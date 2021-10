Digitale Verwaltung: Das ist im Landkreis Rostock schon möglich

Bad Doberan

Bequem von zu Hause aus einen Ausweis beantragen, einen neuen Wohnsitz anmelden oder einen Fischereischein beantragen: All das soll spätestens 2022 in Deutschland möglich sein. Das besagt zumindest das Onlinezugangsgesetz (OZG). Es trat 2017 in Kraft und verpflichtet Bund und Länder, ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. In den Ämtern und Gemeinden ist bis dahin allerdings noch einiges zu tun.

Amt Doberan-Land

„Wo andere noch sehr viel über Digitalisierung und Bürgerfreundlichkeit reden, ohne recht zu wissen, worüber sie sprechen, bietet das Amt Bad Doberan-Land seit Jahren Leistungen, die in diese Kategorie fallen“, sagt Amtsvorsteher Ulf Lübs. „Plattform dafür ist die Homepage des Amtes.“ In der Hauptnavigation unter der Rubrik „Formulare“ könne jeder von zu Hause, in aller Ruhe, die Zuständigkeiten, Öffnungszeiten und Kontaktdaten der Mitarbeiter recherchieren.

Hier findet man beispielsweise Formulare, um eine Veranstaltung anzumelden und für diverse Bauangelegenheiten.

„Für die Aktualität der Einträge sorgt eine Redaktion, in der jedes Unteramt vertreten ist“, sagt der Amtsvorsteher. „Einen Beauftragten für Digitalisierung leisten wir uns nicht. Bei uns ist Digitalisierung, wie wir diese verstehen, Chefsache.“

Die Digitalisierung der inneren Verwaltungsabläufe sei ein Prozess, der wahrscheinlich nie ein Ende finden werde. Mit dem papierlosen Rechnungswesen arbeite das Amt schon seit geraumer Zeit. Die papierlose Postbearbeitung stehe kurz vor der Einführung. „Das Amt ist vorbereitet, es hängt derzeit noch an wichtigen, externen Schulungen für die Sachbearbeiter, die wegen Corona mehrfach verschoben wurden.“ Papierlos bedeutet, dass jeder Posteingang digital erfasst und elektronisch zur Bearbeitung im Amt verteilt wird.

Seit Beginn des Jahres 2020 ist der Sitzungsdienst des Amtes komplett digitalisiert. Das bedeutet, dass sich jedes Gremiummitglied online in das Sitzungsportal einloggen kann. Dort können alle relevanten Unterlagen eingesehen und heruntergeladen werden. „Leider befinden sich immer noch Abgeordnete jenseits des digitalen Grabens und lassen sich ihre Unterlagen in Papierform zuschicken“, sagt Ulf Lübs. „Dies ist zusätzlicher Aufwand in den Amtsabläufen, der an anderer Stelle kompensiert werden muss. Ganz zu schweigen von der Papierverschwendung und deren Auswirkungen. Sitzungsunterlagen können schon mal über hundert Seiten für jedes Gremienmitglied umfassen.“ Das Sitzungsportal session.net beinhaltet auch ein Bürgerportal, das für die Öffentlichkeit einsehbar ist.

Zum Amt Bad Doberan-Land gehören die Gemeinden Wittenbeck, Steffenshagen, Reddelich, Retschow, Nienhagen, Hohenfelde, Admannshagen-Bargeshagen, Bartenshagen-Parkentin, Börgerende-Rethwisch und Nienhagen.

Amt Neubukow-Salzhaff

In einigen Bereichen werden Internetformulare auf der Website zur Verfügung gestellt. Darüber sind beispielsweise die Anmeldung und Abmeldung, Hundesteuer sowie die Erklärungen zur Zweitwohnungssteuer möglich. Nach Angaben von Amtsleiterin Anke Nausch lässt sich die Seite jedoch derzeit aus technischen Gründen nicht öffnen.

Einen Beauftragten für Digitalisierungsprozesse in der Verwaltung gibt es auch im Amt Neubukow-Salzhaff nicht. „Die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz muss neben dem laufenden Dienstbetrieb realisiert werden“, sagt Anke Nausch.

Zum Amtsbereich gehören die Gemeinden Bastorf, Alt Bukow, Carinerland, Am Salzhaff, Biendorf und die Stadt Rerik.

Stadt Bad Doberan

„Wir stehen noch ganz am Anfang, aber arbeiten mit Hochdruck daran“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. „In zwei Jahren wollen wir digitalisiert sein.“ Ein Grund für die Verzögerung sei, dass das Rathaus erst seit vier Wochen an den Breitbandausbau angeschlossen sei.

„Intern sind wir mit der papierlosen Akte schon gut aufgestellt.“ Außerdem könnten Bürger im Ratsinformationssystem Beschlussvorlagen einsehen. Anträge könnten bereits im Internet heruntergeladen werden, müssten dann aber per Post ins Rathaus geschickt werden.

Die Stadt prüft gerade, was die Gesetzeslage online zulässt. Erste Gespräche mit Fachfirmen seien jedoch bereits geführt worden.

Kühlungsborn

Ähnlich sieht es in Kühlungsborn aus. Hier können Bürger über ein Internetformular Schäden melden. Zudem hat die Stadt gerade erst das Bürgerinformationssystem neu aufgelegt. Hier können die Kühlungsborner den Sitzungsplan der Ausschüsse und der Stadtvertretung und die entsprechenden Tagesordnungen und Beschlussvorlagen einsehen.

Zudem können auf der Internetseite zahlreiche Formulare heruntergeladen werden. Damit kann zum Beispiel ein Hund angemeldet oder ein Fischereischein oder eine Parkerleichterung für Schwerbehinderte beantragt werden. Direkt online ausfüllbar sind die Formulare für An-, Um- und Abmeldung von Gewerbe, für die Beantragung von Wohngeld und für Kurzarbeitergeld für Arbeitnehmer.

