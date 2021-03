Rostock

Dort, wo sich die Kunden sonst ihre Zutaten für den Hotdog abholen, stehen Einkaufswagen mit Wohnaccessoires. Über den leeren Kassen hängen Nummern von eins bis zehn. „Wir haben aus dem ersten Lockdown gelernt“, sagt Jan Hackbarth, Store-Manager bei Ikea in Rostock. Die Nummerierung der Stationen vereinfacht die Zuordnung der Waren zu den Kunden. Bei Ikea in Rostock herrscht im Kassenbereich, dort, wo sonst Kundengewusel regiert, die Logistik. Vom Möbellager über die Kommandozentrale über die Kundenstation bis zu den überdachten Abholstationen, die von A bis E vor dem Möbelhaus sortiert sind.

Immer nur ein Kunde darf rein

Im Lockdown darf immer nur ein Kunde ins Haus. Der zeigt am Empfang seine Abholnummer vor, die er beim digitalen Bestellen über Click & Collect erhalten hat. Dann kann er seine Ware an einem der Schalter entgegennehmen – kontaktfrei. Über die Homepage kann man das gewünschte Möbelhaus ansteuern und digital seinen Warenkorb packen. Abschicken, bezahlen, abholen, fertig. „Wir haben das so organisiert, dass das vor Ort fünf Minuten dauert bei der Warenübergabe“, sagt Hackbarth. Samstags auch mal zehn.

Morgens bestellen, abends abholen

Lieferengpässe gebe es in dem Möbelkonzern nicht. „Außerdem liegen die meisten unserer Produktionsstätten in Europa“, sagt Hackbarth. Wer morgens bestellt, könne nachmittags abholen. Sechs Stunden Lieferzeit. Auch Auslieferung und Montage seien im Lockdown möglich. Die Nachfrage gehe komplett durchs Sortiment von Möbeln, Schlafzimmer, Badaccessoires, Küchen. „Alles, was das Heim verschönert, ist jetzt gefragt, wo die Menschen zu Hause hocken, erklärt der Standortleiter. Jetzt Anfang März würde die Nachfrage nach Gartenmöbeln- und Utensilien steigen.

Jetzt geht das digitale Bestellen und Abholen erst richtig los

Nicht anders sieht es 20 Kilometer östlich beim Höffner-Möbelmarkt aus. 23 Häuser hat der Möbelhändler in Deutschland. Den Onlineshop gibt es schon lange. „Aber das digitale Bestellen und Abholen geht jetzt erst richtig los“, sagt Holger Jürß, Hausleiter in Rostock-Bentwisch. „Das funktioniert gut.“ Montags, mittwochs, samstags sind die Abholstationen geöffnet. Auch hier kann sich der Kunde über die Homepage (www.hoeffner.de) an jedem Standort seinen Warenkorb zusammenstellen, bezahlen und recht schnell abholen. Wer persönliche Beratung wünscht oder Nachfragen hat, kann telefonisch bestellen und ebenso zeitnah abholen. Lieferzeiten gebe es wie in der Zeit vor dem Lockdown nur bei speziellen Wünschen, Sonderanfertigungen oder Waren, die nicht auf Lager sind.

Holger Jürß sagt: „Die Menschen machen es sich schön. Das war extrem spürbar vor Weihnachten mit den Themen Fondue, Bräter, Raclette oder Topfsets. Jetzt machen es sich die Leute ein wenig gemütlich mit Schlafzimmereinrichtungen und Wohnzimmermöbeln.“ Auch die Nachfrage nach Fachmarktartikeln wie Lampen, Elektro, Gardinen, Betten, Boutique steige. Holger Jürß: „Und jetzt geht natürlich die Nachfrage nach Gartenartikeln und Terrassenmöbeln los.“

Wer also im Sommer gemütlich auf seiner Terrasse sitzen möchte, sollte langsam loslegen, da die Waren zum Teil von Übersee geliefert werden. Jürß glaubt, dass das Modell des digitalen Bestellens langfristig parallel laufen wird mit dem stationären Möbelhaus-Shopping, da das haptische Erlebnis bei Sitzmöbeln oder Schlafzimmern nicht vom Computer ersetzt werden könne.

Küchenplanung per Zoom-Konferenz

Bei den MMZ-Möbelhäusern in Stralsund, Wolgast und Neubrandenburg gebe es im Click-&-Collect-System aktuell großen Bedarf bei Möbeln aller Art, sagt Inhaberin Melanie Rocksien-Riad. Für sie gibt es die Herausforderung, Waren zu vermitteln, die nur über das haptische Erlebnis funktionieren – Sofas, Betten, Schreibtischstühle, Sessel. Da gebe es eine große Onlinenachfrage, aber einen eher geringen Verkauf. Die Küchenplanung jedoch laufe sehr gut per Videochat mit dem Küchenplaner via Zoomkonferenz. Der Mitarbeiter plane die Küche so, als wäre der Kunde vor Ort. Da habe die Pandemie einen enormen technischen Schub gebracht.

Ihre Erfahrung: „Click & Collect funktioniert über die Homepage gut. Aber es hat nichts mit unserem üblichen Geschäft zu tun. Wir versuchen damit, den Schaden so gering wie möglich zu halten.“ Die Waren, die man über die Homepage anklicken kann, kann man sofort abholen. Bei speziellen Anfertigungen kann es dauern.

Durch Corona gebe es zum Beispiel wegen lokaler Ausbrüche Lieferprobleme bei Schäumen, Elektrogeräteherstellern oder einzelnen Zulieferern wie Miele, die wegen lokaler Ausbrüche in Übersee, drei Produktionsstandorte vorübergehend stilllegen mussten. Melanie Rocksien-Riad sagt: „Wir haben eine recht große Warenausstellung und viel, auch an Elektrogeräten, vor Ort. Es gibt aber Warengruppen, bei denen man mit Lieferzeiten von sechs bis zwölf Wochen rechnen muss.“

46 Prozent der Händler schon vor Corona digital unterwegs

Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des Handelsverbands Nord, sagt zum Click-&-Collect-Modell: „Insbesondere Händler in der Größenklasse zwischen zwei und fünf Millionen Umsatz im Jahr haben seit Beginn der Corona-Krise digitale Vertriebswege auf- und ausgebaut.“ Der Verband hat eine Corona-Umfrage gemacht und dabei festgestellt, dass für 40 Prozent der Befragten die Corona-Krise der entscheidende Anstoß war, um auf anderen Kanälen als im stationären Geschäft aktiv zu werden.

46 Prozent der Händler waren bereits vor der Corona-Krise auf digitalen Vertriebswegen wie Onlinemarktplätzen, mit Lieferservices, per Click & Collect oder über Social Media für ihre Kunden da. Teetz sagt: „Insgesamt nutzt mehr als ein Drittel der Einzelhändler den Verkauf über Onlinemarktplätze, 37 Prozent betreiben einen Onlineshop und mehr als 60 Prozent nutzen die sozialen Medien.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Vertriebskanäle im Handel zunehmend weiter miteinander verzahnen. Die strikte Trennung zwischen stationärem Handel und Onlinehandel entspricht insoweit nicht mehr der Realität.“ Der Küchen- und Möbelbereich geht laut Handelsverband mit einem Jahresbruttoumsatz von 34,8 Milliarden Euro (vier Prozent plus) aus 2020 als Markttreiber aus der Corona-Krise hervor. Amazon kriegt Konkurrenz – lokal, wenn auch nur bescheiden.

