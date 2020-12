Digitale Schule in Satow: Der Plan steht

Satow

Der Neubau an der Schule am See in Satow wächst. Aktuell sind die Handwerker in der ersten Etage des Rohbaus beschäftigt. Doch nicht nur die „Hülle“ des neuen Gebäudes soll künftig modern ausgerichtet sein. „Wir haben hier auch mit Blick auf die Ausstattung schon voll auf digitale Schule umgestellt“, sagt Bürgermeister Matthias Drese ( SPD). „Die Gemeinde muss als Schulträger dafür Sorge tragen, dass diese Dinge auch tatsächlich funktionieren.“

„Wir haben auch mit Blick auf die Ausstattung schon voll auf digitale Schule umgestellt.“ Matthias Drese (SPD), Bürgermeister Satow Quelle: Lennart Plottke

Im Rahmen des „Digitalpaktes Schule“ stellt der Bund für Mecklenburg-Vorpommern rund 100 Millionen Euro bereit, um die Bildungseinrichtungen auf dem Weg zu einer dringend notwendigen Digitalisierung finanziell zu unterstützen. „Für die Schule am See stehen im Zeitraum 2021 bis 2025 rund 266 000 Euro zur Verfügung“, sagt Drese. Voraussetzung für einen Abruf dieser Fördergelder: ein Breitbandanschluss sowie ein durch die Gemeinde beschlossener Medienentwicklungsplan.

Breitbandanschluss kommt spätestens Ende 2021

„Der Breitbandanschluss ist beauftragt“, stellt Drese klar. „Spätestens, wenn Ende 2021 der Schulbetrieb im neuen Gebäude startet, sollen die schnellen Leitungen verlegt sein.“ Und auch mit Blick auf den geforderten Medienentwicklungsplan sei man im Zeitplan: „Das Papier ist fertig – in Zusammenarbeit mit der Schule haben wir damit frühzeitig begonnen, damit alle Punkte in den Schulneubau integriert werden können und hier nicht im Nachhinein noch groß nachgebessert werden muss.“

Dazu seien die konkreten Bedarfe geprüft und praktisch angepasst worden, so Drese: „Das beinhaltete beispielsweise Bereiche wie Hardware, mobile Geräte oder Schulungen der Lehrkräfte – darüber hinaus haben wir auch schon eine Firma beauftragt, die sicherstellt, dass der Schulbetrieb nach einem möglichen Ausfall der Systeme schnell weiterlaufen kann.“ Ein ohnehin wichtiger Punkt: „Es ist entscheidend, dass Ausstattung und technische Voraussetzungen regelmäßig geprüft und gegebenenfalls angepasst werden“, macht Matthias Drese deutlich. „Wir müssen auch die Unterhaltung im Auge behalten.“

Mindestens 349 000 Euro für bessere Infrastruktur

Um hier zukunftssicher aufgestellt zu sein, plant die Gemeinde Satow im Haushaltsjahr 2021 finanzielle Aufwendungen in Höhe von gut 222 000 Euro, 2022 sind für die Verbesserung der schulischen Infrastruktur knapp 125 000 Euro vorgesehen. „Insgesamt entstehen in den Jahren 2021 bis 2025 Gesamtkosten in Höhe von rund 615 000 Euro“, erklärt Drese. „Nach Abzug aller möglichen Fördermittel sind etwa 349 000 Euro durch die Gemeinde zu tragen.“

