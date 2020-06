Diese besonderen Listen gibt es im Doberaner Stadtarchiv

Bad Doberan

Am 2. Mai 1945 rückten gegen 13 Uhr sowjetische Soldaten der 162. Nowgorod-Sewersker-Division mit Panzern und Pferdewagen in Bad Doberan ein. Die Stadt war voller Flüchtlinge und hatte zu diesem Zeitpunkt rund 12 000 Einwohner. Schon in den ersten Tagen begann die sowjetische Kommandantur mit Sitz in dem Gebäude, Severinstraße 5 (heute Raiffeisenbank), damit, sich eine Übersicht über die Anzahl der Bewohner der Stadt zu verschaffen. Dazu erließ sie den Befehl an alle Bürger, sich umgehend anzumelden.

„Einerseits ging es sicher darum, schnell in Erfahrung zu bringen, wie groß die Zahl der zu versorgenden Personen war, andererseits wollte man wissen, wer Angehöriger der Nazi-Partei war“, meint Stadtarchivarin Andrea Gläwe. Um sich mit den Bürgern verständigen zu können, wurden einige Doberaner, die über russische Sprachkenntnisse verfügten, als Dolmetscher von den Russen eingestellt. Zu ihnen zählten Georg Rehwaldt und die damals 16-jährige Tamara Thiel.

Liste in Russisch mit kyrillischen Buchstaben

Wie eilig es die Kommandantur mit der Erfassung hatte, belegt das Datum der ersten Eintragungen, die bereits auf den 10. Mai 1945 datieren. In den folgenden Tagen und Wochen waren viele Daten aufzunehmen und wer sich angemeldet hatte, erhielt Lebensmittelmarken. Es wurden jeweils Name, Adresse, Beruf, Geburtsjahr und Parteizugehörigkeit notiert; allerdings in Russisch mit kyrillischen Buchstaben.

„Mit den sechs Bände umfassenden Angaben zwischen 1945 und 1947 ist ein bedeutendes Zeitdokument entstanden. Es ermöglicht uns heute einen Einblick in die Situation nach Ende des Krieges speziell in Bad Doberan“, wertet Andrea Gläwe diese außergewöhnliche Datensammlung. Ein Konvolut, das zumindest in diesem Umfang und dieser Vollständigkeit in Mecklenburg-Vorpommern wohl einzigartig sei, wie die Archivarin vermutet.

Allerdings schlummerten diese Listen in Heften und Büchern auf dem Boden der städtischen Verwaltung, ohne dass ihr Wert erkannt wurde. Als das Archiv nach 13 Jahren Schließzeit im Januar 2008 seine Arbeit wieder aufnahm, fiel Archivarin Gläwe dieser historische Schatz auf: „Mir war klar, dass es sich hier um etwas Besonderes handelte, das bereits vorhandene Einwohner- und Personenregister aus anderen Jahrzehnten ergänzt“, betont Andrea Gläwe.

Um die umfangreichen Aufzeichnungen überhaupt zu nutzen, mussten sie zuerst aus dem Russischen ins Deutsche übertragen werden. Eine Aufgabe, die ohne Hilfe nicht zu lösen war.

Angaben nach Gehör aufgezeichnet

Die Stadtarchivarin bekam Unterstützung durch den Sohn Georg Rehwaldts, den studierten Slawisten Dr. Helge Rehwaldt (1937–2020): „Er war sofort bereit, zu helfen, und machte sich umgehend an die Arbeit. Ihm zur Seite stand Gerda von Hof. Erschwert wurde diese Arbeit dadurch, dass die Sowjets die auf Deutsch gemachten Angaben nach Gehör aufzeichneten und damit Ungenauigkeiten in Kauf nahmen.

Für Helge Rehwaldt und Gerda von Hof war das eine Herausforderung. Sie prüften Buch für Buch, lasen Namen für Namen, versuchten zu ermitteln, was die Verfasser seinerzeit mit dieser oder jener Formulierung oder Bezeichnung gemeint haben könnten. „Dabei wurde mit großer Sorgfalt vorgegangen. Die Daten wurden handschriftlich ins Deutsche übertragen und offensichtliche Fehler beseitigt“, bescheinigt Andrea Gläwe ihren Helfern.

Listen von Einwohnern Bad Doberans, die zwischen 1945 und 1947 auf Russisch angelegt wurden. Quelle: Werner Geske

2012, nach gut einem Jahr intensiver Arbeit war es geschafft: Die Einwohnermeldeliste in russischer Sprache lag ins Deutsche übertragen vor. Der über den Verein Perspektive eingestellte und im Stadtarchiv beschäftige Bürgerarbeiter Boris Blum erstellte anschließend eine Excel-Liste mit etwa 11 400 Datensätzen und leistet damit ebenfalls einen wichtigen Beitrag für die digitale Nutzung der Liste. „Diese ermöglicht es jetzt, gesuchte Personendaten per Mausklick zu finden“, stellt Andrea Gläwe fest.

Interesse an der Nachkriegszeit wächst

Inzwischen werden die Angaben auf dieser Meldeliste mit der Signatur R 45 e häufig genutzt. „Die Nachfrage ist da. Das liegt vor allem daran, dass das Interesse an der Nachkriegszeit wächst. Auch die wissenschaftliche Forschung wendet sich ihr immer mehr zu“, betont die Archivarin. Und sie ist glücklich, dass mit der erschlossenen Einwohnermeldeliste eine wichtige Lücke in den Aufzeichnungen zu Bewohnern und Gästen der Stadt gefüllt werden konnte.

In den gut 100 Metern laufenden Akten des Stadtarchivs befinden unter anderem die zwischen 1794 und 1878 herausgegebenen Seebad-Listen mit Angaben zu auswärtigen Gästen in 78 Bänden, zwölf umfangreiche Akten mit sogenannten Zuzugslisten von 1864 bis 1918 und die Meldekartei der Kreispolizeibehörde von 1952 bis 1993 sowie das Personenstandsarchiv ab 1876 mit Geburten-, Ehe- und Sterberegistern in etwa 100 Bänden.

Von Werner Geske