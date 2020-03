Parkentin/Kühlungsborn

Der Bau von Fahrzeugen und Karosserien in Parkentin erfolgt seit 1960 per Hand. Zumindest die Büroarbeit wird jetzt mit Hilfe eines Dokumentenmanagementsystems digitalisiert. Die Fahrzeug- und Karosseriebau Parkentin GmbH ist nicht die einzige Firma, die neue Wege geht. Auch Henny’s Mode in Kühlungsborn setzt aufs Digitale. Beide Unternehmen werden dabei vom Land Mecklenburg-Vorpommern finanziell unterstützt.

Seit Oktober arbeitet die Fahrzeug- und Karosseriebau Parkentin GmbH mit einem Dokumentenmanagementsystem. Anbauen musste die Firma dafür nicht, denn dahinter verbirgt sich eine Software, die die Mitarbeiter bei der Bearbeitung von Aufträgen unterstützt. „Wir haben gestiegene Auftragszahlen und daher Ideen gesammelt, wie wir die Zukunft mit dem gleichen Stamm an Mitarbeitern gestalten können“, erläutert Geschäftsführer Marko Schrödter.

Alle Akten werden digitalisiert

„Alles, was an Post kommt, wird jetzt digital erfasst und ist von jedem abrufbar, revisionssicher.“ Durch das neue System würden die Buchungsvorgänge vereinfacht, Angebote von Lieferanten besser gefunden, der Gang ins Archiv soll mit der Zeit entfallen. Alle Akten, die jetzt angefasst werden, würden digitalisiert.

250 Fahrzeuge baut die Fahrzeug- und Karosseriebau Parkentin GmbH im Jahr. Ob Feuerwehren, Kranfahrzeuge, Koffer- und Pritschenfahrzeuge oder individuelle Bauten – die Firma baut, repariert und restauriert im Nutzfahrzeugbereich. 53 Mitarbeiter inklusive Lehrlinge sind hier angestellt.

Digitale Technik findet sich auch in den Fahrzeugen wieder, beispielsweise in den Kränen, in denen ein Datenpfeiler eingebaut ist. „Wir können aus der Ferne auf den Kran zugreifen und gucken, wenn es ein Problem gibt“, erläutert Marko Schrödter.

Digitalisierung auch am Arbeitsplatz in der Werkstatt geplant

Das Land Mecklenburg-Vorpommern fördert die Anschaffung des Dokumentenmanagementsystems mit 6700 Euro und deckt damit 30 Prozent der Kosten. Es ist nicht das einzige Projekt im Unternehmen, das sich mit der Digitalisierung befasst. Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut arbeite die Firma am nächste Schritt, das Pläne und Skizzen für den Fahrzeugbau digital am Arbeitsplatz in der Werkstatt abrufbar sind, erzählt Marko Schrödter.

„Es ist toll, dass sie sich da auf den Weg machen und dann mit neuster Technik unterwegs sind“, sagte Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD), die den Fördermittelbescheid stellvertretend für Digitalisierungsminister Christian Pegel ( SPD) übergeben hat.

Digital unterwegs im Einkauf und im Lager

In Kühlungsborn arbeitet Christiane Köhler seit 16 Jahren digital. Doch das Warenwirtschaftssystem ist in die Jahre gekommen. „Es ist kompliziert und anstrengend zu führen“, erzählt die Inhaberin von „Henny’s Mode“, die Männer- und Frauenkleidung verkauft. Wenn der elektronische Lieferschein eintrifft, muss sie bisher alles per Hand in ihr System übertragen. „Wenn ich die Daten kopieren kann, wäre das eine immense Arbeitserleichterung.“

Noch arbeitet Christiane Köhler, Inhaberin „Henny's Mode“, mit dem alten Warenwirtschaftssystem. Das neue soll die Arbeit erleichtern. Quelle: Anja Levien

Christiane Köhler hat ein neues Warenwirtschaftssystem bestellt. Das Land unterstützt auch hier die Anschaffung und gibt 9325 Euro. „Wir bekommen ein neues Kassensystem, neue Drucker und die Software.“ Durch das Land bekomme sie die Hälfte der Kosten gefördert. „Da habe ich mich echt gefreut.“

Seit 20 Jahren gibt es „Henny’s Mode“ in Kühlungsborn. Zwei Geschäfte hat Christiane Köhler in der Strandstraße. Mit dem Warenwirtschaftssystem sei vieles transparenter als ohne. „Ich kann sehen, was ich verkauft habe, kann Nachbestellungen auslösen oder Sammelmails an die Kunden verschicken.“ Auch für die Inventur sei das digitale System von Vorteil.

„Viele kleine und mittelständische Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern stehen durch die digitale Transformation vor neuen Herausforderungen. Ich freue mich daher sehr, dass das Land die Firmen bei ihrem Digitalisierungsprozess begleitet und finanziell unterstützt“, erklärte Stefanie Drese. Dem sei ein Kabinettsbeschluss vorausgegangen. Mit der Richtlinie zur Förderung der digitalen Transformation möchte das Land Unternehmen unterstützen.

Im Landkreis Rostock erhalten zudem die „M-V Blechbearbeitung“ aus Sanitz 40 000 Euro, die Güstrower Dentallabore „Dullek“ und „Futura“ 50 000 und 10 000 Euro, das Teterower Autohaus „ Leonhard Schmidtke“ 4300 Euro und die „Kavelstorfer Logistik“ knapp 28 000 Euro.

Von Anja Levien