Diskussion: Braucht Heiligendamm einen barrierefreien Rundweg?

Die jahrelange Diskussion um einen Rundweg in Heiligendamm – Harry Klink (KuSS) hat sie zurück auf die Tagesordnung gebracht. Die Stadtvertreter sollen über die Fertigstellung des Rundweges entscheiden, so die Beschlussvorlage für die Sitzung am 15. Juni.

Dabei geht es konkret um den Ausbau der Steganlage unter dem Alexandrinen-Cottage. Sie ermöglicht das Weiterkommen am Wasser von Heiligendamm nach Kühlungsborn, ist aber nicht barrierefrei. Zwar lehnten die Ausschüsse die Vorlage ab, aber am Thema Wegebeziehungen im ersten deutschen Seebad wollen einige Stadtvertreter dranbleiben.

Sackgasse an der Seebrücke für Rad- und Rollstuhlfahrer

Über den Steg unter dem Alexandrinen-Cottage am Strand von Heiligendamm geht es für Spaziergänger Richtung Kühlungsborn. Quelle: Anja Levien

Die Promenade mit Blick auf Ostsee, Villen und Grand Hotel wird von vielen Heiligendamm-Besuchern genutzt. Doch für diejenigen, die nicht gut zu Fuß sind, einen Kinderwagen schieben oder auf den Rollstuhl angewiesen sind, ist an der Seebrücke Schluss. Sackgasse. Der Weg am Strand entlang Richtung Kühlungsborn führt über große Steine, Treppen und einen Holzsteg. Steht das Wasser hoch, ist der Weg manchmal auch versperrt.

Das kritisiert Harry Klink, denn ein Beschluss der Stadtvertreter von 2009 sieht vor, dass die Steganlage erweitert wird. Sie sollte von der Seebrücke bis zum Liegnitz-Steg führen und ein „ungehindertes Wandern am Strand auch für ältere Menschen und für Familien mit Kindern“ ermöglichen.

Harry Klink, Stadtvertreter in Bad Doberan: „Es gibt einen Beschluss, den Rundweg zu Ende zu bauen. Andere Heilbäder bauen ihre Wege aus, hier entsteht das Gegenteil.“ Quelle: Anja Levien

„Der Beschluss wurde nicht umgesetzt oder ignoriert“, sagte Harry Klink im Hauptausschuss. „Es gibt einen Beschluss, den Rundweg zu Ende zu bauen. Andere Heilbäder bauen ihre Wege aus, hier entsteht das Gegenteil.“ Hintergrund: Ein früher Weg, der direkt vom Bahnhof zur Seebrücke führte und Stichweg genannt wurde, ist nicht mehr vorhanden.

Bürgerbund : Küstenwanderweg nutzen

„Mir ist es wichtig, dass es ein funktionierendes Wegesystem in Heiligendamm gibt“, sagt Heike Ohde ( Bürgerbund). Sie hatte vor Kurzem erfolgreich den Beschluss eingebracht, dass der Europäische Fernradweg E 9, der oben an der Küste entlangführt, nicht aus dem Flächennutzungsplan (F-Plan) gestrichen wird. „Es macht wenig Sinn, den Steg zu verlängern, deswegen ist der Küstenwanderweg im F-Plan noch drin.“

„Ich möchte bekräftigen, dadurch, dass der Küstenweg nicht rausgenommen wird, muss die Stadt mit den Vertragspartnern ins Gespräch gehen“, ergänzte Hannes Roggelin (UDI). Das sind das Grand Hotel Heiligendamm und Heiligendamm-Investor Anno August Jagdfeld. „Die Lösung war, einen hohen Steg zu errichten, der bis zum Liegnitzsteg führt, damit der Rundweg erhalten bleibt.“

Pläne für Stegerweiterung vorhanden

Am Strand wird es so ein Bauwerk nicht geben, informierte Bauamtsleiter Norbert Sass. Die Stadt habe zwar einen Bauantrag gestellt und eine Stegerweiterung sei auch geplant worden, aber „die Hochwassersituation hat sich so verstärkt, dass wir Küste verlieren werden. Wir können froh sein, dass wir den Steg so noch zur Verfügung haben.“ Dieser war bei den vergangenen Hochwassern und Stürmen immer wieder beschädigt worden, war 2017 über mehrere Monate gesperrt.

Auch Bürgermeister Jochen Arenz hält die Stegerweiterung für nicht realisierbar. „Was möglich ist, ist ein Weg oben entlang der Küste.“ Nördlich am Haus Mecklenburg vorbei könnte der Weg durch den Hotelpark führen. „Ich habe dazu mit Hotel und Jagdfeld gesprochen. Die sehen das nicht.“

„Der Steg wird uns irgendwann wegbrechen.“

„Ich kann mich an eine Sitzung erinnern, wo der Planer sagte, das wird nie halten“, sagte Monika Schneider (Linke) in Bezug auf die erweiterte Steganlage. „Das Grundanliegen, eine begehbare Erfahrung von Heiligendamm zu haben, ist nach wie vor Thema.“ Vielleicht gebe es die Möglichkeit einer sanften Lösung, wo Wege nur zu bestimmten Veranstaltungen oder Zeiten geöffnet würden. „So wie es jetzt ist, ist es keine Lösung. Der Steg wird uns irgendwann wegbrechen.“

Dabei wird die Steganlage von den Einheimischen und Gästen viel genutzt. Felix Bode und Danny Weigelt wandern auf den Fernwanderweg E 9 von Wismar nach Zingst und haben in Heiligendamm den Steg genutzt. „Das war okay, aber der Einstige war beschwerlich“, sagt Danny Weigelt. „Für ältere Leute ist das natürlich nichts.“ Die beiden Chemnitzer überlegen auch, wie es anderes gehen könnte, können aber nachvollziehen, dass nicht jeder übers Hotelgelände laufen soll.

Felix Bode (l.) und Danny Weigelt sind auf Wandertour auf dem E 9 von Meschendorf Richtung Warnemünde. In Heiligendamm haben sie am Strand die Steganlage genutzt, um auf die Promenade zu kommen. „Der Steg war okay, aber der Einstieg beschwerlich“, sagen sie. Quelle: Anja Levien

Peter und Ute Eisenhut sitzen auf einer Bank auf der Seebrücke. Mit den Fahrrädern waren sie von Warnemünde nach Kühlungsborn geradelt und haben auf dem Rückweg die Räder auf der Promenade geschoben. „Hier sind wir in einer Sackgasse. Es wäre besser, wenn der Radweg an der Küste langgeht“, sagt Ute Eisenhut.

Steganlage ist gute Lösung

Ob oben auf der Steilküste oder unten am Strand – wo sie wandern, spielt für Jörg und Natascha Dengler keine Rolle. Sie sind zu Fuß von Kühlungsborn nach Heiligendamm gegangen. „Wir sind durch einen alten Buchwald oben an der Küste gelaufen. Das war schon schön“, sagt Jörg Dengler. Die Steganlage sei ein gute Lösung. „Über Steine zu laufen ist nicht jedermanns Sache.“ Viel länger würden die beiden aus Hadamar die Anlage auch nicht bauen. „Das wirkt dann zu künstlich. Uns gefällt es da, wo es naturbelassen ist“, sagt Natascha Dengler.

Von Anja Levien