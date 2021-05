Bad Doberan

Eigentlich sollte die Gründung des Zisterzienserklosters Doberan in Althof vor 850 Jahren groß gefeiert werden. Doch die Corona-Pandemie machte den Mitstreitern um Münster-Kustos Martin Heider einen Strich durch die Jubiläumsrechnung – einige der geplanten Veranstaltungen mussten bereits abgesagt werden. Dennoch: Dieser für die Region so bedeutsame Jahrestag war für Heider Anlass genug, sich intensiv mit der Historie des Klosters auseinanderzusetzen. Derzeit entsteht eine eingehende Gesamtdarstellung Althofs vom Mittelalter bis in die Gegenwart – das Buch „850 Jahre Althof – Von der Gründung des Klosters Doberan bis in die Gegenwart“ enthält neben vielen neuen Erkenntnissen aus den Archivalien auch zahlreiche unveröffentlichte Pläne und Fotos.

„Sukzessive errang das Kloster hohe politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung.“ Martin Heider, Kustos Münster Bad Doberan Quelle: Lennart Plottke

Unter anderem widmet sich Martin Heider darin auch der Neueröffnung des Klosters an heutiger Stelle. „Als Landesherr Pribislav bei einem Reitturnier am 30. Dezember 1178 in Lüneburg verstarb, entbrannten Unruhen um seine politische Nachfolge im Land“, erklärt der Kustos. „Dabei wurde das junge Kloster am 10. November 1179 zerstört – laut der rund 200 Jahre später entstandenen Kirchberg-Chronik erlitten alle 78 Insassen den Tod.“

1186 wurde Kloster an heutiger Stelle neu eröffnet

1186 wurde das Kloster drei Kilometer nordwestlich im heutigen Doberan neu eröffnet, dort eine romanische Klosterkirche samt Nebenbauten und im späten 13. Jahrhundert als Nachfolgebau das hochgotische Münster errichtet. „Sukzessive errang das Kloster hohe politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung, war Hauptbegräbnisstätte des mecklenburgischen Fürstenhauses und ein Zentrum des christlichen Glaubens im Land“, so Heider. Alt-Doberan (Althof) wurde nun ein Wirtschaftshof (Grangie) des Klosters und blieb dies bis zur Klosterauflösung im März 1552.

„Der Name ‚Antiqua Doberan‘ (Alt-Doberan) für die Stätte der Erstgründung des Klosters ist erstmals für das Jahr 1273 urkundlich bekannt“, sagt Heider. „1319 spricht man dann von ‚Antiqua curia‘, dem Alten Hof, der zum Ortsnamen Althof führte und Sitz eines vom Kloster bestellten Hofmeisters wurde.“

Aus der frühen Zeit der Klostergründung und der Grangie seien keine sichtbaren baulichen Zeugnisse erhalten: „Sowohl die Kapelle als auch die Ruine der sogenannten Klosterscheune sind im Kern Relikte aus der Zeit um 1300 im gotischen Stil, entstanden um die Zeit der großen Baukampagne in Doberan mit Klosterkirche, Umbauten im Klausurtrakt, Wirtschaftsgebäude, Kornhaus, Wollscheune und Klostermauer.“ Offenbar habe das Kloster die finanziellen und sonstigen baulichen Kapazitäten besessen, um neben den umfangreichen Baumaßnahmen im Klosterort Doberan auch die Grangie mit massiven neuen Bauten auszustatten.

Gut besuchte Wallfahrtsorte in den Jahren 1444 bis 1461

Politisch gehörte Althof von 1323 bis 1348 zur Herrschaft Mecklenburg, ab 1348 bis 1621 zum Herzogtum Mecklenburg. „Im Kloster Doberan eskalierte im weiteren Verlauf des 14. Jahrhunderts der sogenannte Mönchskrieg – ein Konflikt um die Ämter im Kloster“, sagt Martin Heider. „Die Fronten verliefen vorrangig zwischen den Mönchen mecklenburgischer und denen (nieder)sächsischer Herkunft mit Bezug zum Mutterkloster Amelungsborn.“

Offenbar seien Doberan und Althof in den Jahren 1444 bis 1461 gut besuchte und organisierte Wallfahrtsorte gewesen, so Heider: „Es gab eine rege Förderung des Besucherstromes, wohl auch in Reaktion auf die nun drängende finanzielle Lage des Klosters.“ Entsprechende Zeugnisse seien drei Ablässe Schweriner Bischöfe: „Der Ablass galt für all jene, welche nicht allein die Doberaner Klosterkirche, sondern auch die dortige Pfortenkapelle und die Kapelle zu Althof innerhalb eines Jahres in Andacht besuchen und mit Gaben bedenken würden.“ Die Althöfer Kapelle könnte also um 1450/61 Umbauten erfahren haben – „da ein Ablass oft verliehen wurde, wenn ein kirchlicher Bau begonnen oder ausgeführt werden sollte“.

Lutherischen Reformation: 1552 wurde das Kloster aufgelöst

Um 1522 hätten Herzog Heinrich V. von Mecklenburg und der Universalgelehrte und Altertumsforscher Nikolaus Marschalk gemeinsam die lateinische sogenannte Woizlava-Inschrift entdeckt, sagt der Münster-Kustos: „Der Text auf glasierten und unglasierten Ziegeln lief als Band über alle Wände im Innern der Althöfer Kapelle – aber auch eine Inschrift auf ihren Gemahl, Pribislav, entdeckte man.“ Die Rede sei vom „wilden Ort im Felde“, was als Beleg für die Vernachlässigung des Ortes noch vor der Auflösung des Klosters gelten könne, sagt Heider und macht deutlich: „Eindeutige Quellen für den damaligen Zustand der Kapelle fehlen.“

Im März 1552 sei das Kloster Doberan im Zuge der lutherischen Reformation aufgelöst worden: „Es ging samt aller Güter, auch dem ‚Altenhof‘, an Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg – dieser wird ein Wirtschaftshof des Domanialamtes Doberan.“

Martin Heiders umfängliche Darstellung der Althof-Historie im Band „Die Geschichte von Althof – Von der Gründung des Klosters Doberan bis in die Gegenwart“ soll voraussichtlich im Juli erscheinen.

Von Lennart Plottke