buch geben. „Da sind wir noch in der Terminfindung“, sagt Susan Franke. „Das sind erstmal zaghafte Planungen. Wir gucken, dass alles andere gut beginnt, und hoffen, dass wir dann auch andere Konzertreihen fortsetzen können. Aber für den Sommer ist erstmal alles für Outdoor ausgelegt.“

Die Stadt Bad Doberan hatte die Veranstaltungen für den Juni bis auf das Wasserfest Aquanostra bereits abgesagt, informiert Bürgermeister Jochen Arenz. Das traditionelle Anbaden in Heiligendamm sei auf den September verschoben worden. „Ich bin froh, dass es jetzt eine Perspektive gibt“, sagt der Rathauschef zum Kulturgipfel. Die Öffnungen kämen jedoch sehr kurzfristig. „Veranstalter und Künstler brauchen Vorlaufzeit.“

Von Anja Levien und Cora Meyer