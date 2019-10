Diskussion um Regelwerk für den Doberaner Kamp

Bad Doberan

Ein festes Regelwerk für die Benutzung des Kamps in Bad Doberan – das fordert Stadtvertreter Harry Klink (KUSS). „Seit 2017 wird in den zuständigen Ausschüssen intensiv an der Gestaltung des Kamps gearbeitet“, sagt Klink. „Mehrfach wurde angesprochen, Fahrgeschäfte auf dem Platz nicht mehr zuzulassen, um die Bäume zu schützen – passiert ist nichts.“ Dabei gebe es die Möglichkeit, bei Veranstaltungen etwa die August-Bebel-Straße seitlich für Lkw zu öffnen, so Klink.

Harry Klink, Stadtvertreter Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Was den Stadtvertreter noch mehr ärgert: „Überall liegt Müll, Hunde rennen wild herum, der Rote Pavillon wird täglich volluriniert – das ist asoziales Verhalten.“ Es brauche eine verbindliche Regelung, um diesen Missständen entgegenzuwirken. Aber genau solch eine Nutzungsordnung gebe es bereits, erklärt Bürgermeister Jochen Arenz: „Man muss sich nur daran halten.“ Meint auch Bauamtsleiter Norbert Sass: „Es liegt doch an uns, die Regelungen bei Veranstaltungen umzusetzen – 30-Tonner sollten wir künftig wirklich vom Kamp weglassen.“

Umgestaltung des Kamps abwarten

Umso mehr, weil der Kamp demnächst ohnehin umgestaltet werde, so Sass: „Es wäre eine Schande, wenn der Platz dann gleich wieder kaputt gefahren würde.“ Das sei das Stichwort, sagt Marcus Fourmont, Vorsitzender im Bauausschuss: „Wir haben doch den Umbau des Kamps vor uns – in diesem Zusammenhang regeln wir auch die Befahrbarkeit, die Parkordnung und das Verhalten allgemein.“

Die Parkanlage Kamp steht unter Denkmalschutz. Seit 2017 wird eine Neugestaltung der Grünfläche mit dem Roten und Weißen Pavillon geplant. Die ­Doberaner konnten Wünsche und Meinungen äußern, in den Fachausschüssen waren Vorschläge des Planungsbüros Rehwald diskutiert worden.

Ausschüsse hatten Pläne zunächst abgelehnt

Hauptsächlich geht es um die Erneuerung und Instandsetzung des Wegenetzes, die Beleuchtung, die Ausstattung mit Bänken, Wasserspielen und Spielangeboten sowie die Bepflanzung. Ende August hatten die Mitglieder der neu gewählten Ausschüsse für Stadtentwicklung und Umwelt sowie Wirtschaft und Tourismus die aktuellen Planungen zunächst abgelehnt und einige Änderungspunkte eingebracht. Diese Punkte wollen Verwaltung und Planer jetzt prüfen.

Deshalb sollte man auch Klinks Beschlussvorschlag zu einem neuen Regelwerk zunächst zurückstellen, sagt Monika Schneider, Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus. Und: „Schilder für den Umgang mit Hunden stehen doch schon auf dem Kamp – die Hinweise auch umzusetzen ist offenbar schwierig.“ Denn das sei in erster Linie eine Frage der Kontrolle, so Schneider: „Daran ändert auch eine Satzung nichts.“

Von Lennart Plottke